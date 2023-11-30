「彰化田尾」16個景點懶人包！ 花卉藝術+特色伴手禮+DIY體驗 充滿活力、被綠植療癒包圍

【田尾公路花園】一直是台灣知名景點，身為全台花卉產量最大的花鄉彰化田尾，最近可是非常熱鬧！從10月21日起到11月每週末都有花藝相關活動，真正打造將園藝生活美學融入生活的一部分，結合花卉藝術、在地農特產、特色伴手禮、ＤＩＹ體驗，讓遊客來到田尾能夠感受到年輕又有活力的氛圍。

現在還有結合「城鄉島遊APP」透過掃描特約店家的QRcode，可以集點參加抽獎，集滿6點就能獲得一次抽獎機會，暢遊花鄉，享受綠植包圍的療癒感還可以。

城鄉島遊的數位護照有遊程推薦、好店推薦，邊吃邊玩邊逛，光是兩天一夜的踩點就默默收集了幾張抽獎抽獎券，集點活動到2023/12/15，開始抽獎從2023/12/19起。

2023田尾園藝設計展

「2023田尾園藝設計展」登場！ 11/11~19 邀請你一起體驗「新植感生活」！

由田尾在地店家與國際級園藝大師共同策展，展現田尾花鄉的「園藝專業」與「設計美學」，以植人之夢、植感生活、植物奇想3大主題，策畫11處設計展區，展現園藝美學的極致盛宴，要讓你感受「田尾在地花博」盛會！

六大主題活動搶先看：

1.大師園藝設計展點：邀請國際級大師CN FLOWER創辦人凌宗湧、2023臺灣國際蘭展藝術總監吳維宏 設計創作

2.店家園藝設計展點：由10間特色店家打造，展現園藝美學的極致盛宴

3.店家品牌日活動：超過20場以上園藝主題活動，植物系列DIY體驗、盆景賞玩、靜態展覽及店家特色導覽等

4.園藝大師講座：邀請凌宗湧與吳維宏大師，與我們分享園藝設計的美學與趨勢

5.沃土豐河彰青市集：11/11.12.18.19連續兩周末，來田尾買創意的商品與美食，更有精采互動表演

6.深度遊程體驗：由專業達人領路，帶領你深度探訪設計展點

01. 松錳租車連鎖店（田尾公路花園店 彰化租腳踏車）

「松猛租車」在全台最熱門的九條自行車道、共有10家連鎖店，每個分店都有其特色，服務據點多多，來到田尾第一站我們就是租這裡的電動車來穿梭大街小巷認識田尾。開車的朋友可以把車停在松猛租車的停車場裡，在這裡平日租車提供免費停車服務，假日停車則是收費100元不限時。

提供的車款有單車、親子車、協力車、四輪車、電動車，想要輕鬆一點玩就跟豬飛一樣，直接租電動車，不需要踩踏就可以靠電力環繞田尾街區了，而且有置物籃（強力推薦一定要選有置物籃的）才能沿路一直買。

松錳租車連鎖店（田尾公路花園店 彰化租腳踏車）

地址：彰化縣田尾鄉民族路一段107號

電話：04-8836061

營業時間：平日09:00~18:00 假日08:00~19:00

02.歐風租車（二店）

田尾規模很大的租車廣場，總共有兩間店，擁有2.300台腳踏車可以選擇，今天我跟漢斯換成四人電動車，這樣才更有空間買戰利品。歐風租車的車輛設計金屬色雕花設計為主要風格，有著濃厚的歐洲風。可能是這樣的配色在路上太吸睛，我們幾個人的車隊穿梭大街小巷一下就成了矚目焦點。

價格表上都是不限時租借，只要在打烊前回來就行啦。

歐風租車（二店）

店家地址：彰化縣田尾鄉民族路一段 (怡心園停車場旁)

連絡電話：04 883 0533

營業時間：平日 09:00~17:00 假日 09:00~17:30

03.穗豐園

穗豐園的園區屬於比較小型的，有別於其他園藝店，他們打造出自己的特色「一杯盆栽」。從走進店裡開始，我就對這些小巧可愛的盆栽愛不釋手耶！怎麼可以這麼可愛啦，把盆栽變迷你了，店裡有多種特殊瓷器，手拉胚、彩色玻璃盆器，造型都美美的，把綠植栽放進去瞬間加分。

沿著木板往上生長的植物叫做「趴趴熊」，這款適合室內環境很好養護屬攀爬包覆性植物，吸睛度一百分，光是看到它第一眼就覺得是我命定植物！我要買！

穗豐園

店家地址：彰化縣田尾鄉田尾村吉田路39號

連絡電話：0972 228 227

營業時間：每日09:00~18:00

04.隆盛園藝資材有限公司

「隆盛園藝資材有限公司」成立將近40年（前身是隆榮陶器行）有東南亞最齊全的園藝資材行之稱。這裡超多可愛盆器、小物，大型藝術陶瓷通通都有，批發價格親切好買。第一次逛這麼大型的園藝器材店，根本是園藝界的好市多，從迷你小巧的公仔裝飾，到大型的盆器、假山、假石頭通通都有。

