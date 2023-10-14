藏在城市的小綠洲！ 台中免費景點「PARK2草悟廣場」戶外露營風自由座超美

藏在市區小綠洲景點！

這座新型態綠洲公園自由進出，開放式公共空間很舒適，結合異國餐點、特色點心與溫室植物館，最新的戶外露營風自由座超美！只要消費沒有設低消、不限時間，位置好難選連角落都很拍，還有創意市集可逛逛～

PARK2 草悟廣場 在哪？

PARK2草悟廣場也就是原本草悟廣場升級版，佔地約2000坪，包含原本一樓與B1兩層樓，地下室有收費停車場，部分餐廳能消費抵扣，也能停放勤美誠品綠園道步行約5分鐘。

地址：台中市西區英才路534號/li>

營業時間：9:00~01:00

入口處有個超大的漩渦圓裝置藝術！除了原本進駐餐廳與快閃店，還有市集攤可逛逛～

Oh！MAMA Chicken 美式炸雞

沒有走進去就先被這間炸雞店給吸引，除了吧台桌椅、小碎石上也有戶外坐～

經典原味炸雞和水牛城辣雞翅都不錯！MAMA現點現炸要稍等一下，門口很適合寄放家人或屁孩。

米弎豆

這攤是不是覺得很眼熟！來自鹿港老街的「米弎豆」，是日本九州闆娘改良的現烤和果子，外觀就像開運幣外型，真的很討喜，除了有招牌必吃的烤麻糬，還有季節限定的霜淇淋。

芝麻口味的小判燒，外皮加了芝麻粉，顏色較深有黑色小碎粉，剛烤好的小判餅外層微酥，吃起來有點Ｑ像烤麻糬，散發一絲烤米菓香氣，輕輕一壓芝麻餡爆漿開來，芝麻香氣濃郁不膩口，雙重口感這滋味很特別。

台北知名的漢堡店Big Al’s Burgers這也吃得到！

露營風自由座

PARK2草悟廣場外觀就像座超大鋁網牆，光是長度就有340公尺，外超Chill風景不是哪間咖啡館，它是PARK2草悟廣場的露營風自由座，只要在PARK2任一攤消費，就能自由出入選擇想要的位置，這裡禁止使用PARK2其它外食，消費不限金額真的很讚～

這環境氛圍是不是超美！以前的草悟廣場就很常來，現在還多了這區露營自由座更喜歡～

超適合揪閨蜜姐妹來這拍照！結合露營渡假風，座位從2人座到多人沙發區都有，連隨便一個角落都很好拍。

周邊盡是高樓大廈，PARK2草悟廣場看起來就像被包圍的小綠洲，充滿綠意沙漠的造景很好拍～

酉5PM TWCAUDEX

這間來自彰化田尾的“酉5PM TWCAUDEX”，是像間溫室植物專賣店，除了有植栽、盆器，也有紫色仙人掌霜淇淋、多肉造型雞蛋糕喔～

這扭蛋機也太有質感了！

不知道怎麼搭配，就直接買盆多肉回家，放家裡或辦公室，光是用看的就很療癒，多買幾盆就有專屬自己的迷你小森林。

COFFEE AND JOHN

這間COFFEE AND JOHN也相當受到歡迎！接合美日街頭文化的咖啡館，不少人都會來杯咖啡拍一張～

B1有不少餐廳與咖啡館，像是新村站著吃烤肉、Molino 手工義大利麵工場、Draft Land Taichung⋯⋯等。

＊經過勤美集團改裝後的PARK2草悟廣場，整個空間視野更舒適！跳脫以往對百貨商場既定印象，除了駐點餐廳、咖啡館，還有創意市集可逛逛，最新戶外露營風自由座只要消費，不設低消、不限制時間，自由座想坐哪就坐哪。

PARK2 草悟廣場 | FB

地址：台中市西區英才路534號

營業時間：9:00~01:00

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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