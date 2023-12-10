最可愛的年末慶典！LINE FRIENDS好友熊大、兔兔在台中 一起歡慶耶誕嘉年華

珍愛美滿。 圖：台中市政府新聞局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】最可愛的年末慶典在台中！台中耶誕嘉年華將於12/15隆重登場，今年推出「2023台中好甜，LINE FRIENDS 好友來樂」，首度與 LINE FRIENDS 攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，台中市政府新聞局表示，今年除結合台中在地特色、打造獨特主題燈飾，遊客從舊火車站開始就能與 LINE FRIENDS 好友們一起拍照，現場還有「好樣市集」，只要消費就可參加台中購物節抽獎活動，千萬別錯過。

▲台中好甜。 圖：台中市政府新聞局／提供

▲琉光瀑布光環境。 圖：台中市政府新聞局／提供

新聞局表示，今年首度攜手人氣明星 LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，今年還延伸到中山路，範圍更大、內容更加豐富，一路沈浸在浪漫甜蜜的嘉年華氛圍中。「珍愛美滿」燈光裝置，結合在地特色珍珠奶茶與 LINE FRIENDS 明星，熊美與饅頭人手拿一杯珍珠奶茶享受台中甜點；「甜心漂浮」可愛的兔兔與莎莉在河面上跟大家打招呼；部長與詹姆士也邀請大家一起「耶誕來樂」。綠川展區河畔角落有一片神秘的「螢光星海」；「飛躍麋鹿」在綠川上輕盈飛躍，為寒冷的季節增添溫暖的色彩；「天使祝福」則在夜裡奏起詩歌，祝大家佳節愉快。

▲珠寶盒劇場。 圖：台中市政府新聞局／提供

▲甜心漂浮。 圖：台中市政府新聞局／提供

市府也在柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，讓民眾進入光影交織的夢幻境界中，加上最可愛的 LINE FRIENDS 明星熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演，珠寶盒劇場表演時間為12/15至2024年元旦當日，每日17:30-21:30，每半小時一場，是今年台中耶誕絕不能錯過的亮點。舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，活動期間每天設置40個攤位，邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，好買又好逛，市集開放時間為12/15至2024年元旦當日，平日17:30-22:00，假日14:00-22:00，其中12/15-12/26台中購物節期間，均可使用「台中通暨購物節APP」登錄發票或收據，累積500元即可參加抽獎，為親友選購禮品同時也增加抽獎機會。

▲甜蜜音樂盒耶誕樹。 圖：台中市政府新聞局／提供

新聞局呼籲遊客多運用大眾運輸工具前往，可搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，於台中火車站（站前及綠川展區）、台灣大道中華路口（柳川展區）下車即可到達展場。活動詳情請參閱台中市府官方粉絲專頁「漾台中」。

▲天使祝福。 圖：台中市政府新聞局／提供 ▲天使祝福。 圖：台中市政府新聞局／提供

▲心光燦爛。 圖：台中市政府新聞局／提供

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