週末秋日市集！遊東勢林業文化園區 體驗音樂賞析、木工手做美好時光

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲暖羊－小蝸牛市集。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲暖羊－小蝸牛市集。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

木島課程教學。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
木島課程教學。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋末之際，東勢林業文化園區的樹林染上暖調色系，連林蔭間斜照的陽光，或是貯木池中粼粼的波光，在這季節裡都別有景緻。今年秋日，東勢林業文化園區在11/18、11/19週末假期舉辦「光之市 Hikari Market－森光調頻物語」市集活動，並同步規劃木作體驗課程及音樂表演，遊客可感受季節的風光餽贈、慢度秋日光景。

本次「光之市 Hikari Market」為東勢林業文化園區量身打造「森光調頻物語」市集，要將園區內的生態打包為秋季之禮，送給到來的每一個人。市集共邀集60餘個品牌，囊括木藝、生活、環境、創作、餐飲及在地有機小農等，展現品牌主對生活的態度與想像；現場並安排有四位才華橫溢的音樂家相繼演出，曲風從輕快到慢節奏，融合園區內自然風景，為大家在市集裡呈現動聽樂章。

▲星耀辰咖啡車計畫。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲星耀辰咖啡車計畫。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

而在木作及體驗活動方面，分別開設樹脂流動藝術、原木氛圍燈具及實木矮凳拼裝課程，林業保育署台中分署表示，東勢林業文化園區前身「大雪山林業公司」，曾是帶動台中山城地區繁榮的場域，在台灣林業中具有歷史重要性。今年園區陸續辦理多場木育、生態等相關課程互動及展覽，參與民眾也給予正向反饋，期許未來園區不僅作為文化資產的保存地，更是木作育成的人才培育基地。

▲東勢林業文化園區文化園區景色。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲東勢林業文化園區文化園區景色。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署台中分署透過與民眾近距離及貼近生活的互動，推廣台灣林木資源永續利用，傳遞並落實森林循環經濟，期盼民眾能認識並關注林業相關議題。秋末天氣涼爽，遊客可來到園區逛市集外，也可以循著環湖步道欣賞貯木池風光，度過愜意的週末假期。

▲東勢林業文化園區適合秋日散步。　圖：農業部林業及自然保育署／提供
▲東勢林業文化園區適合秋日散步。　圖：農業部林業及自然保育署／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

市集 步道 展覽

延伸閱讀

直擊／「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭真人Elsa互動

宜蘭冬山水火同源二期公園啟用　逾2千平方公尺大草皮

全台最年輕 雲林東勢鄉代會主席24歲小鮮肉當選

影／新社花海明登場 5條免費接駁路線報你知

相關新聞

開箱！全台首座「漂浮花都」城堡 台中國際花毯節精彩登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中國際花毯節即日起至12/3繽紛登場，四大展區共20萬株花草打造花卉盛典。此次除了高達5層樓的「漂浮花都」未演先轟動，更結合台中農特產品展售，讓遊客體會美不勝收、眼花撩亂的盛

超過50年歷史在地老店！台中麵食控的高人氣銅板小吃 「乾麵配東泉」最強經典台式早午餐

udn走跳美食／涼子是也 阿坤麵位於台中中區的平等街小路邊，傳承三代經營至今已經有50多年的歷史，是在地人氣很高的老麵店。 會知道阿坤麵其實是因為台中米其林推薦，以前每次到台中中區，都

史努比粉衝了！「考古史努比主題超商」爆萌登場 造型燈箱、恐龍壁面必打卡 「校車主題櫃」令粉絲呼：好燒錢

史努比粉衝了！有夠療癒的「史努比主題超商」降落台中，以「考古恐龍史努比」為主題打造最夯探險風，造型燈箱、壁面史努比裝飾都好拍，細節滿滿等著粉絲們來探勘！

屋馬燒肉全新「金韓食」開幕了！銅盤烤肉炸雞統統都有，9種小菜還能無限吃到飽

台中熱門的燒肉餐廳「屋馬燒肉」推陳出新，揭開全新的韓式美食篇章，打造嶄新品牌「金韓食」。新店位於台灣大道二段，毗鄰台中捷運市政府站，絕佳的交通位置一定要吃吃看。建築以醒目的紅色外觀吸引眼球，搭配美食絕對無法忽略。

臺中國家歌劇院　世界九大新地標建築

一個概念、一個發想，也許只是天馬行空，當這些抽象的吉光片羽突破限制化為現實，會讓人們讚嘆景仰，屏息駐足許久，如同我們走進臺中國家歌劇院。

一中街人氣美食推薦！披薩採現點現桿 創意燉飯口味多元新鮮

在人來人往的一中街上，有間只需花費200元上下就能吃享用義式料理的平價餐廳，充足的餐點份量以及用乾燥花點綴的溫馨環境皆使這裡成為學生聚餐和情侶約會的好去處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。