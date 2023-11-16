史努比粉衝了！「考古史努比主題超商」爆萌登場 造型燈箱、恐龍壁面必打卡 「校車主題櫃」令粉絲呼：好燒錢
史努比粉朝聖了嗎？令粉絲直呼有夠療癒的「史努比主題超商」降落台中，本次以「考古恐龍史努比」為主題，打造今年最夯探險風，造型燈箱、壁面史努比裝飾都好拍，店外、天花板、桌面細節滿滿，等著粉絲們來探勘，跟著考古學家史努比來趟奇幻探險吧！
考古學家史努比在台中！首次曝光的「7-ELEVEN X 考古恐龍史努比主題店」落腳台中太平區，一進門別忘了抬頭看看天花板，大大的史努比考古造型燈箱迎賓，超可愛的糊塗塌客身影也讓人看了好療癒。
為呼應「考古恐龍史努比」主題，門市各處都有恐龍圖案妝點，細節感爆棚，座位區的桌面及椅面也都能看到精心裝飾，主題店門市外至內都經典呈現史努比從白天到黑夜的考古行程。而史努比粉絲必逛的商品販售區更有必打卡的「校車主題櫃」，讓網友直呼「爆炸可愛」、「馬上安排」，還有粉絲看到多款周邊商品坦言「很燒錢」。
7-ELEVEN X 考古恐龍史努比主題店（金興門市）
地址：台中市太平區新興路312號
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