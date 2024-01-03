台中網美老司機都愛去！盤點「5間台中特色酒吧」要收藏





每次要跟朋友約酒吧還是只有那幾間選擇嗎？快來更新你的台中酒吧口袋名單吧！這次七分之二的探索整理了 5 間特色台中酒吧，不管你是想要和閨密喝酒、聊天和拍網美照，還是只想朋友好好喝個幾杯，享受微醺，都可以參考以下幾間台中熱門酒吧喔。

1. ISMAN 男士情報局

圖 / ISMAN 男士情報局 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠地址：台中市西屯區台灣大道二段731號

☎️電話：0926-933-116

🕰營業時間：21:00-01:00，公休日無固定，會公布在粉絲專頁

ISMAN 男士情報局位於台灣大道上，是一間隱藏在男士西裝店內的台中酒吧。有趣的是，想要進入這個神秘酒吧，需要先輸入關鍵密碼，再推開鏡子才算真正完成任務！店內氣氛相對安靜舒適，有包廂選擇，以提供純飲與精釀啤酒為主，無提供調酒。

店內提供的精釀啤酒、威士忌種類相當齊全，若不知道要喝什麼，也可以詢問局長。整體來說，ISMAN 低調內斂的風格，非常適合三五好友小酌談心的 speakeasy bars。記得密碼需要在粉專獲得，而且會做更換，只記得舊的可是會進不去喔。





2. Goût Bar 好吧

圖 / Goût Bar 好吧

🏠地址：台中市五權西四街118號

☎️電話：04-2376-3203

🕰營業時間：18:00-01:00

Goût Bar 好吧位於台中美術館附近，要當偵探一般找到書櫃上的機密按鈕，書門才會移動，露出酒吧入口，有點像是密室逃脫的機關。店內整體裝潢為英倫風，燈光較為昏暗，座位大致分為三個區域，有吧台區、小間包廂、沙發座位區，是一間有趣又高質感的酒吧。

有趣的是，入座後 Goût Bar 會提供蔬菜湯，都是店家限量每天熬煮，為了讓客人喝酒前先暖暖胃，算是很少見的服務。另外，因為沒有酒單，顧客可以完全依照個人喜好去調整想要喝的調酒。整體來說，推薦給想要在酒吧喝到特殊調酒，或是想要和朋友小酌聊聊的人。





3. Vender Bar

圖 / Vender Bar ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠地址：台中市五權西四街118號

☎️電話：04-2372-5875

🕰營業時間：週日至週四 18:00-02:00，週五、週六 18:00-03:00

2019 年底才開幕的 Vender Bar 位在美術館綠園道裡，必須先投幣才能打開的販賣機造型大門，顯眼地座落在人行道上，若沒有仔細看，其實很難發覺他是間隱藏酒呢！老闆來自新加坡，是新加坡及全世界調酒比賽裡的常勝軍。店內也有提供外帶服務，可以販賣機挑了馬上就走。

Vender Bar 的菜單十分有特色，是一個宮格造型的木盒，盒內直接裝著調酒使用的材料，並標記酸甜苦辣等口味，讓客人清楚自己喜好的味道。如果你有選擇障礙，可以到一旁轉蛋區用命運決定要喝哪一杯，或是把你的喜好全部托付給調酒師，讓他特製屬於你的口味。





4. Captain Joker 喬克船長

圖 / Captain Joker 喬克船長

🏠地址：台中市西區華美街498巷9號

☎️電話：04-2326-5438

🕰營業時間：週日到週四 19:00-02:00，週五到週六 19:00-03:00

Captain Joker 喬克船長是以海盜船為主題的特色台中酒吧，位在 Sogo 百貨後方小巷裡兩層樓的建築。一樓為 15 坪的咖啡廳，晚上路過看起來就是一間剛打烊的店面，但真正的重點在二樓🪄必須先找到開船的錨，才可以上樓，是一間神秘的地下酒吧。

除了有吧檯區之外，二樓也有有兩間包廂以及戶外陽台區。飲品使用的器具別於經典玻璃杯，提供各式如神燈、茶壺、血袋、蕎麥麵等特色容器，而菜單也是以航海圖的概念製成，整體營造得非常有帶入感，推薦給想要體驗不同風格酒吧的人。





5. Art aNew Gallery & Cafe

圖 / Art aNew Gallery & Cafe ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

🏠地址：台中市西區精誠五街32號

☎️電話：04-2320-3590

🕰營業時間：週四至週一 19:00-02:00，週二、三公休

隱身在巷弄內的這間台中酒吧已經營業九年了，白天晚上皆有營業。店內水泥原色的牆面和階梯搭配簡樸的吧台，營造出低調的工業風氛圍。白天時，是一間文藝氣息滿分的咖啡廳；夜晚時，則是一間有點與世隔絕的酒吧。

店內有許多值得一點的特調，像是搭配生薑條的 Gin Tonic 口感也很獨特。另外調酒師會貼心詢問是否有想要的琴酒品牌，顧客也可以點自己想要喝的調酒。整體來說，推薦給小情侶來約會，也適合和幾個閨蜜聊天談心。





以上為本次的台北汗蒸幕推薦，七分之二的探索精選了 5 間特色台中酒吧，除了酒款質量不在話下之外，每一間各有自己獨特的創意，比起酒吧還更像是景點呢！不管是想要和朋友小酌、跟閨密聊天談心順便拍網美照，又或是想要跟另一半來個浪漫小約會，都可以參考以上台中酒吧喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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