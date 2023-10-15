1人只要299元！台中海線新開幕「蠔爽炭火燒烤」烤鮮蚵蛤蠣吃到飽+飲料無限供應，現場有專人表演 氣氛超熱鬧

海線又新開了一家鮮蚵吃到飽的餐廳啦，這間"蠔爽炭火燒烤"早在開賣的前兩星期網路上GOOGLE就已經出現了許多則五星好評，十分的神奇。店家主打鮮蚵+蛤蠣299元吃到飽，然後還有賣平價熱炒，鮮蚵和蛤蠣都是放在冰箱給客人自取的，想烤多少就拿多少，另外冰箱內也有多種鋁箔包飲料和罐裝可樂也都是完全免費的，用餐時間平日居然達3小時，還蠻誇張的，感覺真的可以讓人烤到翻掉。用餐環境有點類似辦桌流水席，店家還有設置舞台請人來表演，現場氣氛相當熱鬧，目前試營運期間只要FB打卡或是GOOGLE五星好評就能享有鮮蚵+蛤蠣吃到飽第二人半價優惠，以一人299來算，等於兩人來吃平均一人只要225元，真的還蠻划算的喔，優惠活動只到10/20，有興趣的朋友可以把握機會去吃看看。

店家位置在向上路七段，靠近龍井中興橋和沙田路交叉處，山隆加油站沙鹿站斜對面，說真的開在這邊我還蠻訝異的，我還以為會是開在台灣大道靠近龍井交流道那一條夜景餐廳區。

店面外觀看起來像是那種臨時搭建起來的辦桌流水席會場或是平價服飾賣場，有點簡陋的感覺，說真的要不是有掛上"蠔爽299"的布條，經過的人肯定不知道這是間熱炒餐廳。營業時間一樣是只有晚上時段，從下午5點開始到凌晨1點。

旁邊空地是停車場，看起來蠻大的，可以停放不少台車。

旁邊也有設置四個流動廁所。

"室內"用餐環境真的很像是辦桌流水席現場，尤其桌子還是圓桌，座位數還不少，也有拚起來的多人大桌，10人以上來烤都不是問題。

現場還有搭建一個表演舞台，晚上會有歌手來表演，是不是每天都有就不清楚了。

店家主打烤鮮蚵、蛤蠣吃到飽，以人頭計算，大人299，101-130公分的兒童199，也有賣多樣的熱炒，價格看起來也是不貴，不收服務費，用餐時間平日是3小時，假日2小時。

要先去車子造型的櫃檯做買單結帳。

目前試營運期間消費打卡或是GOOGLE五星評論就有第二人半價優惠，結帳時記得告知店家要使用優惠，不然店家會用原價去計算。

冰箱內有多種飲料和酒類，飲料包含鋁箔包、罐裝可樂全都是免費的，至於酒類就要收費了。

除了冰箱內的啤酒，店家也有販售生啤酒。

最旁邊的冰箱是鮮蚵和蛤蠣，這邊是採自助式的，要烤多少自己拿，和大多數的鮮蚵吃到飽餐廳很不一樣。

烤爐比想像中小很多，感覺沒法一次烤很多，幸好是有3小時可以烤。

除了點鮮蚵吃到飽，我們還點了炒麵和炸魷魚圈，結果為了等這兩樣熱炒，等了半小時，也不知道廚房一堆人是在忙什麼。

每張桌上都有張貼烤鮮蚵注意事項，記得要先看一下。

爐子真的很小，放蛤蠣上去後就剩一小處能放鮮蚵了。

鮮蚵的殼微微張開就差不多可以吃了，如果烤太久整個會完全縮水乾掉，非常恐怖的。

剛烤好的鮮蚵外殼很燙，千萬別用手直接掰，可以一邊拿夾子夾住，另一邊再用筷子掀開。

如果烤得剛好的話，大概就會像這樣，不過還是要看鮮蚵本身，有些本來就很大顆，也有些是真的很小顆。鮮蚵的新鮮度大致上都還不錯，但是也有一兩顆還沒烤就已經聞到臭味了。

蛤蠣是放在用鋁箔紙包覆的碗內，直接放上去烤就行了，想要味道更鮮一點的話可以加一點米酒（調味料區有）上去，烤的時間會比較久些，而且要烤到同時張開殼很難，我們是烤到大部份都開殼就直接先挾起來吃了。

蛤蠣說真的還蠻小顆的，感覺都快接近蜆仔的大小了，不過一堆吃起來還是挺爽的，重點是新鮮度還不錯。

肉絲炒麵/牛 $80

配料很簡單，就牛肉絲、高麗菜、洋蔥，調味平淡無奇，適合口味吃清淡的人，而且不知道是不是太多人催促趕著出餐，麵條沒有炒到很透，還有點硬硬的，唯一優點就是份量吧，這樣80元算蠻多的。

酥炸魷魚圈 $120

炸得酥酥的，還不錯吃，但就是份量有點少，而且怎會有魷魚頭呢，第一次看到炸魷魚圈連魷魚頭都炸下去的，好神奇。

飲料最吸引我的就是三種口味的阿薩姆奶茶，每一種我都喝了兩包，感覺鮮蚵沒吃多少，飲料倒是喝飽了⋯⋯哈哈。

這天晚上有人來表演，現場還放起流行音樂，氣氛超嗨的，只不過音樂聲真的很大聲，對於一些上了年紀的人來說可能會不太能接受。

颱風快來了，現場風蠻大的，烤爐的灰都會吹到滿桌子都是，感覺髒髒的，而且如果有吃的喝的在桌上，灰也都會飄進去，對於有潔癖的人來說實在不太能接受啊。

平價鮮蚵吃到飽曾經流行過一陣子，後來退流行了，現在海線好像也沒有這種主打平價鮮蚵吃到飽的餐廳了，店家價位真的蠻便宜的，不只鮮蚵還有蛤蠣可以烤，單點的熱炒價格也是不貴，加上冰箱鋁箔包、罐裝飲料免費喝，C/P值實在很可以，缺點大概就是用餐環境吧，這邊冬天風會很大，尤其坐在靠馬路邊的位子實在很有感覺，桌上的碗筷也都得注意顧好不然就會被吹掉；另外熱炒出餐速度也太過慢，炒麵讓我等到都快抓狂了，整體來說還有很大改進空間，目前試營運時間消費打卡、評論就享有第二人半價優惠，算起來一人才200元出頭，相當划算，有興趣的朋友可以把握優惠這個機會去嘗鮮看看。

蠔爽炭火燒烤

地址：台中市沙鹿區向上路七段615號

電話：0976-780559

營業時間：17:00-01:00

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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