光復、審計新村旅遊口袋名單 10間「特色青創店」等你探訪！

近年隨著台中市政府推行「摘星計畫」，藉由青年的活力與創意活化在地文創產業，古樸的眷村重新注入活力，將其搖身一變成了文創藝術的聚集地，讓審計新村、光復新村成為民眾出遊觀光的首選，藉由走訪青創店家，深入了解歷史與創意結合的新聚落，這篇分享兩大青年創業聚落中別具一格的特色店家，成為旅客出遊走訪的口袋名單。

光復新村推薦店家：

光復新村│DAMU HOME大目農田

「DAMU HOME大目農田」在農田種安心的蔬果，除了要給身體吃好的，用的當然不能馬虎！商品強調「回歸天然，關懷土地」，並著重研發精神，，避免過度加工，在眾多商品裡，又以粗細長短不一的「動物毛刷」系列最受歡迎，馬毛、豬毛、羊毛製作的刷具耐用性佳，民眾也願意再買其他用途的刷子自用或轉送親友，回購率高！

利用百香果殼抽取的纖維製作紙纖食器，為食安把關，也可製成盒與袋，富有文青風格「紙做的餐具袋草綠」更是該項主打商品，百香果肉則能做成果凍、蒟蒻，將整顆百香果價值充分發揮，將廢料回收再利用！一同做環保愛地球。

【DAMU HOME大目農田】

店家地址：台中市霧峰區和平路11號

營業時間：10:00-18:00（週二公休）

光復新村│人人好工坊

工坊主要販售天然愛玉及以自然、藝術為主軸的文創商品，推廣藝術生活化，生活藝術化，以手作共創人人好生活，品牌除了主打多款手工愛玉外，店家會不定期推出DIY的體驗活動，還有手洗愛玉體驗包以及新品環保無患子米糠米胚手工皂可以帶回家當作伴手禮喔！

庭院空間結合景觀、書法、花器等文化藝術，創造人與自然共存的空間，樹蔭下一邊吹著微風一邊享用每日新鮮製作的手工愛玉，讓人們在嘈雜又緊湊的緊繃生活中，找尋心中嚮往的悠然閒適。

【人人好工坊】

店家地址：台中市霧峰區和平路1號

營業時間：平日11:00–18:00、假日10:00–18:00(週一公休)

光復新村│魯西歐咖啡

「Luceo」是拉丁語“光”的意思，如同品牌的logo是一個燈泡，希望生活中保持著正向的生活態度，且在人生的旅途中有著無限的熱情與樂趣。品牌除了事馬德蓮專門店外，也將咖啡店、藝文空間的結合，在愜意的環境下享受甜點，讓身心都感到放鬆

「魯西歐咖啡」透過創意發想，研發出新口味甜點，像是黃金流沙、麻薯蛋黃瑪德蓮，鬆軟的蛋糕與絲滑的飽滿內餡完美融合，讓人一吃就愛上。從食材原料的執著，烤焙製作的要求到產品運送流程的掌握，並堅持每日新鮮製作烘焙，保留食材單純的新鮮滋味。

【魯西歐咖啡】

店家地址：台中市霧峰區和平路13號

營業時間：平日11:00–16:00，假日10:00-18:00

光復新村│茶境天使

「茶境天使」選用海拔2500公尺的福壽山自有製茶廠的頂級台灣茶葉，茶品皆由專業製茶師親自挑選監製，提供多種頂級茶品、氣泡飲品、輕食以及茶葉伴手禮禮盒等商品，優良品質更是獲得「2024年台中市十大伴手禮」好禮獎章的殊榮。

▲環境優美並設有休憩區可容納數十人，讓旅客能夠悠閒品茗。

品牌提供多款年節送禮的茶葉禮盒，也能客製化調整禮盒內容，不論是想要西式典雅還是中式古典這裡通通能滿足你的需求，是企業送禮、公益禮盒、婚禮小物最佳選擇。

【茶境天使】

店家地址：台中市霧峰區和平路13號

營業時間：平日11:00–17:00、假日10:00–18:00

光復新村│咕嚕手作室

「用心作甜點，心意通通包進來」是咕嚕手作室一直所堅持的理念，在食材選擇上堅持把關，只做自己敢吃的東西，每一次的研發新口味都經過不斷調整改進，研發出像是黑色柳丁冰淇淋、米雪寶冰淇淋、鳳梨酥餅乾等商品，作為下午點心、伴手禮皆合適，用甜蜜滋味喚醒心中的小確幸。

