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開箱！全台首座「漂浮花都」城堡 台中國際花毯節精彩登場

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台中國際花毯節展區最大亮點「漂浮花都」城堡。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
台中國際花毯節展區最大亮點「漂浮花都」城堡。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中國際花毯節即日起至12/3繽紛登場，四大展區共20萬株花草打造花卉盛典。此次除了高達5層樓的「漂浮花都」未演先轟動，更結合台中農特產品展售，讓遊客體會美不勝收、眼花撩亂的盛況。 台中市市長盧秀燕和地方長照機構長者、新社在地幼兒園共同開箱主花毯「漂浮花都」，城堡上方的螺旋槳優雅轉動，底部同時產生大量水霧及泡泡，整座花卉城堡有如飄浮起來一般華麗登場。

▲人文之徑。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲人文之徑。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

舉辦地為台中農業重要場域，本次結合農特產品銷售，展售包含柑橘、蜜蘋果、柿子、菇類等多種農特產品，同時也銷售花卉，遊客來花毯節除可欣賞花海，還可以購買享用在地農產品。且台中正在舉行購物節，消費登錄可參加抽獎，消費越多中獎機會越高，在此消費同享大利多。

▲代表智慧農業的大地巨人。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲代表智慧農業的大地巨人。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市政府觀光旅遊局表示，今年主花毯種植3萬株草花，高16公尺、約5層樓高，活動期間每個整點都會帶來精采萬分的機械動態秀，花毯節展區以20萬株花卉打造，呈現台中花卉軟實力及幸福城市形象。此屆花毯節挑戰非常艱鉅，從無到有耗時3個多月，期間歷經3次颱風及數次豪雨，全倚賴專業工程人員及花農組成的團隊克服，挑戰史上最大的主花毯。

此外，今年還規劃4座創意主題展區，包含入口迎賓的彩虹七線、融入地方編織及藍染特色的工藝女神、以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的生態勇者，以及代表智慧農業的大地巨人，展區故事主軸皆彰顯新社在地發展歷程與觀光優勢。

▲以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的生態勇者。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲以建造白冷圳的工程師磯田謙雄為形象設計的生態勇者。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

今年度花毯節也首次與在地長照機構共同佈置青銀摩天輪，透過展前長者親手創作植栽作品及照料草花，展後植栽回歸社區繼續養護，打造台中為樂齡之都，希望將花毯的幸福傳遞給造訪者。

▲2023台中國際花毯節，自即日起到12/3在台中市新社區登場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲2023台中國際花毯節，自即日起到12/3在台中市新社區登場。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

此外，展區停車場車位有限，為避免車輛湧入塞車、影響遊客出遊興致，市府已規劃免費的接駁專車服務，有豐原、太原、松竹線，假日則加開東勢、會場環線共5條，接駁車前往展區服務時間自上午8時至下午2時30分；回程服務時間為上午10時至下午5時，請遊客多加利用大眾運輸工具前往展區，活動詳情可至「台中國際花毯節」活動網站及「大玩台中」臉書查詢。

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