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超值排隊小吃！ 鹿港第五市場「嘉慶麵線糊」大塊肉片加上好吃麵線，50元有找

商妮吃喝遊樂　／ 文、圖／商妮吃喝遊樂　

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂

　

說到台中好吃麵線，很多人都會想到台中第五市場的陳記蚵仔麵線、鹿港嘉慶麵線糊、樂群手工蚵仔麵線，其中鹿港嘉慶麵線糊最便宜，生意好好排隊人潮不斷，很多台中人從小吃到大。麵線不會糊爛，還有現煮的大塊肉排，一碗45元非常超值，青麵線也好吃，不論內用還是外帶都很多人，生意超好。

鹿港嘉慶麵線糊在哪裡？

雖然說店名叫鹿港麵線糊，但其實有名字叫做嘉慶麵線糊，GoogleMap上名稱就是鹿港嘉慶麵線糊。還有一說，因為招牌前有加加兩個字，又有人叫它加加麵線糊。

店面就在樂群街上，跟自立街口有名的太空紅茶冰同一排，樂群早餐店跟阿義紅茶冰的中間，看到一堆人排隊就對了。

鹿港嘉慶麵線糊價目表

樂群街上排隊麵線就屬這家最便宜，只賣清麵線35員跟加肉的45元兩種。

鹿港嘉慶麵線糊環境

小吃店環境很簡單，門口就是工作區，老闆娘忙碌裝麵線，手都沒有停過。動作非常俐落，不會等太久，翻桌率算高。

麵線跟肉排都是新鮮現煮，我看老闆娘忙著裝麵線，老闆則是忙著在一旁煮麵線、跟煮肉羹。特別一提，家慶麵線糊的肉羹是大塊肉片，裹粉煮完根本是肉排了，份量很多。

門口有寫營業時間，一早6:50就開賣，只賣到中午12:30就收工，太晚來可是會吃不到。而且每週一、三、五公休，沒注意時間可是會撲空喔～

看到店門前一堆人在排，別像我傻傻的跟著排，外帶才要排隊，內用直接走進去店內等位子在點餐即可。內用座位不多，生意好的時候要耐心等候。

鹿港嘉慶麵線糊好吃嗎？

清麵線35元、加肉羹45元

差10元而已，當然點加肉羹，而且一定要加辣加香菜才夠味。尤其是他們家的辣椒是老闆自己炒的，味道很香，這個秘製辣椒沒有放在桌上，要跟老闆娘講才會拿出來加，內行人才知道的喔～

雖然店名叫鹿港麵線糊，但是跟印象中超強勾芡的鹿港麵線糊不太一樣。沒有那麼濃稠，麵線也不會太過糊爛，我蠻喜歡的。

往下繼續撈，就看到肉羹出現，我這一碗有3塊肉羹，老闆給料大方很有誠意耶～

全部撈出來在拍一張給大家看。有點像排骨麵的排骨肉那種大塊肉排，麵線的肉羹這麼大塊，我還是第一次吃到。

夾起來再拍一張，大家看看，這麼大塊的肉羹，而且一碗有3塊，只比清麵線多10元而已，真的是超級佛心！

雖然沒有蚵仔、大腸選項，但是肉羹真的超大塊，有夠超值！

好吃的麵線搭配大塊肉羹，加辣加醋再加香菜，整個鹹香甜超好吃!一碗45元無敵超值，難怪排隊人潮沒有斷過，生意超好。

第五市場還有一家陳記蚵仔麵線也很好吃，而且有賣到下午，人氣一樣搶搶滾。尤其是大腸跟蚵仔麵線超好吃。(看陳記蚵仔麵線食記)

吃完嘉慶麵線糊，還有另一家樂群蚵仔麵線也是很多人排，生意超好～時間不夠，等下次再來排這家。

樂群蚵仔麵線對面有家潤餅生意也超好，好多人排隊，我沒機會吃。只好排在下次的美食清單中，有吃過的朋友再留言跟我分享一下好不好吃？

鹿港嘉慶麵線糊評論

一碗45元的麵線有好多塊大肉片，真的很超值！敢吃辣的朋友，一定要加店家秘製辣椒，再加上香菜及黑醋，味道超讚～吃一碗不夠第二碗還可以只點半碗真的很親民，CP值超高!難怪是第五市場排隊人氣店家。生意超級好，記得外帶才要排隊，內用直接進去找位子坐，別傻傻跟著排浪費時間喔～

鹿港嘉慶麵線糊

地址：台中市西區樂群街51號

電話：0932 603 031

營業時間：06:50~12:30 週一、三、五公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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