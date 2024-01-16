快訊

選後公開合約！高端公司授權衛福部 疾管署今下午4點半揭秘

因應新國會民意 陳建仁：將按照憲政慣例提出總辭

隨黃國昌腳步加入民眾黨？ 陳椒華鬆口宣布卸任的下一步

春遊彰化賞花海！「南新農村花海藝術節」繽紛登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2024南新農村花海藝術節」花海粉嫩綻放。　圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供
「2024南新農村花海藝術節」花海粉嫩綻放。　圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會舉辦的「2024南新農村花海藝術節」在南新社區農民公園（羅厝古厝）登場。彰化縣王惠美縣長表示，2024春遊彰化賞花海，繼社頭、田中、大村陸續登場後，埔鹽接著綻放美麗的花海，感謝陳理事長及施總幹事用心規劃，公所、各相關單位、志工一起來辦理，讓花海藝術節不只是賞花，也有豐富精采的活動，歡迎全國鄉親春遊彰化賞花海。

王縣長指出，埔鹽鄉雖是農村鄉，但是現在將農村休耕時期，蛻變為特色花海，讓很多都市遊客來體驗不一樣農村美景，未來也可規劃將閒置的三合院規劃民宿，進而增加就業機會。這次活動很有特色，包括將以前農友用來嚇跑鳥兒的竹筒砲，用來迎賓展示，品嚐埔鹽鄉盛產蔬菜、糯米，有優鮮的花椰菜等等在地農特產品，體驗手作麻糬DIY，認識「社區產房」、「老村長的竹管厝」等等，附近景點還有埔鹽順澤宮，經由點線面串聯成新的旅遊勝地，歡迎大家來遊玩。

▲民眾可穿梭在花海中賞花拍照。　圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供
▲民眾可穿梭在花海中賞花拍照。　圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供

埔鹽鄉長許文萍表示，2024南新農村花海藝術節可以說是全鄉各村總動員，在第二期稻作收成後，農田改種向日葵等，原本要作為休耕期間的綠肥，現在，將休耕農地蛻變為特色花海，要讓全國鄉親前來體驗農村之美，鄉公所也布置了許多裝置藝術，埔鹽是糯米的故鄉，活動現場有手作麻糬DIY體驗等各式活動，歡迎全國鄉親前來埔鹽鄉一遊。 埔鹽鄉南新社區總幹事施正賀村長表示，配合休耕期間種植花海綠肥，目前向日葵、波斯菊等花海盛開，歡迎大家呼朋引盼前來埔鹽鄉賞花，這次活動花田有佈置裝置藝術現場非常漂亮，感謝彰化縣政府及埔鹽鄉公所都很支持，花期大約至1月底前，歡迎邀大家前來體驗農村生活。

▲向日葵花田。　圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供
▲向日葵花田。　圖：彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會／提供

王縣長指出，「2024彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區開燈，展出到3/3止，每天17:30~22:00，每半個小時都有八卦山大佛光雕秀，還有8個主題燈區遍佈在八卦山風景區，另外，也有宮廟藝術展活動到2/18 (大年初九)在彰化縣立美術館，還有2024花在彰化，2/10~2/25 (大年初一到十六)，在溪州公園，歡迎大家來彰化遊玩就對了！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 農村 賞花

延伸閱讀

彰化奠安宮花燈彩繪千人大賽登場 賞花燈到元宵

彰化下屆縣長藍綠點將 女力撐起半邊天

七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

彰化立委陳素月成功四連霸 是否問鼎縣長受矚目

相關新聞

春遊彰化賞花海！「南新農村花海藝術節」繽紛登場

【旅奇傳媒/編輯部整理】彰化縣埔鹽鄉南新社區發展協會舉辦的「2024南新農村花海藝術節」在南新社區農民公園（羅厝古厝）登場。彰化縣王惠美縣長表示，2024春遊彰化賞花海，繼社頭、田中、大村陸續登場後，

踩點台中！「5米高咖波」現身中友百貨 快閃店陪大家過龍年 限量新春福袋這天開賣

超可愛的咖波要在台中跟大家見面啦～台中中友百貨這回特別企劃，讓又萌又帶點獵奇、高達5米的貓貓蟲咖波在百貨前站崗，立刻吸引行人的目光，將一路展示至2/28；另外百貨內從1/25到2/19也設立了咖波的快閃店，可愛實用的週邊應有盡有，在1/20更開賣龍年福袋和限量的驚喜袋，鐵粉們別忘搶購給自己的新年禮物！

七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

七彩花海超好拍！ 30萬球「中社鬱金香花海」冬季夢幻花園 8公頃大面積容納百合、海芋、向日葵、波斯菊輪番綻放

南投下雪了？「外坪頂蔡家秘境梅園」梅花盛開把握花期拍起來

想到賞梅花，首先一定會想到「外坪頂蔡家秘境梅園」，隨著春天的到來，南投信義鄉的這片梅花海正如夢如幻地盛放，成為當地最令人心馳神往的賞梅勝地。目前，梅花盛開，快把握繽紛綻放的花海景象吧。

光復、審計新村旅遊口袋名單 10間「特色青創店」等你探訪！

由台中市政府推動的「摘星計畫」，將光復新村、審計新村規劃成青年創業基地，協助20至45歲從事文創、電子商務等青年，匯集青年的創造力，激發青年的創業能量，一同實踐創業夢想，創業青年的無限創意與活力，不僅推動在地的文創文化，更賦予老建築新生命。

美好的親子出遊回憶！ 彰化「觀光工廠、休閒農場」親子景點 與孩子一起在玩樂之中探索學習

彰化有許多適合全家大小一起前往的景點，今天要介紹的幾個彰化親子景點包含了各式觀光工廠、休閒農場等，如果還沒想到周末可以帶孩子去哪裡放風走走，不妨帶著孩子一起到這些景點，跟著孩子一起在玩耍之中多方探索、學習，留下美好的出遊回憶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。