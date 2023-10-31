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日治時期診所變身文青咖啡廳　老屋新生「台中人氣文化新據點」

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

由台中火車站商圈百年和洋建築老屋新生、華麗轉身的1035 collab於2022年底開幕，集結HAUSINC CAFE 2號店HAUSINC 1035、SYDRO 李預萍建築師事務所、烘焙品牌小麥過敏和GFG design & art，歷經4年琢磨修復，保留了日治時期的職人工藝與細節，融入老物件、新空間，激盪出微妙時尚的衝突感，成為台中人氣文化新據點。

▲台中百年老宅咖啡HAUSINC 1035甫開幕便成為橫掃IG網美打卡熱點。
▲台中百年老宅咖啡HAUSINC 1035甫開幕便成為橫掃IG網美打卡熱點。

這棟建於1910年代的雙層老建築，曾為鈴木耳鼻咽喉科醫院、吳眼科診所，「1035」源自昔日的電話番號，品牌識別由藝術家鄒駿昇設計，古風木招牌由台中老字號「陳雕刻處」操刀，以手勢動作搭配古樸字型，巧妙融合經典與創新。

▲和洋老屋門面懸掛的木招牌以手比數字呈現1035，源自昔日老店的電話號碼。
▲和洋老屋門面懸掛的木招牌以手比數字呈現1035，源自昔日老店的電話號碼。

昔日為診間的主建築由「HAUSINC CAFE」進駐，咖啡館橫跨兩層樓，1樓的掛號處變身迎賓櫃台和外帶吧，2樓為內用區。1樓以灰白色洗石子作為騎樓柱子主色，加入邊條、菱形等幾何圖案，營造簡樸雅緻風格；2樓挑高的建築，引進自然天光，寬敞舒適的空間，以綠青色洗石子牆面、溝面磚構築，保留木桁架與牆面紅磚，並以不同造型、質地的家具構築出文化場域的豐富層次感，甚至以大紅圓桌將辦桌文化融入空間增添情致，戶外咖啡座可近距離欣賞百年古厝建築風華，靜享離塵不離城的氛圍。1樓後棟的和洋混合住宅為過去診所醫師的起居空間，現為GFG design & art與小麥過敏烘焙工作室，工作室後方的日式和風庭園未來將開放給客人入座享用餐點。

▲昔日1樓的診所掛號處如今成為咖啡館的迎賓櫃台。
▲昔日1樓的診所掛號處如今成為咖啡館的迎賓櫃台。

▲位於2樓的露天咖啡座可近距離欣賞百年老屋風華。
▲位於2樓的露天咖啡座可近距離欣賞百年老屋風華。

▲HAUSINC 1035將傳統辦桌大紅桌時尚優雅化。
▲HAUSINC 1035將傳統辦桌大紅桌時尚優雅化。

　

好逛好吃FOCUS

1035 collab可買到HAUSINC CAFE自家烘焙的咖啡豆，像是多款單一產地精品豆，以及特別為HAUSINC 1035配製的「鈴蘭」、「鈴木」兩款配方豆，日據時期當地地名為「鈴蘭通」，鈴木則為第一代的營業名。小麥過敏烘焙工作室提供無乳製品、無蛋、純植物性且素食友善的麵包。

【好味必嚐】

HAUSINC CAFE濾掛咖啡／單包55元、3包150元

9款HAUSINC CAFE濾掛咖啡除了有多款嚴選自世界咖啡莊園的豆子，還請來插畫家繪製Q萌插畫當包裝。

原味可頌／75元

無乳製品、無蛋、純植物性的原味可頌吃得到又薄又酥香的層層捲體，內心柔軟清新香甜，還有迷你可頌20元。

過敏兒肉桂捲／95元

過敏兒肉桂捲以純素豆乳麵糰製作，老闆自家熬煮的蘋果醬、自製黑糖堅果肉桂醬，香甜不膩，柔軟美味。

紅豆抹茶戚風／180元

這道招牌甜點以日本小山園抹茶粉製作的抹醬茶感濃郁，戚風蛋糕體蓬鬆軟嫩，搭配飽滿的蜜紅豆，香甜清新。

衣索比亞 果利藝伎手沖咖啡／220元

手沖單品衣索比亞果利藝伎綠標G1蜜處理，喝得到香吉士、李子和蜜香的豐富果香，細緻酸甜口感太迷人。

田園蔬食鹹派佐季節配菜／320元

法式鹹派酥香美味，搭配油醋野菇與沙拉清爽可口，早午餐輕食均附生菜沙拉，胡麻醬、優格醬、百香金桔醬3選1。

　

店家資訊

HAUSINC 1035

地址：台中市中區市府路73號

電話：04-2223-1035

FB：HAUSINC 1035

時間：10:00-17:30

消費：平日每位250元，例假日350元，120公分以下孩童免低消，不另外收取服務費，商品、周邊可計入低消。

注意事項：無附設停車場，開放網路預約訂位，如遇客滿，用餐時間限制為150分鐘（2.5小時），自入座開始計算。因座位數有限，不接受「用餐當日」臨時新增人數，抵達現場後請先在1樓窗口報到，訂位保留10分鐘，如逾時將取消訂位，改為現場候位。

　

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咖啡 可頌 肉桂捲

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