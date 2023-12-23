巷弄內的絕美玻璃屋！ 台中老字號約會慶祝餐廳「法月法式料理」當季食材與創意料理交織鮮美滋味

台中老字號法式料理「法月法式料理」存在魚編的口袋名單好一段時間了，搬家後的新址就隱身在巷弄間的絕美玻璃屋之中，更多了幾分靜謐與神秘感；有別於傳統的法式料理，法月法式料理選用台灣當地食材，並以當代創意的料理手法，呈現出色、香、味俱全的驚豔風味，無論在視覺、味覺與嗅覺方面，都有不同層次的享受，相當適合情侶約會、節日慶祝！

台中法式餐廳｜法月法式料理地點與環境

法月法式料理相當隱密，地點就位在存中街與中美街交叉口附近的巷弄內；由於巷內不好停車，建議你們可以停在存中街的路邊停車格，或是找尋鄰近的停車場，再步行來到這處低調的洋風老宅。

富有綠意的庭院精緻小巧，還能看到多隻超萌的玉兔，特別呼應「法月」與月亮相關的品牌形象，真的可愛極了！

法月法式料理有兩層樓，一樓以玻璃屋的設計呈現，大面落地窗使得綠意與陽光自然映透進來，顯得格外浪漫愜意。

座位以雙人座與四人座為主，如果人數較多也能事先請店家安排調整，或是直接選擇二樓的包廂，相對也更有私密性，包廂人數與低消可向店家洽詢。

台中法式餐廳｜法月法式料理菜單

這裡提供法月法式料理的菜單給你們參考，近期最新上市的秋冬套餐，有分為秋冬簡單午間套餐$1280元與秋冬午間套餐$1680元，品項需另加一成服務費。

像我們這天選的是秋冬午間套餐，羊肝菌雞清湯與台灣原生雞都能吃得到，另外還有九蒸九曬酸柑茶能品嚐；兩款套餐主菜可以加價選擇「安格斯無骨牛小排」或「波士頓龍蝦」，建議你們最好提前預約會比較保險哦～

法月法式料理｜秋冬午間套餐

入座後會先送上濕紙巾，服務人員會在桌邊淋水，將壓縮的紙巾舒展開來，用餐前可以清潔雙手。

水有提供礦泉水或氣泡水能夠選擇，法月選用的是義大利的聖沛黎洛氣泡水，氣泡細緻、風味純淨清爽，相當順口好喝。

接著是宛如藝術品般精緻的「烏魚子蘋果塔」與「空氣馬鈴薯」，建議可以先吃小塔，以多汁鮮脆的層層蘋果丁搭配薄荷葉，並以鹹香鮮美的烏魚子襯底，非常開胃。

再來是外觀猶如迷你版雞蛋糕的空氣馬鈴薯，則是以馬鈴薯搭配西班牙臘腸，最頂端點綴的是自製酸奶，綿密香鹹伴隨著微酸奶香在口腔當中綻放開來。

這道「澎湖透抽」更是顛覆了我們以往對於海鮮的想像，外觀乍看完全聯想不到是透抽，但整體的搭配實實在在地襯托出了鮮美海味；底部以透抽搭配酸奶醬汁，表面則以黃瓜搭配台灣魚子醬，再以酸奶點綴，甚至連上頭的花卉都是可以食用的呢！

服務人員會再另外加入黃瓜冰沙，可以搭配食材一同享用；入口能夠感受到澎湖透抽的滑嫩鮮甜、黃瓜與冰沙的極致爽口、魚子醬與酸奶的鮮鹹酸香更是加分～

手做麵包也頗有亮點，包含了藍染麵包和桑葚麵包，前者是以天然的青黛粉製造出美麗的漸層色彩，後者吃起來則有桑葚的細緻酸甜風味，略帶嚼勁的口感也很耐吃。

隨盤附上的是蘿蔔造型的手作鯷魚奶油，表面撒上烘烤過的黑橄欖，搭配麵包更多了絲滑奶香與鮮香，而且兩款麵包都是可以再續加的喲！

羊肚菌雞清湯的上菜過程也很療癒，表面以薄如羽翼的千張豆皮點綴翠綠的蝦夷蔥，底部有著手作的雞肉慕斯丸子和羊肚菌，服務人員會接著倒入慢火熬製的澄清雞湯，千張會慢慢隨著熱湯舒展開來。

熱熱的澄清雞湯，風味純淨又有飽滿肉香，搭配上彈牙的雞肉慕斯丸子，以及羊肚菌的覃菇香氣，喝完整個人都暖了起來。

台灣原生雞的造型也獨具立體感，上桌時就能聞得到雞腿肉的香氣，煎烤過後更是逼出油亮迷人的光澤，肉質口感厚實又不失軟嫩，與酥脆的雞皮形成了鮮明的對比層次，同時還搭配了釀漬過後的柿子。

底下的米麵也讓我們印象深刻，是搭配麵茶熬製而成的，最底下還有雞骨醬汁跟堅果可以一起享用，收汁過後特別入味，增添了濃郁的豐收的風味。

「九蒸九曬酸柑茶」是客家獨有的特色製法，以柑橘與茶葉經過繁複的蒸曬，茶湯入口有著淡淡的柑橘果香，微酸微甜很解膩，在主菜上桌前剛好能夠轉換口氣。

台東野生魚選用的是鬼頭刀，同時搭配了煙花女以及雲耳，以及莓果與南瓜製成的醬汁，乍看就像是在品嚐一幅美麗的畫作呢！

鮮香厚實的肉質，與夠味又不失酸甜的煙花女一同享用，特別夠味，另外在結合了底部的醬汁，更能襯托出魚肉的鮮美海味。

另一道主菜，魚編是升級為安格斯無骨牛小排，旁邊還搭配了淋醬勾勒的蘆筍，清脆爽口的層次，搭配大塊牛排最適合不過了！

五分熟的牛排切面看起來頗為誘人，外表的肉質略帶點酥脆口感，內裡則是軟嫩多汁，還能搭配玫瑰鹽、鹽之花與紅椒鹽等三種鹽品享用，感受不同的鹽香層次。

甜點是手做巧克力生乳捲，苦香濃郁的蛋糕體，中間包入滑潤綿密的生乳內餡，是特別讓人欲罷不能的大人味。

小巧可愛的馬卡龍也很討喜，酥脆外殼包入藍莓口味的內餡，甜而不膩。

飲品有紅茶與無咖啡因的國寶茶，兩者搭配甜點更是合拍，剛好可以收斂口腔當中的氣味，沒有太多負擔很清爽。

這次來訪「法月法式料理」果然相當值得，不但擁有絕美浪漫的用餐環境，爽口鮮美的秋冬套餐更是別具新意，以價位來說，接受度也很高，非常適合情侶約會、節日慶祝，分享給喜歡法式料理的朋友們參考喲！

法月法式料理 | FB

營業時間：12:00-14:30，18:00-22:00 (週一公休)

電話：04 2373 0111

地址：台中市西區存中街39巷2-1號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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