總共有兩個賣場，一邊是零售賣場、另一邊是批發賣場，可以花上半天時間好好挖寶。

隆盛園藝資材有限公司

店家地址：彰化縣田尾鄉民生路二段41號

連絡電話：04-8229822

營業時間：08:00~18:00

05.柏鄉園

「柏鄉園」裡面的盆栽巨大無比！走進這個大型真柏盆栽園藝空間，瞬間變成小人國的fu。眼前的真柏一顆比一顆還壯碩，加上巧思雕刻，就變成藝術作品了，還有去參加比賽展喔。真柏在日本盆栽界的樹種中有「柏中之王」美稱，也有「真正之柏」之意。園區內的柏樹在台灣馴化後稱為台灣真柏，更加適合台灣氣候生長。

最特別的是這裡看起來非常有藝術感，樹幹有著白色、咖啡色混合的外表，是經過老闆巧手雕刻，樹幹質地硬度足夠所產生的石化現象，這可是需要專業經驗跟知識才能動手雕刻，也讓每棵柏樹變得獨一無二。

柏鄉園

店家地址：522彰化縣田尾鄉打簾村公園路一段438號

連絡電話：04-8240749

營業時間：每日09:00~17:30

06.尤加利手作不凋花乾燥花屋

路過門口忽然有種身在韓國的錯覺，這間咖啡館的外觀像極了在濟州島看到的特色咖啡館，門口旺盛的綠植栽環繞，還特地打造發呆亭，漂亮的闆娘說坐在這裡就可以欣賞無敵夕陽美景，可惜這次來匆匆，還沒能待到傍晚時分。以販售手作永生花、乾燥花結合咖啡館為主題，質感很好的永生花禮盒看得我心癢癢，這個也想要那個也想入手，可以花個一下午做DIY體驗喝個下午茶，好好放鬆的美美咖啡館。

這裡的霜淇淋、飲品都好喝，真的是一間有顏值有內涵的咖啡館。

尤加利手作不凋花乾燥花屋

店家地址：彰化縣田尾鄉公園路一段288號

連絡電話：04-8238949

營業時間：每日10:00~19:00

07.瑞楓花卉農園

有沒有常常遇到想要送禮盆栽的時候，常常找不到該去哪裡買？想要價格親切一點，選擇多樣一點，找開幕盆栽、升遷盆栽，那來這裡就對啦。園區很大，有各種送禮盆栽、室內植栽、觀葉植物、多肉小品以及各種植物素材，尤其幸運竹盆栽更是經典不敗的熱門商品。

最特別的是除了販售盆栽也提供DIY體驗，我們就動手做了盆栽帶回家，希望這兩盆雲葉古木在我手上活得長久。

瑞楓花卉農園

店家地址：彰化縣田尾鄉民族路一段543號

連絡電話：04-8236333

營業時間：每日08:00-18:00

08.鵝群綠樹

有看過高聳的「巨無霸鵝」就豎立在路邊嗎？這裡是田尾的拍照秘境！超有創意的樹海主人，把這一棵棵的綠樹雕成了鵝群，有些已經長胖、枝葉長了，我們笑說從胖鵝變成了草泥馬了。這個是在地人帶路才有機會到這裡看到巨大的肥鵝們，拍照起來可愛度滿分。佔地不大，是私人的花園，有鐵絲網圍起來，可以當作順遊景點路過時候拍一下。

鵝群綠樹

地址：彰化縣田尾鄉民生路一段299巷78號（民宅旁）

09.綠海景觀咖啡舘

在田尾小有名氣的異國風情咖啡館，用白色系流線型的建築物外觀打造成地中海風格的複合式餐廳，柔順優雅的白色建築配上一大片綠意盎然的花園，有著淡淡小清新感。建築物的屋頂特別做了鏤空設計，彎月造型高掛，白天陽光穿透曬進屋裡，在咖啡杯上倒映的月亮成了月亮咖啡。

想吃義大利麵、燉飯、簡餐可以考慮來這裡唷。我跟漢斯先生這次吃到德國豬腳、清蒸鱸魚簡餐，口味很不錯，店家不定期會調整菜單，下次來可能又不一樣了。

綠海景觀咖啡舘

店家地址：彰化縣田尾鄉公園路二段469號

連絡電話：04-8234137

營業時間：平日11:00~18:30 假日11:00~19:00 (週四公休)

