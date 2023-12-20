草莓控失心瘋！竟有重達2斤的超巨大草莓裸蛋糕，還有草莓寶盒、草莓生乳塔與草莓塔任你挑

令人興奮的草莓甜點季終於到來啦！位在台中東區的「小鍋甜點咖啡」近期推出一系列的草莓甜點，特地選用鮮甜飽滿的苗栗大湖草莓，不但製作出足足重達兩斤的超巨大草莓裸蛋糕，讓你們吃草莓一次吃個過癮！另外還有草莓寶盒、草莓生乳塔與草莓塔可以選擇，全部都是冬季限定，趕緊揪身邊的草莓控一起吃起來！

台中甜點｜小鍋甜點咖啡地位與環境

小鍋甜點咖啡距離台中火車站、大魯閣新時代相當近，步行過來基本都不需要五分鐘；店面暖色調的木質裝潢外觀，搭配上整面落地大窗，雖然路過很容易不小心錯過，不過卻特別有著低調的溫馨氛圍。

店內的座位不少，大多以兩人座與四人座為主，如果有聚餐需求，也有提供包場的服務。

這裡不但許多座位都有插座，更貼心的是用餐不限時，而且還有提供WIFI可以使用；平時有不少遊客會來這裡享用下午茶，對於像魚編這種每天都要使用筆電工作的SOHO族來說也很方便呢～

櫃檯旁則有著獨立的甜點冷藏櫃，展示著當天供應的甜點品項與價位，不過部份品項真的很搶手，有時候傍晚過來就賣完了，建議先預訂最保險！

店內還有展售多款精品咖啡豆、手工餅乾與果醬，有興趣的話也能順便選購。

自助區有提供面紙、白開水和調味料，都可以自取。

小鍋甜點咖啡｜草莓裸蛋糕 $1490元

6吋的草莓裸蛋糕一出場也太吸睛，有著三層草莓的超浮誇高度，就連表面都是滿滿的大湖草莓，重量幾近2斤超有誠意！

表面的草莓以金箔點綴、增添華麗的視覺感受，蛋糕體則以蓬鬆的戚風蛋糕為基底，搭配黃金比例手煮卡士達鮮奶油內餡，輕柔滑順又不膩口，伴隨著草莓的香甜多汁，草莓控肯定會瘋狂，別忘了要提前預訂才能吃得到哦！

小鍋甜點咖啡｜草莓寶盒 $450元

前面的超巨大草莓裸蛋糕適合聚會慶生分享，更多小家庭或小資族會選擇這款草莓寶盒，不管是想要自己獨享，或是三至四人分享也沒問題，加上包裝也很精緻，送禮也很體面大方！

草莓寶盒同樣選用大湖草莓，並搭配小鍋手煮的卡士達鮮奶油內餡，以及軟綿的戚風蛋糕，用料與草莓裸蛋糕其實大同小異，但更凸顯了卡士達鮮奶油的滑潤口感，讓人忍不住一口接一口，連平常嘴挑的朋友都大讚好吃！

小鍋甜點咖啡｜草莓塔 $180元

草莓塔以招牌手捏塔皮為基底，口感極其香酥厚實，餡料則以卡士達鮮奶油搭配新鮮的大湖草莓，每一口都能吃得到香甜濃郁的滋味。

小鍋甜點咖啡｜草莓生乳塔 $195元

這款草莓生乳塔則是今年推出的新品，卡士達鮮奶油內餡的比例相對較少一些，中間再包入生乳酪內餡，香濃酸甜超過癮，奶香也很夠味，獨享整顆好享受！

小鍋甜點咖啡｜提拉米蘇 $155元

小鍋甜點的提拉米蘇也是熱門品項，以馬茲卡邦乳酪、雞蛋與砂糖製作乳酪糊體，再搭配以咖啡酒浸潤的手指餅乾，最後還會撒上滿滿的可可粉，外觀看起來就挺誘人的！

乳酪糊吃起來絲滑潤口，而浸潤過咖啡酒的手指餅乾，呈現出近似海綿蛋糕的濕潤與綿密，口感搭配地淋漓盡致；馬茲卡邦乳酪的奶香與蛋香濃郁圓潤，再以咖啡的炭焙苦香綴飾後，甜度更是表現得恰到好處。

小鍋甜點咖啡｜章魚燒鹹派 $279元

小鍋甜點咖啡也有鹹食可以選擇，像這款章魚燒鹹派更是人氣必點！整份同時還附有小圓麵包/瑪德蓮二擇一，以及生菜沙拉/炸薯條二擇一，另可選擇一杯$110元以下的飲品做搭配。

鹹派的派皮香酥脆口，搭配綿密細緻的馬鈴薯，再加上杏鮑菇、章魚與多種蔬菜的彈性，口感多變有層次，滿滿的柴魚香氣結合微酸的美乃滋，呈現出了章魚燒的特色與香氣，說是放大版的章魚燒也不為過呢！

我們選擇的生菜沙拉份量不少，結合多種生菜、小番茄等食材，表面再刨上乳酪提味，再淋上店家特調的油醋醬，清爽酸甜又不失油香，還蠻解膩的。

小鍋甜點咖啡｜飲品系列

草莓冰沙 $180元，整杯有著粉嫩的溫柔色澤，不但帶有草莓的酸甜果香，與冰涼的香草冰淇淋交織在一起，更多了一股奶香，而且冬季限定才能喝得到！

蜂蜜檸檬氣泡飲 $135元，以香甜蜂蜜搭配口感細緻的氣泡飲，再加入新鮮檸檬切片，酸甜沁涼也很過癮。

玫瑰歐蕾 $135元，以鮮奶、espresso結合法國進口玫瑰果露，入口香醇又帶有自然的花香，表面還有層層奶泡，再散上可食用的乾燥花，想要打卡拍照當然也不能錯過這杯！

最後與你們分享小鍋甜點咖啡的活動，那就是目前草莓寶盒也能寄盒囉！只要一次購買三盒，分次集滿三格後，還能兌換一份$200元以下的甜點哦！喜歡草莓控的朋友不妨手刀衝一波吧～

小鍋甜點咖啡

營業時間：11:00-20:00

電話：04 2225 0679

地址：台中市東區大勇街28號

粉絲專頁：小鍋甜點咖啡

官方網站：https://guodessert.1shop.tw/top

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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