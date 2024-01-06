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一年一度萬羊奔騰！ 「2024清境農場奔羊節」與超萌羊咩咩逛大街 加碼消費抽獎牧羊人體驗
快來實現與羊咩咩近距離接觸！ 一年一度的清境盛事要來了，「2024清境農場奔羊節」將於2/23(五)舉辦，可以欣賞到「萬羊奔騰」的壯觀畫面，還有一連串的精采表演，今年更加碼消費抽獎活動，有機會免費當牧羊人哦！
「2024清境農場奔羊節」於2/23(五)09:00-11:20舉辦，出場的是農場代表動物「柯莉黛綿羊群」，集合場地在青青草原，有一系列表演團體帶來的精采演出，還能看見特有的綿羊新衣秀，再集結清境農場上百隻羊咩咩明星，來到台14甲線上進行趕羊秀，讓民眾一同體驗與羊咩咩逛大街！
提醒大家山區早晚溫差大要記得備妥保暖衣物，而依照往年盛況，建議想參加的民眾們記得要早點出門卡位，與羊咩咩互動時請勿亂投餵食，同時要放低音量、避免太大的動作，使得羊群受到驚嚇，注意安全第一，須遵守現場人員指引喔！
奔羊節活動本次舉辦單筆消費滿888元，即可獲得抽獎券1張，將於113/2/23奔羊節當日抽出25位幸運兒，大獎是首次推出清境YOYO卡，可享入住國民賓館最低7折、任一直營店消費8折，還有半日牧羊人雙人體驗券、柯瑞、朵麗公仔等好禮帶回家。
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