10.將園庭園咖啡

「將園庭園咖啡」在田尾已經經營將近20年時間，是一座二樓挑高建築中的景觀餐廳，從走進大門開始有著劉姥姥逛大觀園的驚嘆，因為這裡擁有一個千坪的戶外景觀空間，一個餐廳竟然有著麼大的花園美景太令人不可思議了，到底是賣簡餐還是賣風景。主要餐點是牛排、豬腳各式排餐，平日提供個人火鍋，在地的友人說這裡的餐點都好吃，是美景跟美食兼具的餐廳。套餐包含濃湯、麵包、沙拉，主餐的迷迭香烤雞腿排烤到外皮金黃酥脆，底下的香鬆飯伴著雞油香氣，口味上沒有過多太重口味的調味，整體上很令人喜愛呀。

將園庭園咖啡

店家地址：彰化縣田尾鄉公園路一段162號

連絡電話：04-8242601

營業時間：平日11:00~17:30 假日11:00-19:30

11.合利園藝

合利園藝的入口處沒有太令人驚豔的佈置，原本以為就是一般的園藝店，但是我錯了！大錯特錯！從園區入口往裡面走去，像是愛麗絲仙境一樣，用藝術打造成的大花園，把植栽與生活融合在一起。裡面綠地上有大型鳥籠藝術裝置，讓花卉植物成了最美的主角，每個角落都是用心佈置過的打卡點，溫室內種植多種闊葉植物，還有放著大幅的水彩圖畫，簡直是夢幻極了，自己瞬間像是穿梭其間的愛麗絲，一切都好夢幻又真實。很佩服這個主人的用心，把生活過的很藝術。

千萬不要輕易走進來，豬飛才走進第一個溫室就看到大麥克跟苔球植栽，立馬入手！接著花園裡的巧思佈置更是讓我拍照拍到欲罷不能。

合利園藝

店家地址：彰化縣田尾鄉公園路一段26號

連絡電話：04-8223098

營業時間：每日08:00~17:30

12.美琪蘭園

今天來朝聖網路上瘋傳的「美琪園藝」如果你是觀葉植物、鹿角蕨迷，那這裡可以挖到種類多樣又稀有的寶貝，加上價格清楚標示，被網友稱為必須朝聖的彰化田尾園藝店之一。以蘭花、觀葉植物、鹿角蕨為店內展示最大宗，入口處有我很想要的闊葉植栽牆，各種熱門闊葉都在上面耶！家裡如果有大花園，太適合弄這個植栽牆了。

不知道是不是因為彰化的天氣適合闊葉植物跟鹿角蕨的生長，在這個店裡的植物都長的特別美，價格親民，很容易就選擇困難。

美琪園藝

店家地址：彰化縣田尾鄉打簾村公園路一段438號

連絡電話：04-8240749

營業時間：每日08:30~17:00

13.輝豐園藝

秋天是許多花卉進入休息的季節，偏偏有反其道而行的一種花，選擇在秋冬季節極力綻放，「輝豐園藝」所種植的九重葛花叢比人還高，像是走入了花海迷宮。園區內有百年巨無霸九重葛，光是高度就比成年人還高許多，開著粉色、紅色、白色，顏色千奇百變，在九重葛達人的巧手之下，這裡成了絕美拍照勝地！下個月初會是最盛開的時候，趕快安排時間來一趟夢幻浪漫的九重葛花海之旅。

輝豐園藝

景點地址：彰化縣田尾鄉打簾村民族路一段477號

營業時間：每日09:00~19:00

14.發現琳姬 linchi

「發現琳姬 linchi」鄰近歐風租車二店、松猛租車同一排店面，是田尾在地的文創商店。我們這次來這裡體驗手工精油香皂DIY，製作過程簡單，很適合親子客來體驗。先把皂基切成小塊後放進鋼杯裡面，再隔水加熱慢慢融化。老師讓我們在自己的台灣模具裡面滴入食用色素，做出創意的花紋，把精油滴入融化的皂基後，再倒入模具就大功告成啦。

加入食用色素做出屬於自己獨一無二的彩色香皂，猜猜哪個是我做的？

發現琳姬 linchi

店家地址：彰化縣田尾鄉民族路一段121之6號

營業時間：10:00~17:00

15.日旬菓子

「日旬菓子NichiShunn Patisserie」是一家隱藏版在田尾公路花園的燒菓子專門店，店面小巧可愛，提供客制化手工囍餅、餅乾禮盒、彌月蛋糕等等。逛花園騎車累了，可以進來喝杯冰咖啡品嚐甜點休息一下，這裡的點心價格親民，加上口味不錯，在谷歌的評價頗高。

日旬菓子

店家地址：彰化縣田尾鄉民族路一段137號

連絡電話：0901395091

營業時間：10:00~19:00 (週二～三公休)

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」