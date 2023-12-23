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彰化一日遊提案！古色古香景點「一府二鹿三艋舺」到鹿港小鎮走走

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／@alin_chuang、@chishanghsiaos_teens_retards_f
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在過去鹿港曾是台灣三大港口之一，與台南安平和台北萬華齊名，有著「一府二鹿三艋舺」的稱號。鹿港的風情也常出現在文學或是藝術作品之中，也成為遊客必訪的彰化景點之一。鹿港小鎮不只保有古色古香的閩南式建築，還有一些融合新、舊元素的空間，以及新興景點，不妨花個一天的時間，到鹿港小鎮來趟懷舊之旅。

彰化景點：彰化鹿港一日遊推薦

鹿港老街

圖／@bonbonbonb____
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漫步於鹿港老街的紅磚巷弄之間，有如走進了時光隧道，能夠直接感受鹿港的古色古香，除了可以和店家租借旗袍、浴衣等服飾、在此拍出充滿復古感的美照之外，街道兩旁的老建築之中也有許多店家，可以進到店內走走逛逛，感受過去留下來的歲月痕跡。

圖／@bonbonbonb____
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地址：彰化縣鹿港鎮瑤林街、埔頭街

連絡電話：04 776 4923

開放時間：10:00-18:00

玉珍齋翫書房

圖／@changhuawithme
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想要買玉珍齋的糕餅當作伴手禮回家，除了到民族路上的玉珍齋本舖之外，在逛鹿港老街時，也可以到「玉珍齋翫書院」來看看。由老屋改建而成，進到裡面可以看到歲月在建築上所留的痕跡。這裡除了有提供簡易的餐飲服務之外，也會不定期舉辦展覽和活動，除了可以更了解玉珍齋的品牌故事，也可以在逛老街時找個地方坐下來稍作休息。

圖／@changhuawithme
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地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街92、94號

連絡電話：0980 192 522

開放時間：週六、日 12:00-18:00

弎茶san cha

由老屋改建而成的「弎茶san cha」保留了傳統建築特色，結合了日式簡約風格，打造了一間風格獨具的茶室。店內有提供高品質的福岡八女茶、咖啡等飲品，以及小判餅、糯米糰子等日式甜點，可以在此品嘗到來自日本的美味。想要到店內內用，可以提前在線上訂位，不用擔心沒有位子或是要排很久的隊。

圖／@stopstoooooop
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地址：彰化縣鹿港鎮中山路74巷38號

連絡電話：04 778 4265

開放時間：週一 12:30-17:30、週四：10:30-17:30、週五~日：10:30-18:00

圖／@stopstoooooop
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鹿港天后宮

圖／@chishanghsiaos_teens_retards_f
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來到了鹿港，一定要記得到擁有四百多年歷史的鹿港天后宮拜拜，祈求媽祖保佑。歷史悠久的廟宇建築被列為國定古蹟，廟宇內的梁柱、雕刻都值得細細觀賞。另外，如果想要祈求姻緣，也可以到廟內供奉的月老前參拜，祈求月老賜予良緣。

地址：彰化縣鹿港鎮中山路430號

連絡電話：04 777 9899

開放時間：6:00-22:00

卷木森活館

圖／@salaman991
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如果天氣太熱或是剛好碰到下雨，不妨到以木皮板為主題的觀光工廠「卷木森活館」認識環保建材「卷木皮」吧！在這裡，除了有展覽可以參觀之外，還有卷木筆筒、存錢筒、杯墊、小木馬等品項豐富的手作DIY可供體驗，館內也不定期會舉辦各式活動，適合帶著孩子一起來學習體驗。

圖／@salaman991
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地址：彰化縣鹿港鎮工業東三路6號

連絡電話：04 781 2018

營業時間：週四公休，9:00-17:00

福澤諭吉日式商行

圖／@alin_chuang
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感受完鹿港小鎮的古色古香之後，也可以到去年新開幕的「福澤諭吉日式商行」感受日式氛圍。店門口的雷門和石猴神社等裝飾相當搶眼，吸引許多人在此打卡拍照。來到這裡，除了可以買到來自日本的食品、生活小物、公仔、美妝用品等各式各樣的商品之外，還有販售金箔冰淇淋，有機會的話，記得來品嘗看看！

圖／@alin_chuang
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地址：彰化縣鹿港鎮成功路6號

連絡電話：04 776 5588

營業時間：10:00-20:00

延伸閱讀>>彰化景點｜這篇必收藏！精選10個越夜越美麗的好去處，原來彰化夜生活這麼浪漫又迷人！

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鹿港老街 老屋 展覽

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