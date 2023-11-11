台中素食中式早午餐！阿喜家用愛灌溉「純米手作蘿蔔糕」香濃涮嘴

今年7月新開幕的阿喜家蘿蔔糕，位於中興大學及明德附幼周圍的寧靜巷弄內，由一對夫妻攜手經營的素食中式早午餐，而背後的故事則充滿了情感與家的溫暖。

老闆娘媽媽的茹素習慣成了夫妻倆創業的初衷，他們決心研發出一款沒有素食味的蘿蔔糕，呈現真摯的家鄉滋味，而「阿喜」則取自媽媽的綽號，更代表著他們對家深深的堅持與愛意，希望這份愛，能夠透過每口蘿蔔糕，傳遞給每位光臨的顧客。

▲座位則貼心區分為2人、4人座位、吧檯座位區，不論獨自前往或與親朋好友共進早午餐都是不錯的選擇。

▲櫃檯還能見老闆孩子充滿童趣的畫作，希望顧客踏入店內時也能感受到，回家般的放鬆與溫暖。（圖片來源：阿喜家蘿蔔糕）

店內餐點多元豐富，除了大人小孩皆愛不釋手的手作蘿蔔糕、清蒸素圓圓、紅麴杏鮑菇捲、低卡脆蒟蒻外，還販售老闆夫妻精心挑選引進的芋頭糕、香煎栗子米腸等，從挑選原料到製作過程，都相當講究，獨特的研發與創新口味，也讓素食料理再度昇華，讓人忘卻了這是素食的滋味。

圖片來源：阿喜家蘿蔔糕

▲除了現點現做的熱騰餐點外，店家也推出盒裝蘿蔔糕、袋裝素肉圓，讓顧客於家中也能輕鬆享美味。

▲牆面也陳列多元果乾及蜜餞類食品，讓來店光臨的顧客也能採購喜愛的零嘴回家。

▲素豆干、素魷魚片、梅子等都有。

｜港式蘿蔔糕

純米製作的港式蘿蔔糕，口感香濃綿密，加入香菇的提味，使整體香氣更上一層樓，重口味的顧客也能加入沾醬一同享用，增添整體的層次風味。

｜松露蘿蔔糕

一上桌撲鼻而來的松露味令人陶醉，搭配綿密的糕體，絕對能成為早晨的精神寄託，也是許多熟客一再回訪的品項。

｜清蒸素圓圓

使用蒸煮調理的清蒸素圓圓，以日本地瓜粉調配而成的外皮，包裹著冬粉、筍丁、皮絲、杏鮑菇丁等餡料，整體口感Q彈涮嘴。

｜紅麴杏鮑菇捲

又被廣泛稱為古早味素食香腸，經研發後加入杏鮑菇，口感多了些層次，許多初次來訪的顧客一吃都驚呼：「這是雞捲吧」！

｜低卡脆蒟蒻

選用日本蒟蒻粉調配而成的低卡脆蒟蒻，質地Q彈有嚼勁，同時提供了與澱粉相似的飽足感，搭配酸甜醬料，既清爽又開胃，為素食者帶來兼具口感與健康的新選擇。

｜水晶餃湯

皮Q滑順且通透得像顆水晶般引人注目，餡料的搭配與份量都包裹得恰到好處，每口都能感受到餃子的滑嫩與內餡的鮮甜，湯頭則清淡醇厚，讓人回味無窮。

在這熙熙攘攘的都市裡，阿喜家蘿蔔糕宛如一束暖光，默默地照亮每位顧客的心靈，讓所在之處不僅是家溫飽肚子店，更是個愛意與故事滿載的空間，以夫妻倆對媽媽的愛，將家的味道和溫馨體現給每位光臨的顧客。





阿喜家蘿蔔糕

店家地址：台中市南區南門路59巷75號

店家電話：0986122900

營業時間：07:00 - 14:00，週日公休

粉絲專頁：https://pse.is/5bwp45





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