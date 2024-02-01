重慶妹子的米線店！台中罕見的重慶米線專賣店，能客製化口味辣度，一定要加點「超巨SIZE炸蛋」有夠震撼

台中又有新開的大陸米線店了，這間"歪米線"光聽店名還以為是像"吸粉堂"那種賣過橋米線、螺螄粉的，沒想到是一間重慶米線專賣店來著，是說在台中真的很少有賣重慶米線的，跟重慶美食有關的不外乎都是酸辣粉，不然就是水煮魚了，他們應該算是台中第一間重慶米線專賣店了吧。

櫃台處嬌小可愛的老闆娘講話帶有大陸口音，一問居然是重慶來的妹子，心想重慶人賣的米線，口味絕對不會歪到哪裡XD，再看到米線就更確認我的想法沒錯，她們家米線用的正是來自對岸的粗米線，滑溜且軟Q的口感和台中一些賣大陸米線的店家很不一樣。店內米線一共有五種可以選，配料差異不大，主要在於湯頭，不敢吃辣的可以選擇菌菇米線，嗜辣者直接就點香辣或麻辣米線，米線都是用大鍋子來裝，份量十足，以一碗150元來說還蠻划算，另外個人推薦一定要額外加點炸蛋，他們的炸蛋真的是大到誇張，幾乎快要跟手掌一樣大了，加進米線內吃起來實在很爽，沒有加真的會後悔XDD。店裡空間不大，用餐時間人會比較多，建議可以避開尖峰用餐時段，或是早一點來（他們從中午開到晚上中間沒有休息）。

歪米線就開在一中商圈三民路三段134巷，從好樂迪KTV旁邊那條巷子進去，然後看到上方"一中金鑽"右轉進去（礁溪柯家蔥油餅旁邊），再往前大約50公尺，左手邊就會看到店家了。開車來的附近有兩三個停車場可以停車，但是都要稍微走一小段路，機車的話也不不太好停，沒辦法，一中商圈這邊就是不好停車啊～～。

店面小小一間，外觀看起來簡簡單單沒啥特別裝潢，營業時間從中午11點開始到晚上8點，中間沒有休息，想來吃都可以。

店裡空間也是小小的，多人桌加上吧檯桌頂多容納12個人，人多感覺會比較擁擠一些，店家生意還蠻不錯的，我們剛好5點來時已經有好幾組客人在用餐了，後來也陸續都有人來外帶。

桌上有手機架、牆壁也有插座，完全就是可以一邊吃東西一邊看劇看電影啊～～。

餐具、調味料和飲水一切自取。

米線一共有五種，其中菌菇米線基本是不辣的，其他都是固定有辣的，想吃更辣的還能再升級辣度，價格算平價，除了那個2-3人份的土豪米線之外，其餘一律都是150元。

因為太多人好奇土豪米線的份量，所以店家還特地在櫃檯上展示了其專用的大碗公，太有趣了。

和友人各點了一碗米線，另外還加了炸蛋和豬腳，他們家米線是用類似砂鍋但是有把手的鍋子來盛裝，剛端上來時鍋子是有熱度的，雖然不是像火鍋那麼燙手，但還是要注意一下。

酸菜米線/小辣 $150

份量還蠻多的，配料看起來也很豐富，有肉片、木耳、海帶、凍豆腐、豆皮以及包含豆芽在內的好幾種蔬菜。

湯頭裡有看到一些碎碎的酸菜，喝起來有微微的酸味，但不會到非常的酸，因為基本最低辣度是小辣，所以還有帶一點辣味，同樣也不會很辣，我覺得還蠻不錯的，挺適合我這想吃酸想吃辣但味道又不能太OVER的人。

重慶米線的靈魂就是米線，他們家的米線真的很特別，據老闆娘說是來自對岸的，粗白條狀外觀有點像米苔目，用筷子挾起來時可以感受到整個非常滑溜，咬下去十分軟Q，口感還蠻驚奇的。

豬肉片是基本配料，不用加點就有的居然還給了好幾片，而且也不會很小片耶，實在太佛心了。

魷魚 $30

我另外還有加點魷魚，不是一塊塊的而是類似中卷的感覺，可能大陸那邊是叫魷魚吧，肉質還蠻鮮脆Q彈的，還不錯。

炸蛋 $30

來這邊強烈推薦一定要加點他們的炸蛋，超級大一顆，印象中是我吃過最巨的炸蛋了，正常是會直接放在米線上面，因為我要拍照所以就請店家分開放了。

不誇張，炸蛋一放進鍋裡直接就佔據了表面的80%，整個視覺感超強烈。

炸蛋建議一開始就放到鍋裡，因為炸蛋吸附了湯頭會更好吃，當然啦，想要純粹吃它酥酥的口感也是可以直接單吃。

麻辣米線/大辣/炸蛋 $150+30

朋友點的麻辣米線一樣有加炸蛋，不得不說炸蛋和麻辣湯頭真的是絕配，就好比老油條搭配麻辣鍋那種感覺。

友人是嗜辣狂魔，明明點了大辣卻還覺得不夠辣，看看這橘紅色的湯頭，說不辣這還是人嗎XDDD，我光看都覺得頭皮發麻了。

豬腳 $60

單點的豬腳，60元一份有兩塊，外皮好Q好Q，整個充滿膠質感，如果點土豪米線的話也有附豬腳喔。

打包外帶時發現他們家居然還有外帶專用提袋，看看這充滿質感的包裝設計，未免也太用心了吧。

走之前再偷拍一下可愛的老闆娘，看起來有點像小孩子，沒想到居然已經是30歲以上了，重慶姑娘都這麼會保養嗎。

這間"歪米線"我覺得還蠻有特色的，米線口感真的沒話說，湯頭、配料那些也都不錯，再加上價位不會太貴以及份量充足，實在很讓人推薦，而且店家給人感覺非常用心，尤其外帶還弄了一個自製質感提袋，真的超特別，喜歡吃大陸米線的朋友真心推薦可以去吃看看。

歪米線

地址：台中市北區三民路三段134巷16-10號

電話：(04)2225-0700

營業時間：11:00-20:00

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：歪米線

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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