再訪在地人愛店！台中老字號「邑鐵板燒」吃得到老師傅掌握火候的精湛手藝

「邑鐵板燒」這間台中大魯閣新時代、後火車站附近的鐵板燒美食，創立至今已有30多年歷史，Google 破千則評論有 4.5 的高分，是在地人推薦的老字號餐廳，也是我學生時期記憶中的高級美食！

還記得第一次吃到「邑鐵板燒」，是和老姐們一起來慶生，當時大魯閣新時代(原德安百貨)美食街生意最好的就是「邑鐵板燒」與「麥當勞」了。「邑鐵板燒」主廚都是從頂級鐵板燒餐廳出來的師傅，掌握火候的手藝精湛，不同於連鎖平價鐵板燒統一醬汁的調味方式，可以吃得到嚴選食材的原始風味、口味精緻好吃~

這次再訪「邑鐵板燒」已是在大智路上的獨立店面，主廚依舊是功夫了得的老師傅沒變，累積 30 多年經驗，烹調料理手法細膩，光是看主廚現場烹飪就是種享受呀。

【邑鐵板燒】

電話：04 2221 6462

地址：401台中市東區大智路63號

營業時間：

週一-週五 中午11:30-14:30；晚上17:00-21:00

週六-週日、國定假日 中午11:30-晚上21:00

公休日：週二(註：遇假日順延)

邑鐵板燒 FB 粉絲頁

邑鐵板燒 地址&停車場

邑鐵板燒地址是「台中市東區大智路 63 號」，就在大魯閣新時代購物中心斜對面，距離台中後火車站步行約 5 分鐘很近。特約停車場是振興路上的「昶穎停車場(原振興停車場)」，開車過來蠻方便的。

邑鐵板燒 用餐環境

邑鐵板燒用餐環境分成兩個鐵板座位區，靠近櫃檯的鐵板區有10個座位蠻適合聚餐慶生的，如果人多用餐可以先預訂~

後方是 L 型的鐵板座位區！吃鐵板燒最喜歡看廚師近距離在鐵板上現場烹飪的過程啦~煎鏟在鐵板上迅速滑動、食材滋滋作響，光用看的就好好吃。

▼餐廳提供冰涼香甜的冬瓜茶自取無限續，想喝其他飲品也有販售瓶裝罐裝的果汁、茶、汽水、啤酒。

(酒後不開車，安全有保障)

邑鐵板燒的老師傅們對食材都有一定堅持：牛排只用原塊肉自行手工挑膜處理；魚肉從市場採買很新鮮；料理時使用奶油增添香氣；特調醬汁回甘不死鹹，可以吃得到食材原始美味；就連蒜片都是自己切片油炸，仔細看每個蒜片的厚度幾乎都是一樣的，吃起來酥脆不會苦，也不會過硬～

邑鐵板燒的師傅在料理時有很多細節，即使同時烹調不同食材，但掌握火候的翻面時間、調味料的種類下法…每種食材都不同，手法流暢細緻，還能不時跟客人聊天而不分心，真的是功力深厚～

邑鐵板燒 菜單

邑鐵板燒菜單如下，平日每人低消160元、假日每人低消200元。我們這次吃的是「雙人特餐」，另外再單點一份「A5黑毛牛排」。(無一成服務費)

