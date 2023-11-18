週末秋日市集！遊東勢林業文化園區 體驗音樂賞析、木工手做美好時光

木島課程教學。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋末之際，東勢林業文化園區的樹林染上暖調色系，連林蔭間斜照的陽光，或是貯木池中粼粼的波光，在這季節裡都別有景緻。今年秋日，東勢林業文化園區在11/18、11/19週末假期舉辦「光之市 Hikari Market－森光調頻物語」市集活動，並同步規劃木作體驗課程及音樂表演，遊客可感受季節的風光餽贈、慢度秋日光景。

本次「光之市 Hikari Market」為東勢林業文化園區量身打造「森光調頻物語」市集，要將園區內的生態打包為秋季之禮，送給到來的每一個人。市集共邀集60餘個品牌，囊括木藝、生活、環境、創作、餐飲及在地有機小農等，展現品牌主對生活的態度與想像；現場並安排有四位才華橫溢的音樂家相繼演出，曲風從輕快到慢節奏，融合園區內自然風景，為大家在市集裡呈現動聽樂章。

▲星耀辰咖啡車計畫。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

而在木作及體驗活動方面，分別開設樹脂流動藝術、原木氛圍燈具及實木矮凳拼裝課程，林業保育署台中分署表示，東勢林業文化園區前身「大雪山林業公司」，曾是帶動台中山城地區繁榮的場域，在台灣林業中具有歷史重要性。今年園區陸續辦理多場木育、生態等相關課程互動及展覽，參與民眾也給予正向反饋，期許未來園區不僅作為文化資產的保存地，更是木作育成的人才培育基地。

▲東勢林業文化園區文化園區景色。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

林業保育署台中分署透過與民眾近距離及貼近生活的互動，推廣台灣林木資源永續利用，傳遞並落實森林循環經濟，期盼民眾能認識並關注林業相關議題。秋末天氣涼爽，遊客可來到園區逛市集外，也可以循著環湖步道欣賞貯木池風光，度過愜意的週末假期。

▲東勢林業文化園區適合秋日散步。 圖：農業部林業及自然保育署／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野