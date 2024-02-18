快訊

泰勒絲巡演再傳憾事！16歲歌迷赴會遇車禍慘死 10歲妹妹命危

新國會十大聲量王！在野黨碾壓執政黨 韓國瑜一枝獨秀、綠委僅2人入榜

營養不夠也可能導致落髮 專家推4種抗發炎食物助促進頭髮生長

台中人的廚房吃通海！ 老字號美食大本營「第二市場」必吃推薦

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

台中市第二市場是台中美食集中地、台中人ㄟ廚房，也成為遊客前來台中必訪的美食勝地。第二市場原為日治時期的新富町市場，後經台中市政府全面整修而成如今風貌，已有近80年歷史，佔地2,388坪，中央以一座六角主樓為核心，市場內有54間店面、約300個攤位。

台中第二市場聚集眾多特色美食，知名小吃攤有：山河魯肉飯、李海魯肉飯、嵐肉燥專賣店、王記菜頭粿糯米腸、老賴茶棧、鄒記蔥油餅、福州意麵魚丸店、茂川肉丸、顏記肉包、林記古早味蔴薏湯等老字號美食。

台中第二市場亦有不少隱藏版美食，像是主打花壽司、握壽司、刺身、沙拉、涼麵、味噌湯的阿月壽司，被IG瘋狂洗版的巨蝦壽司，每日限量販售，晚來就吃不到！店家嚴選高品質的大隻汶萊藍蝦，蝦肉鮮甜彈牙。老闆夫妻倆年輕時在台中知名日本料理店當學徒結緣，孕育了兩人的料理魂與愛情，堅持「嚴選食材，當日現做，原味新鮮好吃」，精選CNS西螺一等米、新鮮蔬果，每日挑選上等魚貨，隨季節推出芋泥壽司卷、炙燒鮭魚卷、龍蝦沙拉酪梨卷等限定創意壽司。

隔壁的蜜藏地瓜亦為超夯人氣美食，秒殺麥芽蜜糖地瓜每天出爐3鍋， 被大家敲碗沒預訂吃不到！ 蜜地瓜小份60元、大份120元，以麥芽糖蜜煮至焦糖色的香甜綿密蜜地瓜，出爐時間：09:30/11:30/13:30。傳統小吃阿靜の潤餅好吃到連開5家分店，生意紅火！每日限做全麥潤餅皮和豐富餡料，包括：滷肉、胡蘿蔔、菜脯、芹菜、豆干絲、高麗菜、蛋酥、豆芽菜、香菇、香菜、花生糖粉，亦有素食可選。潤餅口味除了原味，還有芥末、辣味、瘦肉、低熱量等選擇，美味又貼心！

除了第二市場吃不盡的美味小吃，台中亦是糕餅之鄉，近年來從實體店紅到網路宅配的禾雅堂經典乳酪蛋糕是無數人來到台中必買的伴手禮。主打重乳酪蛋糕、雪藏乳酪蛋糕，不定期會推出限定口味的重乳酪蛋糕，披上金箔包裝的蛋糕美味喜氣。台中新社是知名的香菇產地，新社百菇莊擁有多樣化的菇類產品、菇類栽培和菇菇美饌，遊客可輕鬆採菇、吃菇、買菇，了解菇菇的生態世界。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

地瓜 壽司 蛋糕

延伸閱讀

精品級LV、寶格麗餐廳、米其林一星拉麵！東京銀座不吃不可美食8選(下)

探訪古都台南品嚐歷史況味　懷舊府城美食一日遊

過年吃大餐訣竅！「餐前喝豆漿」補充優質蛋白質、年後輕鬆負擔少

許書豪自爆跟太太怕爆「那檔事」 要靠吃美食紓壓

相關新聞

平日只要298！台中蒙古烤肉吃到飽，四種肉品、蔬菜、飲品自助吧全部吃起來，大食怪的天堂在這裡

udn走跳美食／強生與小吠 是說崇德路有太多美食，住在北屯北區的捧友應該覺得幸福！這間店址在崇德路靠近進化北路口的▸鐵砂掌◂新鐵板料理最近吸引我們前來，平日只要298元、假日328元就有蒙古烤肉

台中人的廚房吃通海！ 老字號美食大本營「第二市場」必吃推薦

台中市第二市場是台中美食集中地、台中人ㄟ廚房，也成為遊客前來台中必訪的美食勝地。第二市場原為日治時期的新富町市場，後經台中市政府全面整修而成如今風貌，已有近80年歷史，佔地2,388坪，中央以一座六角主樓為核心，市場內有54間店面、約300個攤位。

一咬噴肉汁！台中清水在地美食「揚記酥脆生煎包」 銅板價就能填飽肚子

到台中清水不只有米糕可以吃～還有在地人也每天搶買的銅板美食【揚記】生煎包可以嘗嘗，外皮酥脆、一咬噴汁的生煎包生意超好，常常一出鍋就被搶光，下回有到高美溼地附近玩，記得排進美食行程裡！

不枉費等了2小時！ 靈魂湯頭加彭湃配料 台中「大盛飯湯」也能吃到屏東特色傳統美食「割稻飯」了

udn走跳美食／ShengYao 屏東特色傳統美食「割稻飯」出現在台中了，這間「大盛飯湯」賣的是據說只有屏東才吃得到，俗稱「飯湯」的「割稻飯」，1月初開幕還沒一個月就有網路媒體來採訪報導了，

彰化必吃美食「愛玉+蛋餅」！散步逛農產藤山市集，菜價超便宜

udn走跳旅遊／YUKI 什麼地方可以一邊散步健行，一邊逛街購物，還可以欣賞美景？答案就是彰化的人氣景點～藤山步道！平緩的步道、豐富的攤商、便宜的菜價、宜人的景色、特別的美食，藤山步道結合了這5

喜歡老宅必看！彰化火車站前老旅社改造變身「復古咖啡廳」 鄰近阿璋肉圓、元寶雞蛋糕

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 | 彰化火車站前咖啡廳，我幾年前曾經介紹過的紅葉食趣休息後再重新出發，對於喜愛老宅風格咖啡館的旅人來說是個好消息，從事光雕投影的光滿樓將紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。