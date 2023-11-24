一周只開一天！ 很少人知道的台中「四張犁小夜市」，美食小吃攤在地人激推

糖糖又要來推薦隱藏版的台中小夜市啦！神秘到身為台中在地人的糖糖竟然現在才發現，就是這個很少人知道的台中小夜市「四張犁夜市」，一周只開一天，等於一個月只營業四天，四張犁夜市雖然不大卻五臟俱全，而這幾攤是在地人推到爆，來台中小夜市四張犁夜市必吃的攤位，大家趕緊筆記起來。

四張犁夜市位在台中北屯區豐樂二街與豐樂路二段交叉口處，距離四張犁公園、台中洲際棒球場不遠，一個禮拜只有周日營業，下午五點開始，糖糖這天五點多來已經人潮滿滿啦。

入口處的日船章魚小丸子才五點多就已經不少人在排隊，是說日船章魚小丸子到處可見，但不是每一天都好吃，聽說這間還不錯，可惜糖糖胃有限，所以這次先跳過，不知道有吃過的朋友覺得如何呢。

這間水蒸蛋糕也好多人在排隊，口味還蠻多的，聽說是用來自日本水蒸式烤法，有興趣的朋友可以試試。

四張犁夜市裡頭也有糖糖最愛的糖炒栗子，這間阿塗師天津糖炒栗子不是一般常看到用滾筒炒食機，而是採用手炒方式，是說糖糖之前吃過幾間手炒栗子常常受熱不均，不是沒熟就是焦掉，但這間不會，還蠻好吃的，殼也很好剝。

四川滷味攤，有原味跟辣味，品項還蠻多的，食材陳列整齊，看起來也蠻衛生的，喜歡吃滷味的朋友可以試試。

這間古早味阿伯雞蛋糕也是很多人，重點是超級香，糖糖完全是被阿伯烤雞蛋糕的香味給吸引過來的，只有原味不包餡，一份五個是20元，口感蠻紮實的，吃起來帶有濃濃的蛋香味，整體不會太甜，熱熱吃還不錯。

說到四張犁夜市人氣最高的就是這一攤金牌地瓜球啦，一開攤就人潮爆滿，建議還沒開攤就先抽號碼牌不然會等很久，地瓜球都是由爺爺一手壓炸，將每顆地瓜球壓的一樣大顆，口感非常酥脆，裡頭是空心的，吃起來外脆內Q，帶有濃濃的地瓜香氣，冷掉吃也不會硬梆梆的，讓人一顆接著一顆，越吃越涮嘴。

龍津夜市小有名氣的歐桑蒜香烏龍豆干在四張犁夜市也吃得到，除了蒜香烏龍豆干、還有蒜香豆皮、蒜香米血、蒜香菇菇、蒜香寬粉及蒜香手打麵，可以綜合任選兩種，糖糖有買了一份蒜香豆干跟豆皮綜合，還不錯吃，蒜香味很濃郁。

喜歡吃豆乳雞的朋友，糖糖還蠻推四張犁夜市這間元鈿豆乳雞翅，建議一開攤就先排隊，因為太晚來人不但爆多還會有品項提早賣完，招牌是豆乳雞翅，還有雞塊、無骨雞腿排、七里香、雞脖子及豆雞丸，糖糖買了雞脖子跟招牌豆乳雞翅，兩個都不錯吃，炸的不會太過油膩，吃起來帶有甜甜的豆乳香氣。

接下來這間烏魯木齊新疆羊肉串也是爆炸多人，也是糖糖等最久的攤位之一，大概等了40多分鐘，除了常見的肉串類，還有牛肚、牛舌、羊筋等串類，採用木炭從生食開始烤，所以等待時間比較長，撒上孜然粉香氣十足，吃完會讓人意猶未盡，還不錯吃。

四張犁夜市這間新興豆花也超級多人，綜合豆花是招牌，一份是50元，甜度冰量都可以調整，綜合豆花料超多，可以吃到花生、大豆、薏仁、紅豆、綠豆及粉圓，豆花也很綿密，糖糖內用吃了一碗又外帶兩碗回家。

這間蚵仔煎也很多人推薦，除了蚵仔煎，還有蝦仁煎、綜合煎、雙蛋煎及臭豆腐，口味上糖糖覺得還行，但沒有到很驚艷。

另外坐著吃的還有蒙古烤肉、牛排、古早味蚵嗲、臭豆腐、黑輪甜不辣，選擇也挺多的。

四張犁夜市除了美食外，也有販售衣服、生活用品等。

既然有吃的，有用的，當然少不了玩的囉，有彈珠檯跟小朋友最愛的遊戲區。

四張犁夜市雖然不大，但攤位還不少，重複性攤位不算高，糖糖個人還蠻推薦金牌地瓜球、烏魯木齊新疆羊肉串、元鈿豆乳雞翅及新興豆花這幾攤，一週只營業週日的四張犁夜市，來北屯的朋友可以來逛逛唷。

四張犁夜市

地址：台中市北屯區豐樂二街29號

時間：週日 17:00～23:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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