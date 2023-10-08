有史以來最好看！2023國慶焰火移師臺中 首創無人機搭載焰火表演

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年國慶焰火將於10/10晚間8時在中央公園盛大登場，除36分鐘焰火秀外，更邀請藝文團隊及知名藝人演出。「保證有史以來最好看！」臺中市長盧秀燕表示，「臺中爵士音樂節」已成為臺中城市特色與招牌，因此國慶焰火將首次選用爵士樂為配樂，並全國首創以無人機搭配焰火表演，同時推出五大「雙十國慶週」系列活動，歡迎大家相揪來臺中。

▲推薦遊程－山城爵士悠揚行路線。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

過去國慶焰火多使用交響樂或農村曲等，這次特別使用爵士樂當曲目，結合臺中品牌「臺中爵士音樂節」，曲風可以輕快、也可以羅曼蒂克，將是視覺、聽覺雙重饗宴；另此次焰火活動連兩天舉行，10/9「魅力臺中之夜」、10/10「璀璨國慶之夜」，透過一系列藝文與無人機表演，歡慶國家重要節日；另外，這次國慶4天連假，市府除總動員籌辦焰火活動，也全力以赴推動城市觀光，讓大家認識臺中、進入臺中、消費在臺中。

▲推薦遊程－屯區親子歡樂行路線。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

立法院長兼慶籌會主任委員游錫堃表示，國慶焰火睽違9年再次移師臺中，這次主題為「民主臺灣堅韌永續」，臺中人文薈萃、地靈人傑，有五星級市長，立法院副院長蔡其昌也是臺中人，承辦國慶焰火很辛苦，感謝盧市長及臺中市府團隊用心承辦。

觀旅局指出，國慶焰火將於10/10晚間8時施放，焰火秀結束後，緊接著還有滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka 等知名藝人表演，歡迎民眾欣賞焰火後留下來繼續觀賞表演；另外，臺中市今年規劃16處推薦觀賞點，讓民眾不用到會場，可遠眺看到最璀璨的焰火秀，歡迎國人10月到臺中旅遊，體驗最難忘的國慶假期。

「112國慶焰火在臺中」活動官網屆時將同步線上轉播，更多資訊可至官網查詢（https://1010.taichung.gov.tw）。

▲推薦遊程－海線濱海夕陽遊路線。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

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