開箱日月潭最新精品旅宿「歸璞．泊旅」 米其林團隊、國際設計金獎加持

台灣最知名景點、最美麗湖泊–日月潭,誕生最新精品旅宿「歸璞.泊旅」,歷經多年規劃,由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領設計界菁英,大刀破斧將原本營業15年的旅宿整棟拆除原地重建,以全新品牌「歸璞.泊旅」呈現,意謂回歸自然,英文名為Beore,寓意Be(成為)Ore(自然堅石),與自然融合的經典創作,預計10月20日開幕,同時尚未營運即榮獲國外設計大獎,並入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統(SLH),與南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統,並由米其林廚藝團隊打造Proq 196餐廳,為日月潭提供罕見的Casual Fine Dining,以法式料理為日月潭的湖山美景加持。

欣傳媒Youtube旅遊生活節目《海派欣玩家》,率先為你開箱,特別來賓邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的希希與鮮肉廚師暨健身教練Evan,獨家開箱日月潭最新精品飯店「歸璞.泊旅」。

日月潭誕生最新精品旅宿「歸璞.泊旅」,由設計團隊打造與自然融合的經典創作;圖片/歸璞.泊旅提供

以日月潭的山、雲、湖做設計元素連獲國際設計界大獎

「歸璞.泊旅」由設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design團隊及張嘉勳建築師,集結國內外各項設計界的菁英參與規劃,加上經營業者的決心與勇氣,堅持一磚一瓦、職人工匠的精神打造,從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務,歷經無數精雕細琢,終於完工。

「歸璞.泊旅」以日月潭的山、雲、湖做為設計元素,圖為客房;圖片/歸璞.泊旅提供

呈境設計 Next Design 團隊精心將空間結合環境的感知,駕馭以日月潭的山、雲、湖做為設計元素,使空間呼應並回歸到最與生俱來的自然狀態,每一細節都將沉浸於日月潭的美景中。同時,設計也保留旅人環遊日月潭的心境及深度,體現「無形之型。亦為形」的設計理念,昇華空間體驗的品質。尚未營運即榮獲 2023 年「美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards 金獎」及「澳洲墨爾本設計大賽 Melbourne Design Awards 金獎」兩項國際設計大獎。

「歸璞.泊旅」餐廳空間;圖片/歸璞.泊旅提供

加入小型奢華酒店聯盟入選凱悅集團會員系統

「歸璞.泊旅」以卓越的軟硬體服務,入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統(Small Luxury Hotels of the World TM,簡稱 SLH),SLH是跨越 90 多個國家、擁有 540 多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟;與此同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統(World of Hyatt,簡稱 WHO),象徵與全球凱悅酒店同步,會員下榻凱悅集團酒店可兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。

「歸璞.泊旅」由名廚陳謙 Elvis 率領米其林廚藝團隊,為日月潭提供罕見的 Casual Fine Dining,以法式料理呈現;圖片/歸璞.泊旅提供

打破日月潭沒有精緻美食名廚陳謙Elvis率領米其林團隊

曾經與名廚江振誠在上海 Sens & Bund 米其林餐廳合作過的名廚陳謙 Elvis 率領米其林廚藝團隊,打造 Proq 196 餐廳,為日月潭提供罕見的 Casual Fine Dining,將不同節氣的在地食材以法式料理呈現,用料理為日月潭的湖山美景加持。

每間房客均能享受咖啡茶點的專屬空間,星空 Lounge晚上特定時段更提供 Happy Hour(歡樂時光啤酒暢飲),結合音樂還有投影布幕,讓客人獲得舒放享受。

「歸璞.泊旅」成就與日月潭融合的藝術建築設計作品;圖片/歸璞.泊旅提供

與日月潭融合的藝術建築與獨樹一格室內設計材料

知名建築空間創作-張嘉勳建築團隊,由建築外而內,精選日本窯變磚、馬賽克、疊磚、白色塗料等元素,造就藝術建築、白晝及四季變化,讓建築變成有表情,成就與日月潭融合的藝術建築設計作品,室內整棟義大利特殊塗料,加上以義大利玻璃疊磚做空間格局、瑞典的藝術波龍編織地毯,讓室內猶如洞穴歸隱之感。

「歸璞.泊旅」休閒俱樂部星空吧Lounge;圖片/歸璞.泊旅提供

順著四季的更迭,日月潭的樣貌如此迷人,「歸璞.泊旅」經營團隊表示,「歸璞.泊旅」希望在空間風格、頂規配備、驚艷美食、管家服務方面,都帶給旅人超乎預期的體驗,並且超越家的存在,成為撫慰心靈的回歸之所,加上國際品牌系統的加持,讓世界看到台灣,看到美麗的日月潭。

「歸璞.泊旅」

地址:南投縣魚池鄉水社中山路 196 號

電話:049-2856528

官網:https://www.hotelbeore.com/

PS女孩希希帶你開箱日月潭最新-歸璞泊旅精品飯店-騎水上自行車道暢遊景點|海派欣玩家

【延伸閱讀】

﹥日月潭力麗溫德姆溫泉酒店試營運!融合典雅現代與邵族文化,打造日月潭第一間國際渡假飯店

﹥【2020南投日月潭周邊住宿推薦 】口袋清單特色民宿在這!

﹥全台泡湯懶人包#15 南投東埔溫泉─泡湯、觀雲海、賞星辰 願望一次達成!

===================

撰文/方雯玲

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/214673