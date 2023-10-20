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近千人手拿雞腿開心跑！ 「一輪盃路跑賽」歡樂有趣又溫馨

欣傳媒／ 欣傳媒

你今天運動了嗎？清晨的台中，上千名的跑者齊聚，一場由知名運動網紅「一輪」主辦發起的，『一輪盃路跑賽』在台中都會公園熱鬧的展開。

這是一場結合運動、環保、親子與動保的賽事，除了一般的21公里半馬組、10公里健康組、5公里活力組，更增設了親子組跟BMI高標組，目的就是鼓勵大家都能一起來健康跑跑。

實際走訪賽道發現無論是動線安全或補給的安排，都能看出主辦對活動的用心，補給除了一般的餅乾水果、飲用水之外，就連烤鴨、滷味、飲料啤酒都有，令人驚喜的還有代表一輪的招牌食物，「雞腿」都出現了，近千人手拿著雞腿開心跑的畫面，在終點前形成逗趣一幕。

活動現場也安排了各式的攤位互動與完賽禮，讓參賽者與陪同的家人都能在草皮上，愉快的享受家庭時光；眾多知名的KOL也都響應一輪的號召。參與了不同距離的組別跟大家一起開心運動；動保團體還準備了兩隻毛小孩跟大家互動，讓現場增添了一分溫馨的氣氛。

賽後一輪表示：「我覺得現在有點混亂，我處在一個多重角色的忙碌狀態。」從企劃、執行、跑者、接待、到當天最重要的主角，都是我自己；「我知道很多地方的不完美，但我真的很想照顧現場每一個人⋯。」一輪感性流淚的這樣說出⋯(文字擷取自：活動當天主持人-阿努)

整個活動十分亮眼，一輪自我要求很高，認為活動未來還有更進步的空間，但也認為這場活動已經算是相當完善，尤其是有別於路跑活動垃圾、紙杯氾濫的現象，「一輪盃」倡導環保杯的落實，出發前人手一杯，補給站幾乎看不到紙杯陳列的畫面，真正呈現出一場垃圾減量的賽事，讓所有參與者留下了深刻的印象。

「這個活動讓我看見了自媒體的影響力，以及重視社會正向的價值觀，並讓參賽者體驗了難忘的時刻」一輪感性地為這場活動下了註解，也期待未來有更多朋友一起來參與這場極有意義的活動！

圖文提供／一輪

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214701

路跑 餅乾 公園

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