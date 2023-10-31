日治時期診所變身文青咖啡廳 老屋新生「台中人氣文化新據點」
【圖／文：行遍天下】
由台中火車站商圈百年和洋建築老屋新生、華麗轉身的1035 collab於2022年底開幕，集結HAUSINC CAFE 2號店HAUSINC 1035、SYDRO 李預萍建築師事務所、烘焙品牌小麥過敏和GFG design & art，歷經4年琢磨修復，保留了日治時期的職人工藝與細節，融入老物件、新空間，激盪出微妙時尚的衝突感，成為台中人氣文化新據點。
這棟建於1910年代的雙層老建築，曾為鈴木耳鼻咽喉科醫院、吳眼科診所，「1035」源自昔日的電話番號，品牌識別由藝術家鄒駿昇設計，古風木招牌由台中老字號「陳雕刻處」操刀，以手勢動作搭配古樸字型，巧妙融合經典與創新。
昔日為診間的主建築由「HAUSINC CAFE」進駐，咖啡館橫跨兩層樓，1樓的掛號處變身迎賓櫃台和外帶吧，2樓為內用區。1樓以灰白色洗石子作為騎樓柱子主色，加入邊條、菱形等幾何圖案，營造簡樸雅緻風格；2樓挑高的建築，引進自然天光，寬敞舒適的空間，以綠青色洗石子牆面、溝面磚構築，保留木桁架與牆面紅磚，並以不同造型、質地的家具構築出文化場域的豐富層次感，甚至以大紅圓桌將辦桌文化融入空間增添情致，戶外咖啡座可近距離欣賞百年古厝建築風華，靜享離塵不離城的氛圍。1樓後棟的和洋混合住宅為過去診所醫師的起居空間，現為GFG design & art與小麥過敏烘焙工作室，工作室後方的日式和風庭園未來將開放給客人入座享用餐點。
好逛好吃FOCUS
1035 collab可買到HAUSINC CAFE自家烘焙的咖啡豆，像是多款單一產地精品豆，以及特別為HAUSINC 1035配製的「鈴蘭」、「鈴木」兩款配方豆，日據時期當地地名為「鈴蘭通」，鈴木則為第一代的營業名。小麥過敏烘焙工作室提供無乳製品、無蛋、純植物性且素食友善的麵包。
【好味必嚐】
HAUSINC CAFE濾掛咖啡／單包55元、3包150元
9款HAUSINC CAFE濾掛咖啡除了有多款嚴選自世界咖啡莊園的豆子，還請來插畫家繪製Q萌插畫當包裝。
原味可頌／75元
無乳製品、無蛋、純植物性的原味可頌吃得到又薄又酥香的層層捲體，內心柔軟清新香甜，還有迷你可頌20元。
過敏兒肉桂捲／95元
過敏兒肉桂捲以純素豆乳麵糰製作，老闆自家熬煮的蘋果醬、自製黑糖堅果肉桂醬，香甜不膩，柔軟美味。
紅豆抹茶戚風／180元
這道招牌甜點以日本小山園抹茶粉製作的抹醬茶感濃郁，戚風蛋糕體蓬鬆軟嫩，搭配飽滿的蜜紅豆，香甜清新。
衣索比亞 果利藝伎手沖咖啡／220元
手沖單品衣索比亞果利藝伎綠標G1蜜處理，喝得到香吉士、李子和蜜香的豐富果香，細緻酸甜口感太迷人。
田園蔬食鹹派佐季節配菜／320元
法式鹹派酥香美味，搭配油醋野菇與沙拉清爽可口，早午餐輕食均附生菜沙拉，胡麻醬、優格醬、百香金桔醬3選1。
店家資訊
HAUSINC 1035
地址：台中市中區市府路73號
電話：04-2223-1035
FB：HAUSINC 1035
時間：10:00-17:30
消費：平日每位250元，例假日350元，120公分以下孩童免低消，不另外收取服務費，商品、周邊可計入低消。
注意事項：無附設停車場，開放網路預約訂位，如遇客滿，用餐時間限制為150分鐘（2.5小時），自入座開始計算。因座位數有限，不接受「用餐當日」臨時新增人數，抵達現場後請先在1樓窗口報到，訂位保留10分鐘，如逾時將取消訂位，改為現場候位。
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