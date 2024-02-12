喜歡老宅必看！彰化火車站前老旅社改造變身「復古咖啡廳」 鄰近阿璋肉圓、元寶雞蛋糕

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳 | 彰化火車站前咖啡廳，我幾年前曾經介紹過的紅葉食趣休息後再重新出發，對於喜愛老宅風格咖啡館的旅人來說是個好消息，從事光雕投影的光滿樓將紅葉大旅社一樓重新整理，推出光雕童玩咖啡廳，讓旅人們可在這裡放鬆小憩。

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從彰化火車站前往摩斯漢堡旁巷子步行就可以看到紅葉大旅社的招牌，遠看相當明顯；蘇氏家族於小西街區從1960年代即開始經營旅社，隨著時代的變遷以及產業的變化，紅葉大旅社這棟建築物外觀幾乎沒有任何變動，二樓原本的住宿空間因為旅館法規的關係而停止營業，後續從紅葉食趣歇業後再從紅葉大旅社(咖啡館)出發。

彰化火車站前步行到紅葉大旅社大約3分鐘即可抵達，附近有知名的阿璋肉圓、愛治文具房、元寶雞蛋糕x財財佛等，很適合來一趟美食小旅遊。

比起之前我來訪的植物茂盛門口，整理為童玩咖啡館後更為清爽乾淨，門口旁還放置長板凳讓人休息。

擺設主要以50-70年代的復古風格，跟舊旅社的格局互相輝映，跟外頭的車水馬龍的交通如同兩個平行空間，復古感氛圍十足。

當日甜點菜單在黑板上，另外還有鹹派可以點選，不吃甜點的朋友也有鹹食可以挑選。

紅葉大旅社菜單

焦滴滴的苦布丁 90 | 冰搖雷夢美式(冰) 120

焦滴滴的苦布丁 90。他們的布丁很好吃，硬度跟軟嫩度剛剛好，而且吃起來其實不苦，焦糖味道濃郁，搭配脆片增加口感，值得點選。

冰搖雷夢美式(冰) 120。帶著些許煙燻感的檸檬美式，甜度剛好，檸檬皮屑點綴清新風味，泡沫綿密，喝起來很順口。

平常日午後幾乎是坐滿的狀態，生意相當不賴。

室內空間相當多老物可以欣賞，這台就廣播音箱就相當少見。

也有擺上書籍讓客人翻閱。

因為離彰化火車站很近，附近又是知名的阿璋肉圓，所以吸引相當多遊客來訪，除了環境好拍照，這次吃的布丁跟雷夢美式水準都很好，會想讓我再訪。

紅葉大旅社光雕童玩咖啡廳

地址：彰化市長安街100巷5號1樓

營業時間：11:00~18:00(週三公休)

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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