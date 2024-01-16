春遊彰化賞花海！「南新農村花海藝術節」繽紛登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會舉辦的「2024南新農村花海藝術節」在南新社區農民公園（羅厝古厝）登場。彰化縣王惠美縣長表示，2024春遊彰化賞花海，繼社頭、田中、大村陸續登場後，埔鹽接著綻放美麗的花海，感謝陳理事長及施總幹事用心規劃，公所、各相關單位、志工一起來辦理，讓花海藝術節不只是賞花，也有豐富精采的活動，歡迎全國鄉親春遊彰化賞花海。

王縣長指出，埔鹽鄉雖是農村鄉，但是現在將農村休耕時期，蛻變為特色花海，讓很多都市遊客來體驗不一樣農村美景，未來也可規劃將閒置的三合院規劃民宿，進而增加就業機會。這次活動很有特色，包括將以前農友用來嚇跑鳥兒的竹筒砲，用來迎賓展示，品嚐埔鹽鄉盛產蔬菜、糯米，有優鮮的花椰菜等等在地農特產品，體驗手作麻糬DIY，認識「社區產房」、「老村長的竹管厝」等等，附近景點還有埔鹽順澤宮，經由點線面串聯成新的旅遊勝地，歡迎大家來遊玩。

▲民眾可穿梭在花海中賞花拍照。 圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供

埔鹽鄉長許文萍表示，2024南新農村花海藝術節可以說是全鄉各村總動員，在第二期稻作收成後，農田改種向日葵等，原本要作為休耕期間的綠肥，現在，將休耕農地蛻變為特色花海，要讓全國鄉親前來體驗農村之美，鄉公所也布置了許多裝置藝術，埔鹽是糯米的故鄉，活動現場有手作麻糬DIY體驗等各式活動，歡迎全國鄉親前來埔鹽鄉一遊。 埔鹽鄉南新社區總幹事施正賀村長表示，配合休耕期間種植花海綠肥，目前向日葵、波斯菊等花海盛開，歡迎大家呼朋引盼前來埔鹽鄉賞花，這次活動花田有佈置裝置藝術現場非常漂亮，感謝彰化縣政府及埔鹽鄉公所都很支持，花期大約至1月底前，歡迎邀大家前來體驗農村生活。

▲向日葵花田。 圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供

王縣長指出，「2024彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區開燈，展出到3/3止，每天17:30~22:00，每半個小時都有八卦山大佛光雕秀，還有8個主題燈區遍佈在八卦山風景區，另外，也有宮廟藝術展活動到2/18 (大年初九)在彰化縣立美術館，還有2024花在彰化，2/10~2/25 (大年初一到十六)，在溪州公園，歡迎大家來彰化遊玩就對了！

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