浮誇到不行！台中沖繩飯糰「不握松飯糰」巨無霸尺寸 海陸新鮮食材層層堆疊大滿足

現在免飛日本也能吃得到沖繩飯糰！台中中國醫附近有間生意超好的「不握松飯糰」，主打以越光米現點現做的沖繩飯糰與御結飯糰，正常份量就相當有飽足感，特級XL尺寸更是浮誇到不行，各式海陸新鮮食材層層堆疊，一整顆飯糰裡頭集結了山珍海味大滿足！魚編光是吃半顆就快要飽到天靈蓋啦～

台中飯糰｜不握松飯糰地點與環境

不握松飯糰位在五權路與中華路交叉口附近，距離中國醫、一中商圈與中友百貨都很近，剛來到門口就看到不少客人在排隊，甚至還有好幾位外送員正在等候，就不難想像生意有多好了呢！

不握松飯糰有著日系清新的外觀，十分吸睛討喜，可以選擇想要外帶或是內用，外帶可以事先畫單再送到結帳櫃檯。

更暖心的是，每個月的第二週的週三下午，還會免費提供愛心飯糰給有需要的朋友哦～

內用空間小巧精緻，最多大概可以容納8位左右，魚編和魚弟也是等待了一陣子才有座位，真的要碰碰運氣，或是避開尖峰時段來用餐會比較容易有座位。

值得一提的是，他們家的飯糰就是選用越光米，如果吃了有喜歡，店內也有展售，可以直接和店家購買喲～

台中飯糰｜不握松飯糰菜單

這裡提供不握松飯糰的菜單給你們參考，目前有沖繩飯糰、御結飯糰、御結素飯糰、飯糰餐盒、特級炸物、湯品與飲料能夠選擇；單品可以+$55元升級套餐，包含單品飯糰一份+可樂餅+紅茶或冬瓜茶(二選一)。

另外還有特級XL套餐的組合，精選了不握松飯糰的人氣商品，部份選項還有搭配湯品的組合，選擇更豐富！

不握松飯糰｜邪惡起司轟炸牡蠣蛋蛋飯糰

海鮮控自然不能錯過這款新品「邪惡起司轟炸牡蠣蛋蛋飯糰」！XL的尺寸更是誇張到魚弟需要用雙手才能捧得住，超大份量差點讓人不知道該從何吃起呢～

這款的基底是雙色飯，除了越光米之外，還有以薑黃調味的越光米，裡頭更是包入了一整隻炸蝦、兩顆炸牡蠣以及雙層厚蛋，表面豪邁地淋上了明太子醬與青醬，同時還搭配了解膩爽口的醃蘿蔔與紫蘇葉。

必須要說海鮮真的很新鮮，連對腥味很敏感、平常不太敢吃牡蠣的魚弟都說好吃！大顆又鮮甜飽滿的炸牡蠣，麵衣香酥脆薄，內裡滑嫩可口，趁熱享用超過癮的～

不握松飯糰｜海陸雙拼飯糰

海陸雙拼飯糰目前有蝦+雞、以及蝦+豬兩種組合，我們選擇的是前者，可以看到雞排的厚度也蠻有誠意的，咬下還會咔滋作響！這款我們+5元升級雙色飯，另外又+20元加了巨蛋，食材豐富又更有營養了～

炸蝦的肉質鮮嫩細緻，雞排更是紮實嫩口，海陸雙重風味一次就能享受！而且本身都完全沒有惱人的油耗味，再搭配上醃蘿蔔與新鮮生菜，吃起來也不怕膩口。

不握松飯糰｜雙色起司Double蝦飯糰

炸蝦控直接秒選這款「雙色起司Double蝦飯糰」就對啦！以雙色飯作為基底，包入兩大隻完整炸蝦，表面再覆上整片起司，最後大方淋上明太子醬，入口肉多彈牙、海味滿滿，搭配紫蘇葉的清香更是絕配啊～

不握松飯糰｜壽喜燒肉飯糰

造型像座小山的御結飯糰也很紮實，原本我們想試試卵黃肉燥口味，沒想到賣太好已經完售啦～店家改推薦我們可以試試這款壽喜燒肉飯糰，+5元升級雙色飯，再+15元加起司片，半融化的模樣看起來好誘人啊！

以往對於壽喜風味有著偏甜的刻板印象，不過他們家的口味比較偏向鹹甜的蔥燒口味，醬香入味好吃，重口味的朋友應該也會蠻愛的！

不握松飯糰｜辣味雞米花

喜歡炸物的朋友必點他們家的辣味雞米花，不僅炸得金黃酥脆，還能吃得到雞肉的肉香與嚼勁，帶點微辣十分涮嘴。

不握松飯糰｜培根奶油濃湯

湯品目前有培根奶油濃湯與鮮菇味噌湯兩種，其中培根奶油濃湯是每週三與週日才能喝到的限定口味，香醇濃郁的質地，喝起來讓魚編忍不住聯想到日本的湯咖哩。

撈起來可以看到火腿、玉米與洋蔥等滿滿食材，微辣的尾韻也很開胃，其實喝不到半碗就非常有飽足感了呢！

不握松飯糰｜特調飲料

飲料我們點了鮮奶茶與古早味紅茶，封膜不但有著可愛的招財貓與達摩圖案，而且兩杯大概都是微糖的甜度，喝起來特別冰涼順口，分享給你們參考哦～

不握松飯糰 | FB

營業時間：週一至週日07:30-13:30/16:30-19:00，每週日晚上店休

電話：04 2496 3977

地址：台中市北區中華路二段207號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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