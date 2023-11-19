快訊

柯文哲喊用民眾黨總統候選人身分戰到底 柯辦：大家可以各自解讀

一張圖看天氣 冷氣團減弱回暖上看29度、這日再變天轉濕涼

人生勝利組！「百萬小學堂」容容現況曝光 網見學經歷驚：學霸中的學霸

古早味枝仔冰8元起！遊日月潭休息好去處 「手工法式冰淇淋」濃郁必吃 有庭園、停車場好方便

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

哇拉蜜冰店位於南投日月潭頭社環湖道路旁，自製古早味枝仔冰最便宜只要8元起CP值超高，而且哇拉蜜冰店不但有停車場開車很方便，還有涼亭庭園與廁所，很多來日月潭單車環湖、或是重機環湖的旅客，都會在哇拉蜜冰店吃冰喝紅茶休息一下，當個南投旅程的中繼站剛剛好。

哇拉蜜冰店 地址&停車場

哇拉蜜冰店地址是「南投縣魚池鄉平和巷100-2號」，我們從湖の怪物開車過來差不多4分鐘很近，哇拉蜜有自己的庭園停車場，看到石刻招牌開過來就對了！

哇拉蜜冰店點餐櫃檯要走進店內，直接看菜單點餐結帳，拿到冰品飲料可以現場找座位吃或者外帶吃。

哇拉蜜冰店 菜單

哇拉蜜冰店菜單如下，古早味冰棒一支依口味8-15元；法式手工冰淇淋一球50、兩球90元，而且兩球可以分成2支吃，記得和朋友一起湊卡划算~

哇拉蜜冰店 冰品餐點

草莓冰，一支10元。大約半糖的甜度，剛剛好冰甜不會太膩，帶點淡淡的草莓香氣，紅豆薏仁兩個小妮子搶著吃呀！

百香果冰，一支10元。一樣有著淡淡的百香果酸甜香氣，冰甜消暑~

日月潭阿薩姆紅茶，一球50元。冰淇淋奶香濃郁、吃得到淡淡紅茶雅緻香氣。

酒釀葡萄，一球50元。酒釀葡萄味道沒想像中濃厚，奶香中帶點淡淡酒釀葡萄的果香甜味，抹賣呷。

(喝酒不開車．飲酒勿過量)

紅玉冷泡茶，一瓶60元。有紅茶的茶葉清香不苦澀，冰冰涼涼好解渴。

哇拉蜜冰店 庭園環境

哇拉蜜冰店庭園內有設置涼亭與簡單的桌椅座位，不方便外帶在這邊吃也沒問題。

庭園環境綠意盎然，天氣涼爽的時候，坐著來支冰淇淋很愜意呀。

庭園有廁所，環湖路途不妨來休息一下呷冰啊！

哇拉蜜冰店 評價

哇拉蜜冰店的冰淇淋以觀光區的價位來說，CP值超高，古早味冰棒最便宜8元起，有庭園、停車場又有廁所，來日月潭環湖不要錯過囉～

【消費資訊】

到訪時間：2023年10月

哇拉蜜冰店 | FB

電話：04 9286 1566

地址：55546南投縣魚池鄉平和巷100-2號

營業時間：早上8:00-下午17:3

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

日月潭 冰淇淋 葡萄 古早味 冰品 南投美食

相關新聞

古早味枝仔冰8元起！遊日月潭休息好去處 「手工法式冰淇淋」濃郁必吃 有庭園、停車場好方便

udn走跳美食／涼子是也 哇拉蜜冰店位於南投日月潭頭社環湖道路旁，自製古早味枝仔冰最便宜只要8元起CP值超高，而且哇拉蜜冰店不但有停車場開車很方便，還有涼亭庭園與廁所，很多來日月潭單車環湖、或是

開箱！全台首座「漂浮花都」城堡 台中國際花毯節精彩登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】台中國際花毯節即日起至12/3繽紛登場，四大展區共20萬株花草打造花卉盛典。此次除了高達5層樓的「漂浮花都」未演先轟動，更結合台中農特產品展售，讓遊客體會美不勝收、眼花撩亂的盛

超過50年歷史在地老店！台中麵食控的高人氣銅板小吃 「乾麵配東泉」最強經典台式早午餐

udn走跳美食／涼子是也 阿坤麵位於台中中區的平等街小路邊，傳承三代經營至今已經有50多年的歷史，是在地人氣很高的老麵店。 會知道阿坤麵其實是因為台中米其林推薦，以前每次到台中中區，都

史努比粉衝了！「考古史努比主題超商」爆萌登場 造型燈箱、恐龍壁面必打卡 「校車主題櫃」令粉絲呼：好燒錢

史努比粉衝了！有夠療癒的「史努比主題超商」降落台中，以「考古恐龍史努比」為主題打造最夯探險風，造型燈箱、壁面史努比裝飾都好拍，細節滿滿等著粉絲們來探勘！

屋馬燒肉全新「金韓食」開幕了！銅盤烤肉炸雞統統都有，9種小菜還能無限吃到飽

台中熱門的燒肉餐廳「屋馬燒肉」推陳出新，揭開全新的韓式美食篇章，打造嶄新品牌「金韓食」。新店位於台灣大道二段，毗鄰台中捷運市政府站，絕佳的交通位置一定要吃吃看。建築以醒目的紅色外觀吸引眼球，搭配美食絕對無法忽略。

臺中國家歌劇院　世界九大新地標建築

一個概念、一個發想，也許只是天馬行空，當這些抽象的吉光片羽突破限制化為現實，會讓人們讚嘆景仰，屏息駐足許久，如同我們走進臺中國家歌劇院。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。