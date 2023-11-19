古早味枝仔冰8元起！遊日月潭休息好去處 「手工法式冰淇淋」濃郁必吃 有庭園、停車場好方便
udn走跳美食／涼子是也
哇拉蜜冰店位於南投日月潭頭社環湖道路旁，自製古早味枝仔冰最便宜只要8元起CP值超高，而且哇拉蜜冰店不但有停車場開車很方便，還有涼亭庭園與廁所，很多來日月潭單車環湖、或是重機環湖的旅客，都會在哇拉蜜冰店吃冰喝紅茶休息一下，當個南投旅程的中繼站剛剛好。
哇拉蜜冰店 地址&停車場
哇拉蜜冰店地址是「南投縣魚池鄉平和巷100-2號」，我們從湖の怪物開車過來差不多4分鐘很近，哇拉蜜有自己的庭園停車場，看到石刻招牌開過來就對了！
哇拉蜜冰店點餐櫃檯要走進店內，直接看菜單點餐結帳，拿到冰品飲料可以現場找座位吃或者外帶吃。
哇拉蜜冰店 菜單
哇拉蜜冰店菜單如下，古早味冰棒一支依口味8-15元；法式手工冰淇淋一球50、兩球90元，而且兩球可以分成2支吃，記得和朋友一起湊卡划算~
哇拉蜜冰店 冰品餐點
草莓冰，一支10元。大約半糖的甜度，剛剛好冰甜不會太膩，帶點淡淡的草莓香氣，紅豆薏仁兩個小妮子搶著吃呀！
百香果冰，一支10元。一樣有著淡淡的百香果酸甜香氣，冰甜消暑~
日月潭阿薩姆紅茶，一球50元。冰淇淋奶香濃郁、吃得到淡淡紅茶雅緻香氣。
酒釀葡萄，一球50元。酒釀葡萄味道沒想像中濃厚，奶香中帶點淡淡酒釀葡萄的果香甜味，抹賣呷。
(喝酒不開車．飲酒勿過量)
紅玉冷泡茶，一瓶60元。有紅茶的茶葉清香不苦澀，冰冰涼涼好解渴。
哇拉蜜冰店 庭園環境
哇拉蜜冰店庭園內有設置涼亭與簡單的桌椅座位，不方便外帶在這邊吃也沒問題。
庭園環境綠意盎然，天氣涼爽的時候，坐著來支冰淇淋很愜意呀。
庭園有廁所，環湖路途不妨來休息一下呷冰啊！
哇拉蜜冰店 評價
哇拉蜜冰店的冰淇淋以觀光區的價位來說，CP值超高，古早味冰棒最便宜8元起，有庭園、停車場又有廁所，來日月潭環湖不要錯過囉～
【消費資訊】
到訪時間：2023年10月
哇拉蜜冰店 | FB
電話：04 9286 1566
地址：55546南投縣魚池鄉平和巷100-2號
營業時間：早上8:00-下午17:3
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