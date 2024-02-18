台中人的廚房吃通海！ 老字號美食大本營「第二市場」必吃推薦
【圖／文：行遍天下】
台中市第二市場是台中美食集中地、台中人ㄟ廚房，也成為遊客前來台中必訪的美食勝地。第二市場原為日治時期的新富町市場，後經台中市政府全面整修而成如今風貌，已有近80年歷史，佔地2,388坪，中央以一座六角主樓為核心，市場內有54間店面、約300個攤位。
台中第二市場聚集眾多特色美食，知名小吃攤有：山河魯肉飯、李海魯肉飯、嵐肉燥專賣店、王記菜頭粿糯米腸、老賴茶棧、鄒記蔥油餅、福州意麵魚丸店、茂川肉丸、顏記肉包、林記古早味蔴薏湯等老字號美食。
台中第二市場亦有不少隱藏版美食，像是主打花壽司、握壽司、刺身、沙拉、涼麵、味噌湯的阿月壽司，被IG瘋狂洗版的巨蝦壽司，每日限量販售，晚來就吃不到！店家嚴選高品質的大隻汶萊藍蝦，蝦肉鮮甜彈牙。老闆夫妻倆年輕時在台中知名日本料理店當學徒結緣，孕育了兩人的料理魂與愛情，堅持「嚴選食材，當日現做，原味新鮮好吃」，精選CNS西螺一等米、新鮮蔬果，每日挑選上等魚貨，隨季節推出芋泥壽司卷、炙燒鮭魚卷、龍蝦沙拉酪梨卷等限定創意壽司。
隔壁的蜜藏地瓜亦為超夯人氣美食，秒殺麥芽蜜糖地瓜每天出爐3鍋， 被大家敲碗沒預訂吃不到！ 蜜地瓜小份60元、大份120元，以麥芽糖蜜煮至焦糖色的香甜綿密蜜地瓜，出爐時間：09:30/11:30/13:30。傳統小吃阿靜の潤餅好吃到連開5家分店，生意紅火！每日限做全麥潤餅皮和豐富餡料，包括：滷肉、胡蘿蔔、菜脯、芹菜、豆干絲、高麗菜、蛋酥、豆芽菜、香菇、香菜、花生糖粉，亦有素食可選。潤餅口味除了原味，還有芥末、辣味、瘦肉、低熱量等選擇，美味又貼心！
除了第二市場吃不盡的美味小吃，台中亦是糕餅之鄉，近年來從實體店紅到網路宅配的禾雅堂經典乳酪蛋糕是無數人來到台中必買的伴手禮。主打重乳酪蛋糕、雪藏乳酪蛋糕，不定期會推出限定口味的重乳酪蛋糕，披上金箔包裝的蛋糕美味喜氣。台中新社是知名的香菇產地，新社百菇莊擁有多樣化的菇類產品、菇類栽培和菇菇美饌，遊客可輕鬆採菇、吃菇、買菇，了解菇菇的生態世界。
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