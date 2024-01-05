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「玉山之美」國畫特展 揮灑遊歷台灣第一高峰

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陳銘顯以現代國畫表現玉山的巍峨崢嶸（圖為畫作局部）。　圖：玉山國家公園管理處／提供
陳銘顯以現代國畫表現玉山的巍峨崢嶸（圖為畫作局部）。　圖：玉山國家公園管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】內政部國家公園玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）於水里遊客中心舉辦「玉山之美」現代國畫特展，展期至4/28止；本次特展精心規劃包括以玉山園區之壯麗山川、自然景緻、動植物多樣性、原住民文化和山林遊憩等玉山系列國畫作品，分2梯次展出，共約42幅，畫作多樣豐富精彩，以生態保育與藝術交融，傳達國土保育意涵。

▲藉由國畫畫法，陳銘顯《玉山之美》展現玉山主峰磅礡景緻。　圖：玉山國家公園管理處／提供
▲藉由國畫畫法，陳銘顯《玉山之美》展現玉山主峰磅礡景緻。　圖：玉山國家公園管理處／提供

玉管處表示，玉山以頂峰之姿鎮護台灣，成為台灣人的聖山，也是國際名山，以此為名的「玉山國家公園」，含台灣屋脊玉山山脈及中央山脈最高山塊至東部溪谷，巍峨崢嶸、氣勢磅礡，亦為濁水溪、高屏溪及秀姑巒溪發源地，白絹瀑布巉岩澗水，歧異多樣的棲地，蘊涵繁盛燦爛多姿生態，並有布農族、鄒族、清日古道珍貴人文史蹟；如此充滿繽紛生命情境，四季更迭迷人的神韻景緻，成為生態體驗、登山探索的幽境，亦為眾多藝術家擷取靈感及創作的題材。

▲《報戰功》作者古金益（得米．米努）描繪布農族傳統祭儀古調報戰功，石板家屋前歌頌上天贈與的美好。　圖：玉山國家公園管理處／提供
▲《報戰功》作者古金益（得米．米努）描繪布農族傳統祭儀古調報戰功，石板家屋前歌頌上天贈與的美好。　圖：玉山國家公園管理處／提供

長久以來玉管處致力於生態保育，透過藝術柔性的感動，亦是重要的傳播推廣方式。本次由陳銘顯理事長所帶領之中華現代國畫研究學會的藝術家們，結合傳統藝術及現代美學國畫筆法，運用筆墨淋漓盡致地將玉山國家公園之美揮灑於畫布上，描繪對於玉山這片瑰麗園區的深刻情感，冀望透過畫作呈現，分享國家公園永續守護國土保育的精神內涵，並期後續巡迴展，將台灣壯麗景緻推向國際，更讓大眾瞭解玉山國家公園豐富的自然、人文及遊憩等多樣資源環境，引發提升對國土保育的重視與關注。

▲李淑英作品《迷霧中的王者》表現杜鵑花朵盛開綻放下，帝雉家族在迷霧瀰漫的晨昏前來覓食。　圖：玉山國家公園管理處／提供
▲李淑英作品《迷霧中的王者》表現杜鵑花朵盛開綻放下，帝雉家族在迷霧瀰漫的晨昏前來覓食。　圖：玉山國家公園管理處／提供

「玉山之美」國畫特展於玉管處南投縣水里遊客中心1樓展出，免費參觀，展期為自即日起至4/28止；除農曆除夕及政府臨時公布停止辦公日休館外，每日09:00~17:00皆開放參觀。此外，玉管處水里遊客中心為民眾進入玉山國家公園前之服務據點，遊客可先到此了解玉山園區各項旅遊資訊，展覽期間更可兼享藝術美作，期透過畫作美學賞析，呼籲大家一同珍惜和保護自然環境，讓玉山國家公園的珍奇之美和國土保育得以永續長存，進而一起努力讓下一代也能永續享受青山綠水欣欣向榮生生不息。

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