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送人送禮超體面！ 台中文青風「秋菓草莓大福」 不同水果現點現做大福專賣

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

本來想說吃個草莓大福，沒想到Google了一下台中草莓大福推薦，直接就有這間開業不久的『秋菓』跑出來。是說看著網路人家分享，他們也從騎樓攤子、市集內的擺攤，一直到現在擁有自己的店面。堅持下去，看到自己夢想實現真的是超棒的。

秋菓│店內空間

秋菓是在巷子內不好停車，強生把車子停在附近楓康超市然後走路過來。沒錯就看著招牌就是為了它而來～大湖來的草莓大福。

這個這次沒有買，下次可以試試看。

這裡桌椅只有兩張，基本上大家都是前來外帶。

很棒的logo設計。

秋菓│禮盒設計

秋菓除了有自己的專屬logo外，還有禮盒，送人送禮絕對體面。

秋菓│菜單

秋菓的菜單如圖，所有的大福都是現場現包，所以要買的話要給他們也給自己一些時間緩衝。

秋菓│餐點表現

限量大福

爆汁砂糖橘、巨無霸大福草莓、日本麝香葡萄三種不同的組合。看起來真的超讚對不對？吃起來真的很棒，很意外的不會太甜，當然水果都是有季節的，現在冬季吃這些還算當季，不過台灣現在一年四季都可以吃得到各種不同水果，這點倒是可以拉長賞味期限。

最愛的還是草莓大福，大湖草莓紮實的口感，搭配軟又綿密的麻薯外皮，裡面還有來自屏東的紅豆。

冬季大福

另外還有購買一盒全部是草莓的大福。

看著超大的草莓坐在大福上面是否覺得幸福了起來。

秋菓裡面營業的老闆們都很年輕，真的年輕有為！不管從食物、禮盒外觀設計還有整體呈現，都很有一套。相信會更多人喜歡和支持你們的。

秋菓草莓大福專賣

地址：台中市北區文昌東一街77號

LINEhttps://line.me/R/ti/p/@594tjmbv

營業時間： 13:00-18:00

FB：https://pse.is/5jt2zv

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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