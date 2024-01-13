美好的親子出遊回憶！ 彰化「觀光工廠、休閒農場」親子景點 與孩子一起在玩樂之中探索學習

彰化有許多適合全家大小一起前往的景點，今天要介紹的幾個彰化親子景點包含了各式觀光工廠、休閒農場等，如果還沒想到周末可以帶孩子去哪裡放風走走，不妨帶著孩子一起到這些景點，跟著孩子一起在玩耍之中多方探索、學習，留下美好的出遊回憶！

彰化親子景點，來趟親子小旅行

水銡利觀光工廠

圖／@promise0423

台灣新銡利公司主要生產水龍頭等，打造了水銡利觀光工廠，園區內最具代表性的就是大型的水龍頭裝置藝術。除了有室內的展示區、互動遊戲區可以更認識水資源相關知識之外，還有規劃戶外的水池休憩區，可以讓孩子在此玩水，也有DIY活動可以參與，豐富的設施和活動可以讓孩子在此體驗。

圖／@kitty10091177

地址：彰化縣秀水鄉下崙村育民巷2號

營業時間：週一、二、五 10:00-17:00、週六～日 9:00-17:30

連絡電話：04 769 6334

愛玩色創意館

圖／@colorfun627

由文具工廠「御麟企業」轉型而成的「愛玩色創意館」目前以開放民眾可以線上預約參觀體驗活動（開放日期與時段詳見官網），總長約100分鐘的體驗活動中包含互動式導覽以及DIY課程，想要讓孩子更了解顏料的特性或是透過實際的體驗活動揮灑創意，都可以找個時間到此感受色彩、顏料的魅力。

圖／@colorfun627

地址：彰化縣北斗鎮三號路296號

營業時間：週二～日 9:00-17:00

連絡電話：04 888 6016

台灣手套博物館

圖／@ju_hul_

台灣手套博物館是全球唯一以手套為主題的博物館。館內展示了各式各樣的手套，其中，最引人注目的就是那隻手工縫製、將近六公尺的巨大手套。此外，如果想要體驗自己手套的DIY活動，在縫紉師傅的幫助下，完成一附與眾不同的手套。在園區內還有許手套形狀的可愛玩偶，可以和這些裝置合照、留念。

圖／@ju_hul_

地址：彰化縣社頭鄉織襪一路8號

營業時間：週二～五 10:00-17:00、週六～日 9:00-17:30

連絡電話：04 873 6168

台灣穀堡

圖／@qqmomoisme

在我們台灣的飲食文化之中，幾乎是離不開米食。中興米觀光工廠「台灣穀堡」以稻米為主題，館內的展示區可以讓來參觀的遊客更加了解米食文化，更加了解與我們生活息息相關的稻米。館內還有創意爆米花DIY、米餅烘焙DIY，還能夠體驗擔任一日米包裝員，將自己的包裝米帶回家！

圖／@qqmomoisme

地址：彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號

營業時間：週一～五 8:00-17:00、週六～日 8:00-18:00

連絡電話：04 892 6088

日月山景休閒農場

圖／@pinkchi7

無須購買門票就能夠入園的日月山景休閒農場占地遼闊，有大片的草原可以讓孩子盡情奔跑玩耍，還能夠體驗餵食山羊、乳牛的樂趣。園內也有販賣自己生產的鮮乳、鮮乳冰淇淋等乳製品，餐廳還有提供牛奶鍋等餐點讓遊客可以在此飽餐一頓。想要讓孩子接觸大自然，在遼闊的園區內玩樂的話，不妨在週末安排到這裡走走。

地址：彰化縣彰化市水月台路218號

營業時間：週一～五 9:00-18:00、週六～日 7:00-20:00

連絡電話：04 737 0949

好田森林

圖／@sharon_mylife813

以恐龍為主題的「好田森林」有許多娛樂設施，分為滑滑草山坡、南洋沙灘、雨林植物區、空中卡丁車等許多區，有適合小孩子的卡丁車、滑草等項目，也有適合拍美照的打卡點，不只能讓小孩盡情玩耍，也能夠留下許多漂亮的合照。如果累了，也可以在園內用餐、吃冰，非常適合帶著孩子一起到此遊玩！

地址：彰化縣田尾鄉公園東路7號

營業時間：週一～五 10:00-18:00、週六～日 10:00-21:00

連絡電話：04 883 5666

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