邑鐵板燒 餐點

▼白飯使用濁水溪一等米，米粒軟彈，咀嚼時甘甜，鐵板燒有好吃的白飯很加分！

▼玉米濃湯，聽師傅說邑鐵板燒的玉米濃湯堅持傳統作法，不用現成濃縮粉，從「炒麵糊」開始一步驟一步驟熬煮，湯頭喝起來果然香濃不膩口。

▼炒豆芽菜，豆芽菜保有脆嫩口感，沒有過多調味，爽口不油膩。

▼炒高麗菜，吃得到高麗菜本身的天然甜味，微帶香氣、鮮脆可口。

如果「豆芽菜、高麗菜」有不想吃的青菜，可以請廚師更換另一種季節蔬菜，我們到訪時是空心菜，一樣的清爽香脆好口感~

▼雙人特餐，一份930元。主要食材包含：菲力、鮮蝦、雞排、魚、花枝、鮮蚵，6種。

▼菲力牛排，菲力牛肉是取自牛運動量較少的牛腰處，肉質柔軟，利用鐵板高溫鎖住肉汁，約在5分左右的熟度就可以開吃啦！

菲力牛排熟度掌握的剛剛好，一咬下口、肉汁立刻溢出，軟嫩多汁，搭配蒜片香脆提味，如果沾胡椒鹽則能更吃得出牛肉的油脂甜味，好吃！

▼鮮蚵，蚵仔外層煎得微帶焦脆，蚵肉飽滿嫩滑，味道細緻有層次。

▼雞排，雞排選用雞腿肉，可以「鮮嫩香蒜雞腿排」或「鮮嫩蜜汁雞腿排」兩種口味二擇一。

▼鮮嫩香蒜雞腿排，雞肉外皮煎得金黃酥脆，肉質軟嫩，簡單沾點胡椒鹽就好吃！

它們家蒜片真的很加分耶，搭什麼都很合拍！厚薄適中，脆口有淡淡蒜香，單吃有種在吃蒜味洋芋片的錯覺。

▼鮮嫩蜜汁雞腿排，蜜汁雞腿排吃起來有點像糖醋，但不酸又沒有一般糖醋那麼厚重，甜味更甘醇不甜膩，蠻有特色的。

▼鮮蝦，蝦子已經去殼，咬掉頭尾就可以直接吃了非常貼心。蝦肉紮實有彈性、微帶鮮甜，加上不用自己撥殼，不小心就一口接著一口吃，很涮嘴~

▼花枝，它們家是使用真材實料的花枝，而不是白魷魚，肉質較厚且口感柔嫩彈牙，好吃耶！這道一下子就被我清盤了。

▼大比目魚，主廚對火候掌握真得很精準，外表酥脆、金黃誘人，魚肉細緻帶汁，厚呷！

▼A5 黑毛牛排，一份380元。A5 黑毛牛排是精選穀料飼養的下後腰脊翼板肉，平常比較少見~

這部分牛肉油花分布均勻、肉質軟彈，同樣約在5分熟度就可以盛盤了～

相較於菲力牛肉的嫩口多汁，A5 黑毛牛排口感更紮實有彈性，牛肉香氣與油脂甜度也更濃郁，這道也好吃耶。

▼甜點香蕉或芋頭餅，灑點麵包粉煎過的香蕉，甜度跟香氣都更濃厚；而芋頭餅都是師傅們手工揉製，吃得到芋頭實在的香氣，微帶鐵板焦香，小有特色！

邑鐵板燒 評價

邑鐵板燒雖然沒有華麗顯眼的裝潢店面，也不常看到行銷宣傳，低調地營業了30多年，卻能在 Google 破千則評論有 4.5 的好評價，還有一群忠實老顧客，果然有它厲害的地方！老師傅掌握火候的精湛手藝，從不同料理精緻的口感味道就能吃得出來，而且以這樣的食材用料，訂價蠻親民的。想吃高級鐵板燒又不想花大錢的話，推薦可以來邑鐵板燒吃看看~

邑鐵板燒 常見問題

Q1. 邑鐵板燒菜單？

A1. 邑鐵板燒菜單文章中有，可以 點這裡往上滑https://lyes.tw/yih-teppanyaki/#%E9%82%91%E9%90%B5%E6%9D%BF%E7%87%92_%E8%8F%9C%E5%96%AE查看。

Q2. 邑鐵板燒有附停車場嗎？停車場的地址是？

A2. 邑鐵板燒有特約停車場，為振興路上的「昶穎停車場(原振興停車場_」，地址是「台中市東區泉源里振興路1-1號」。

Q3. 邑鐵板燒公休日？

A3. 邑鐵板燒每週二固定公休(註：遇假日順延)。

【相關資訊】

到訪時間：2024年1月

邑鐵板燒

電話：04 2221 6462

地址：401台中市東區大智路63號

營業時間：

週一-週五 中午11:30-14:30；晚上17:00-21:00

週六-週日、國定假日 中午11:30-晚上21:00

公休日：週二(註：遇假日順延)

邑鐵板燒 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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