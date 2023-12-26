打卡新景點！東勢林業文化園區 新式木構「弦閣」落成

▲「弦閣」木構亭已落成開幕開放使用。 圖：林業保育署台中分署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署台中分署為推廣國產材多元利用，與陽明交大、香港大學 Building Simplexity Lab（BSL）團隊共同合作，於東勢林業文化園區設置一座名為「弦閣」的新式木構亭，這個木構作品為研究導向的設計實踐，透過先進的木材積層彎曲技術進行創新應用、實作與建置，展現了國產材的木材構造優越性、自然建材永續性與美學價值，同時也透過這個作品促成設計實踐，以及對大眾教育推廣之目的。

▲「弦閣」新式木構現場照片。 圖：林業保育署台中分署／提供

「弦閣」為一座直徑6公尺、高4公尺，兩點落地之懸鏈線木造結構體，「弦」是指緊繫在弓上的索、線，具有彈性，示意這座亭子的設計如弓弦般運用了鋼索的張力。這種新式木構，主要目標是減少材料的耗用，包含主結構的材料量、曲木使用的模具，主結構的2組外環樑與10支懸鍊線樑斷面都十分的小，一個成年人可以獨自拿起各支懸鍊線樑作安裝，外環樑只需要2至3人便可提起，在安裝的時候不需要重型機械。而應用參數化的設計方式能解放木構造，空間有更多型態，不再只是框架，能更簡單的建立曲面，而輕量級也就意味著更佳環保永續的木構型態。

▲弦閣施作的木構安裝過程，不需重型機械。 圖：陽明交大／提供

林業保育署台中分署表示，「弦閣」座落於滯洪池旁空地，與燃料倉、儲木池相互輝映，一天當中，因著陽光的角度不同，形成錯落有致的光影變化，與當地的地景融合，遠望也彷若蝴蝶的翅膀，遊客可以坐在木構亭中，微風徐來，感受到國產材利用帶來的獨特風味，也成為園區中拍照打卡的最佳景點。

▲「弦閣」內部能看見木材主結與完成面，展現了木材獨有的質感。 圖：陽明交大／提供

東勢林業文化園區前身為「大雪山林業公司」，曾是帶動台中山城地區繁榮的場域，在台灣林業發展中亟具歷史重要性，透過這座新式木構的展示，其獨特的木構設計和藝術價值為園區帶來新的生命力，期盼透過科技拓展木構不同形式，為國產材的使用更添助力。

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