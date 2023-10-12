卦山大縱走三部曲！彰化兜兜圈 玩「8條路線」可抽獎拿智慧型手錶

【旅奇傳媒/編輯部報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」記者會日前於彰化縣政府咖啡藝廊舉辦，宣布活動開展，彰化縣縣長王惠美和藝人阿布一家人共同分享八卦山步道之美。縣長王惠美表示，為了讓鄉親能夠更加疼愛彰化這塊土地，了解彰化的好、彰化的美，縣府與鄉鎮市公所合作，舉辦「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動，自即日起至11/30止，讓遊客更加了解八卦山的人文生態，遊客可在秋高氣爽的季節，一起挑戰「卦山大縱走」8條登山步道，還有機會摸彩抽好禮，一起到各鄉鎮市觀光景點走走，品嚐在地美食。

▲彰化縣縣長王惠美介紹步道。 圖：彰化縣政府／提供

本次活動精選縣內8條景色優美的步道，規劃卦山大縱走三部曲系列活動，第一部曲，「登山健行抽好禮」，只要在11/30截止前的活動期間，加入愛玩彰化官方 line 參與數位集章活動，每完成一條登山步道，就可以兌換登山禮，走完4條步道以上即可參加抽獎，獎品有 Apple Watch、美利達折疊腳踏車、登山杖、露營休閒椅、行李箱套、台灣好行套票等多項登山休閒好禮。第二部曲，「卦山大縱走小旅行」，將在10/14、10/28、11/11及11/18，分別帶大家登山健行的同時，深度暢遊員林、彰化、社頭及田中，走訪在地文化景點、品嚐特色小吃。第三部曲，「在地店家優惠活動」，只要集章完登任一步道，即可享有17家特約店家優惠折扣或滿額贈禮。

▲登山完賽禮。 圖：彰化縣政府／提供

8條步道從彰化的北到南，包括「八卦山天空步道」、「桃源里森林步道」自然生態豐富多元；飽覽桂花、茶花、杜鵑花等花種的「花壇大嶺巷步道」；桐花秘境「芬園挑水古道」；適合全家大小登山健走的「員林藤山步道」；具挑戰性的「社頭中央嶺及十八彎古道」；綠意盎然、市鎮田野景觀一覽無遺的「田中森林公園步道」；串聯彰化及南投兩地的進香古道「二水坑內坑步道」，無論是自然景觀、在地人文、兜圈美食，都值得一再探訪。

▲愛玩彰化－卦山大縱走活動頁面。 圖：彰化縣政府／提供

藝人阿布分享，他對彰化縣非常熟悉，以前常到彰化拍戲，也居住過很長一段時間，這次活動的步道，他已經走過八卦山天空步道，去年在田中馬拉松當加油團，也再順道去田中森林公園登山步道，森林步道從稜線旁的欄杆看出去，可以將整片森林風景一覽無遺，讓他印象十分深刻。他非常喜歡小吃，彰化美食特別有名，例如爌肉飯、木瓜牛奶、肉圓、麻糬、蛋黃酥……等。

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