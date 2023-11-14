一中街人氣美食推薦！披薩採現點現桿 創意燉飯口味多元新鮮

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

淺灰色調的質感外觀、以花牆設計等候區的【JT燉飯】位處熱鬧的一中商圈內，店內坐擁三層樓的用餐空間，餐桌上垂吊著的柔黃燈光照映著每道可口的料理，絕佳的氣氛營造和高CＰ值的餐點使這裡每逢假日時都座無虛席。

店家提供多種燉飯、義大利麵、披薩、點心等品項，主餐價格都坐落在200元上下，只要掃描桌邊的QR CODE就能在線上進行點單，十分方便。多達11種選擇的燉飯全出自於店家的苦思研發，為外面少見的創意口味；店家的披薩都採現點現做的方式，除了單點也能選擇雙拼風味，很適合三五好友相約一同來聚餐。

▲每道香氣十足的披薩都是現點現做。
▲每道香氣十足的披薩都是現點現做。

▲店家湯品 田園玉米巧達濃湯。
▲店家湯品 田園玉米巧達濃湯。

宇治抹茶蝦仁培根燉飯

乍看以為是青醬燉飯，其實是店家創意燉飯口味，將宇治抹茶加入奶油白醬中烹調，搭配能讓口感更加順滑的蛋黃醬，在煨煮收汁後擺上酥炸蝦仁。一口咬下，洋蔥、鴻禧菇、培根的豐富層次在嘴中爆香，隨之而來是淡淡抹茶味的帶出，是抹茶控們絕對要試看看的獨特燉飯。

蕃茄起司雞米花披薩

以番茄醬基底搭配濃郁起司和金黃酥脆的雞米花，現點現做的披薩上桌仍是熱騰的狀態，起司一拉起就會牽絲，薄脆的餅皮以及濃郁的鹹香滋味，令這道料理深深擄獲了大人小孩的味蕾。

辣炒蒜香海鮮義大利麵

將爆香的蒜片搭配蝦仁、 透抽、 蛤蠣、 白蝦等多種海鮮以及洋蔥、宮保辣椒等調料拌炒出獨特的香味，Ｑ彈的麵條均勻吸附蘊含多種精華的湯汁，吃下去的每一口都超過癮！

焗烤墨西哥辣肉醬脆薯

在酥脆的薯條上澆淋辣肉醬，最後鋪上一層起司焗烤，令人擁有多層次口感的享受，香噴噴的辣肉醬在微涼的季節食用十分暖胃！

芒果QQ牛奶（右），店家將特選的手作芒果醬濃縮進珍珠裡，咬開後可以感受清爽的芒果風味；野莓氣泡飲（左），在氣泡飲中加入手熬的野莓果醬再點綴清香檸檬片，每一口都能喝到酸甜的幸福滋味。

在【JT燉飯】中凡是加購98元升級套餐就能在點心、飲品、湯品中任選55以下品項兩樣，這麼高CP值的餐廳還不快納入美食名單內！


JT燉飯

店家地址：台中市北區一中街97號

店家電話：0422232907

營業時間：週一-週四 11:00-21:30

週五-週日 11:00-22:00

粉絲專頁：https://pse.is/5ayu9m


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燉飯 披薩 抹茶

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