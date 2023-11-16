臺中國家歌劇院　世界九大新地標建築

【圖／文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

一個概念、一個發想，也許只是天馬行空，當這些抽象的吉光片羽突破限制化為現實，會讓人們讚嘆景仰，屏息駐足許久，如同我們走進臺中國家歌劇院，建築師伊東豊雄曾說，他一直在尋求創造有如河流上漣漪一般的建築，一個既能與流動的河流維持關係，又同時保有自我的空間，也許國家歌劇院就是那河流上漣漪般輕柔盪漾的建築。

臺中國家歌劇院出自日本建築大師伊東豊雄手筆，他希望自己的「漣漪」與環境保有規律和諧的關係、與大自然共生共存。於是引入了風、水和光的大自然元素，讓這些元素融合在歌劇院每一個場館、屋頂空中花園和餐廳等空間，全曲面建築，由高低起伏的曲牆為主結構，形構四通八達的洞穴，是一個接近自然，回歸人類原始生活的「仿生」空間，建築工法難度之高，曾被認為難以實現的概念，完工後於2016年被票選為世界第九大新地標建築。





景點資訊

臺中國家歌劇院

地址：台中市西屯區惠來路二段101號

電話：04-2251-1777

網址：www.npac-ntt.org

時間：週日、週二至週四11:30-21:00，週五至週六及國定假日11:30-22:00

費用：免費參觀，預約導覽50元-120元。定期導覽週二至週日，11:30、14:00、16:00 各一場次，夜間導覽—每週三、五19:00（遇大劇院演出則暫停舉辦）





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