開箱日月潭最新精品旅宿「歸璞．泊旅」 米其林團隊、國際設計金獎加持

台灣最知名景點、最美麗湖泊–日月潭，誕生最新精品旅宿「歸璞．泊旅」，歷經多年規劃，由旅宿業御用設計師袁世賢總監所率領設計界菁英，大刀破斧將原本營業15年的旅宿整棟拆除原地重建，以全新品牌「歸璞．泊旅」呈現，意謂回歸自然，英文名為Beore，寓意Be（成為）Ore（自然堅石），與自然融合的經典創作，預計10月20日開幕，同時尚未營運即榮獲國外設計大獎，並入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統（SLH），與南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統，並由米其林廚藝團隊打造Proq 196餐廳，為日月潭提供罕見的Casual Fine Dining，以法式料理為日月潭的湖山美景加持。

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日月潭誕生最新精品旅宿「歸璞．泊旅」，由設計團隊打造與自然融合的經典創作；圖片／歸璞．泊旅提供

以日月潭的山、雲、湖做設計元素連獲國際設計界大獎

「歸璞．泊旅」由設計師袁世賢總監所率領的呈境設計Next Design團隊及張嘉勳建築師，集結國內外各項設計界的菁英參與規劃，加上經營業者的決心與勇氣，堅持一磚一瓦、職人工匠的精神打造，從建築規劃、室內設計、營建裝修到軟體服務，歷經無數精雕細琢，終於完工。

「歸璞．泊旅」以日月潭的山、雲、湖做為設計元素，圖為客房；圖片／歸璞．泊旅提供

呈境設計 Next Design 團隊精心將空間結合環境的感知，駕馭以日月潭的山、雲、湖做為設計元素，使空間呼應並回歸到最與生俱來的自然狀態，每一細節都將沉浸於日月潭的美景中。同時，設計也保留旅人環遊日月潭的心境及深度，體現「無形之型。亦為形」的設計理念，昇華空間體驗的品質。尚未營運即榮獲 2023 年「美國繆思設計大獎 MUSE Design Awards 金獎」及「澳洲墨爾本設計大賽 Melbourne Design Awards 金獎」兩項國際設計大獎。

「歸璞．泊旅」餐廳空間；圖片／歸璞．泊旅提供

加入小型奢華酒店聯盟入選凱悅集團會員系統

「歸璞．泊旅」以卓越的軟硬體服務，入選日月潭唯一國際精品酒店品牌系統（Small Luxury Hotels of the World TM,簡稱 SLH)，SLH是跨越 90 多個國家、擁有 540 多家獨立經營酒店的全球奢華精品酒店聯盟；與此同時成為南投第一家入選國際凱悅酒店集團會員系統（World of Hyatt,簡稱 WHO），象徵與全球凱悅酒店同步，會員下榻凱悅集團酒店可兌換住宿、餐飲及更多獎勵體驗。

「歸璞．泊旅」由名廚陳謙 Elvis 率領米其林廚藝團隊，為日月潭提供罕見的 Casual Fine Dining，以法式料理呈現；圖片／歸璞．泊旅提供

打破日月潭沒有精緻美食名廚陳謙Elvis率領米其林團隊

曾經與名廚江振誠在上海 Sens & Bund 米其林餐廳合作過的名廚陳謙 Elvis 率領米其林廚藝團隊，打造 Proq 196 餐廳，為日月潭提供罕見的 Casual Fine Dining，將不同節氣的在地食材以法式料理呈現，用料理為日月潭的湖山美景加持。

每間房客均能享受咖啡茶點的專屬空間，星空 Lounge晚上特定時段更提供 Happy Hour（歡樂時光啤酒暢飲），結合音樂還有投影布幕，讓客人獲得舒放享受。

「歸璞．泊旅」成就與日月潭融合的藝術建築設計作品；圖片／歸璞．泊旅提供

與日月潭融合的藝術建築與獨樹一格室內設計材料

知名建築空間創作-張嘉勳建築團隊，由建築外而內，精選日本窯變磚、馬賽克、疊磚、白色塗料等元素，造就藝術建築、白晝及四季變化，讓建築變成有表情，成就與日月潭融合的藝術建築設計作品，室內整棟義大利特殊塗料，加上以義大利玻璃疊磚做空間格局、瑞典的藝術波龍編織地毯，讓室內猶如洞穴歸隱之感。

「歸璞．泊旅」休閒俱樂部星空吧Lounge；圖片／歸璞．泊旅提供

順著四季的更迭，日月潭的樣貌如此迷人，「歸璞．泊旅」經營團隊表示，「歸璞．泊旅」希望在空間風格、頂規配備、驚艷美食、管家服務方面，都帶給旅人超乎預期的體驗，並且超越家的存在，成為撫慰心靈的回歸之所，加上國際品牌系統的加持，讓世界看到台灣，看到美麗的日月潭。

「歸璞．泊旅」

地址：南投縣魚池鄉水社中山路 196 號

電話：049-2856528

官網：https://www.hotelbeore.com/

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撰文／方雯玲

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