▲這款黑嚕嚕的冰淇淋竟然是柳丁口味，「黑色柳丁」口味是由竹炭與貝克翰農場生產古坑柳丁的結合，100%柳丁原汁帶出清新酸甜，每一口都讓人驚艷不已。

▲霧峰香米製作甘酒釀酵製作的米雪寶冰淇淋，散發霧峰芋香米特有自然香甜的芋頭香氣，還可以吃到米粒真實口感，更榮獲「台中十大伴手禮」評審團大獎肯定。

【咕嚕手作室】

店家地址：台中市霧峰區和平路４號

營業時間：依IG公告

光復新村│小牧人羊奶

台中知名的【小牧人羊奶】由原先是老師職業的老闆創立，大牧人則是老闆父親，老闆便自稱為小牧人，並接手家中的羊奶事業，為了提供市場最「新鮮」的純羊奶！每天凌晨1點起來殺菌處理，完成後，立即將羊奶送到市場叫賣，確保羊奶品質穩定，獨到的殺菌技術加上新鮮品質為品牌打下良好根基。

小牧人就在這樣的基礎上，開始學習打造品牌，並研發出羊奶饅頭、拿鐵、布丁、生乳捲等餐點，每一口都能品嘗到濃郁羊奶香，透過這些手作甜點與飲品讓更多人能知曉羊奶的獨特魅力。

【小牧人羊奶】

店家地址：台中市霧峰區新生路126號

營業時間：平日12:00–16:00、假日09:00–17:30(週一公休)

審計新村推薦店家：

審計新村│金匠食味廚房

品牌以追求辣椒醬與美食的和諧搭配為宗旨，進而讓辣椒醬有了嶄新的變化，「金匠食味廚房」秉持著成為第一師匠的心態來研發料理，店內辣椒醬禮盒更是蟬聯3年「台中十大伴手禮」好禮標章肯定，成為台中最具代表性的醬料禮盒之一。

品牌辣椒醬選用台灣在地小農契作食材，純植物辣醬不需要擔心保存的問題，在食物上加上一匙，讓食物的層次馬上提升到另一個境界，想現場品嘗品牌醬料的魅力嗎？那就來份以辣椒醬為主軸變化出辣醬冷麵、麻辣花生糖，多層次風味讓人沉迷且陶醉，包準一次成主顧。

【金匠食味廚房】

店家地址：台中市西區民生路368巷4弄2號2樓

營業時間：平日: 11:00–18:00、假日11:00–18:30

審計新村│溪泉

「三代草香的傳承，傳承三代的編織」 溪泉是來自台中大甲，由爺爺郭溪泉在1947年時以藺草編織的草蓆及草帽創立。到現在第三代的加入，除了傳承外，也以爺爺「溪泉」的名字作為品牌，希望將臺灣三百多年的編織工藝延續下去。

品牌以天然材料來做手工編織，選用臺灣的藺草及從馬達加斯加進口的拉菲亞草。除了傳統的草帽、草蓆外，也有創新的帽款、包包、隨身小物和居家用品，也與跨領域的工藝合作，讓設計款式更為多元，除此之外，品牌不定期還會舉辦的DIY工作坊，透過親手編織體驗，讓大家認識藺草、拉菲亞草的特色。

【溪泉】

店家地址：台中市西區民生路368巷4弄12號1樓

營業時間：13:00–18:00(週三公休)

審計新村│KOU jewellery

「Kou Jewellery 」每一件飾物都是手工製作，分享我們眼中的日常景色，將生活中的細節畫面，用細緻的線條和金屬自然紋理色澤，表現出優雅又堅韌的美，宛如藝術品般的飾品，充滿設計感與巧思，更能出顯襯托出妳獨特的美！

與原材料「真實的模樣」一筆一劃去勾勒出線條，並細心打磨調整，使得每項飾品都別具意義與價值，「懂得美，更會運用美」，顧客適合哪個款式風格，服務人員都會仔細評估介紹，幫助顧客挑選到符合個人風格的飾品，讓所有感官細節都會閃耀著光芒。

【KOU jewellery】

店家地址：台中市西區民生路368巷4弄12號1樓

營業時間：13:30–18:00(週三公休)

審計新村│愚室 解憂實驗所

品牌創辦人宥廷與嫚宸，兩位都是設計背景出生，並開創了【解憂實驗所】台灣插畫品牌，店內主要販售4個角色周邊紀念品，由貓咪五郎帶著介太、嘟子、西西里進入【解憂實驗所】一起長成可愛成熟的大人。以歷史文化當作品牌特色，尤其是當時日治時期、八零年代的台灣，希望可以透過插畫，讓這些內容用有趣的方式呈現，帶大家認識歷史文化。

由於風格簡約可愛，帶有濃厚的日系感，很多人以為愚室是日本的插畫品牌，但仔細欣賞其中的端倪，這些文字都是結合台灣不同時期的美學和歷史背景，設計上配合台灣當代美學和色彩規劃，重新詮釋當時的復古風情，經過考究設計而成，內容具有正確性。





【愚室 解憂實驗所】

店家地址：台中市西區民生路368巷2弄5號1樓

營業時間：12:30–18:30(週三公休)





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