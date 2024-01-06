快訊

對南韓狂轟百枚砲彈 北韓軍力到底有多強？專家揭真正實力

「輸了一定後悔」韓國瑜先籲郭董回頭 再稱柯文哲像空氣槍：熱鬧但不會贏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年一度萬羊奔騰！ 「2024清境農場奔羊節」與超萌羊咩咩逛大街 加碼消費抽獎牧羊人體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／清境農場 Qingjing Farm
圖／清境農場 Qingjing Farm

快來實現與羊咩咩近距離接觸！ 一年一度的清境盛事要來了，「2024清境農場奔羊節」將於2/23(五)舉辦，可以欣賞到「萬羊奔騰」的壯觀畫面，還有一連串的精采表演，今年更加碼消費抽獎活動，有機會免費當牧羊人哦！

圖／清境農場 Qingjing Farm
圖／清境農場 Qingjing Farm

「2024清境農場奔羊節」於2/23(五)09:00-11:20舉辦，出場的是農場代表動物「柯莉黛綿羊群」，集合場地在青青草原，有一系列表演團體帶來的精采演出，還能看見特有的綿羊新衣秀，再集結清境農場上百隻羊咩咩明星，來到台14甲線上進行趕羊秀，讓民眾一同體驗與羊咩咩逛大街！

圖／清境農場 Qingjing Farm
圖／清境農場 Qingjing Farm

提醒大家山區早晚溫差大要記得備妥保暖衣物，而依照往年盛況，建議想參加的民眾們記得要早點出門卡位，與羊咩咩互動時請勿亂投餵食，同時要放低音量、避免太大的動作，使得羊群受到驚嚇，注意安全第一，須遵守現場人員指引喔！

圖／清境農場官網
圖／清境農場官網

奔羊節活動本次舉辦單筆消費滿888元，即可獲得抽獎券1張，將於113/2/23奔羊節當日抽出25位幸運兒，大獎是首次推出清境YOYO卡，可享入住國民賓館最低7折、任一直營店消費8折，還有半日牧羊人雙人體驗券、柯瑞、朵麗公仔等好禮帶回家。

圖／清境農場 Qingjing Farm
圖／清境農場 Qingjing Farm

編輯推薦

相關新聞

台中最強熔岩拉麵！免飛日本品嘗「腩忍拉麵」 吃得到大阪爆紅冰淇淋拉麵味蕾大滿足

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中拉麵推薦/太平拉麵推薦/大里拉麵推薦/台中最強熔岩拉麵/台中創意拉麵推薦 這家腩忍拉麵太狂了，網友大讚全台最強熔岩拉麵！免飛日本也能吃到大阪超紅的霜淇淋拉麵

遛小孩來這！彰化百果山遊憩區變身完成 繽紛26米水管溜滑梯月中開放

讓小朋友們看了就尖叫、爭相排隊玩的溜滑梯，在彰化員林落成囉！原本有座全國最長的磨石子溜滑梯當作百果山地標，因安全規範早已不符合現行法規，由參山國家風景區管理處主導，從去年起進行大改造，打造成小小遊樂園，預計在1月中旬開放，愁著不知道帶小孩去哪玩的爸媽們快筆記踩點。

一年一度萬羊奔騰！ 「2024清境農場奔羊節」與超萌羊咩咩逛大街 加碼消費抽獎牧羊人體驗

一年一度萬羊奔騰！ 「2024清境農場奔羊節」2/23與超萌羊咩咩一起逛大街 加碼消費抽獎牧羊人體驗

CP值超高！ 台中清泉崗親愛精誠地標美食「羊博士」 羊肉爐+燒酒雞天冷必搭 冬令進補滿滿人潮大捧場

udn走跳美食／強生與小吠 每每冬天遇到寒流或氣溫驟降時就是讓人想大嗑羊肉爐進補的時間啦！這家▸羊博士鍋物料理◂位在台中清泉崗基地的『親愛精誠』地標旁，也因此有親愛精誠羊肉爐的別名啦～ 羊

韓國超夯拍貼機「人生四格」進駐全家便利商店台中兩店！造型道具、梳妝台全都有

看準韓流商機，全家便利商店將席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷）正韓拍貼機引進台中一中街商圈與逢甲商圈內的兩家店舖...

八卦山大佛變身！【彰化月影燈季】一路展到元宵後 跨界聯名LINE貼圖

剛從跨年連假中玩回來，接著還有哪裡可以去呢？彰化縣府舉辦的「彰化月影燈季」從去年12/30起，在八卦山大佛風景區開跑囉！將一路展到今年3/3，陪著遊客過農曆年和元宵節，大家可以先到場感受過年的氛圍～

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。