台中文青小旅行！推薦3間網美圖書館，再逛一中街吃美食

孩子自由遊戲形成創作時，過程遠比成果重要。若成人只看結果不陪過程，就淪於只看遊具作品的思維。周遭大人必須放下「成果展」思維和「結果論」價值，不對成品過於期待，反而專注陪伴和觀察孩子行為背後深藏什麼意義。──《公園遊戲力》

圖書館和公園是許多人童年時的陪伴。臺中市將這兩者融合在一起，推動「美樂地計畫」，打造了超過130座共融式公園。這些公園中除了有共融式特色遊具之外，還有美麗的圖書館隱身在公園裡的綠意盎然，有如公園裡的心靈驛站，讓許多人能動能靜選擇合適的氛圍進行活動。其中又以臺中市立圖書館興安分館、李科永分館、精武圖書館最為代表，充分考量到不同族群的需求而打造的圖書館與公園。

李科永分館將公園與圖書館巧妙地結合。

跟著李科永分館去旅行

李科永分館與黎新公園相連，結合了臺中美樂地計劃，打造成水環境教育主題園區。黎新公園提供各式攀爬遊具、兒童互動競技區和沙坑等設施，讓孩子們在遊樂中享受身心的成長和挑戰自我。

臺中市李科永分館外的大西瓜攀具。

圖書館內部明亮通透，四周大片的玻璃窗牆將光線和綠意引入室內，與周邊的自然景觀相融合。李科永分館的館藏特色以「幼兒教育」為代表，特別是一樓的兒童區，入館就可看到三支色彩鮮豔的巨型鉛筆吸引著目光，讓人想到經典繪本《蠟筆大罷工》裡的場景，帶領孩子進入一個充滿童趣和想像力的閱讀空間。另外有圓形、六角形等洞穴式閱讀角落，小朋友可以自行選擇適合的閱讀空間，躲在裡面成為閱讀的祕密基地。

四周大片的玻璃窗牆將光線和綠意引入室內。

館方還配合南屯區吉祥物，打造可愛穿山甲造型的自助借書機，它的高度與孩子們身高相近，操作容易，很受孩子們的歡迎。這裡不僅是借書的場所，更是一個公園的客廳，我們可以在綠意中閱讀、放鬆和享受親子時光。

李科永紀念圖書館位於臺中74號快速道路附近，交通便利，停車方便。在黎新公園盡情攀爬放電後，如果還想繼續探索，可以到黎明溝生態園區，那裡有豐富的生態資源和完善的步道，非常適合在傍晚和家人一起輕鬆散步。走累了可以去黎明新村社區逛逛特色小店，比如Ms.Miss.念小姐的店、回甘Aftertaste，讓旅程更加幸福。

李科永分館

特色：幼兒教育特色館藏、穿山甲造型自助借還書機、洞穴式閱讀角落

友善設施：無障礙廁所、親子廁所、哺集乳室、討論室

附近景點：黎新公園、黎明溝生態園區、黎明新村特色店家

地址：臺中市南屯區龍富路五段一號

停車便利性：★★★★

電話：04-22525966

開館時間：週二至週六8:30-21:00、週日08:30-17:30，週一及國定假日休館

跟著興安分館去旅行

興安分館位於北屯區最大的兒童公園內，前身是「北屯兒童分館」，曾是臺中市首座為兒童量身打造的圖書館，歷經近四十年的歲月，經全面空間改造，外牆立面為富有朝氣的純白建築，並轉型成一個適合全齡讀者的圖書館。

興安分館改造後充滿自然採光，與戶外的北屯兒童公園，綠意融為一體。藝術家吳芊頤創作的「窗景日和」，結合建築結構呈現繽紛的拼貼風格，創造出景深效果，點出了興安分館最特別的窗景特色。

兒童閱覽室擁有各式圓形窗景。

全館大大小小的圓窗，讓整個圖書館像一個大型照相機，任何一個圓窗都能捕捉到公園的美景，讓室內和室外融為一體。館內的吊燈和閱讀座位就像在咖啡館一樣，讓讀者能舒適的閱讀，同時可以時不時地看看窗外綠樹成蔭，讓眼睛得到放鬆，感受美好的日常風景。

進入圖書館，首先會看到波浪造型的書牆，展示著一本本精美的書籍封面，各種主題的書展成為整個館內的焦點。館內中央位置有一個古典風格的挑高圓頂中庭，順著環狀樓梯上樓，可以體驗到從天窗自然引入的陽光。每週六還有小松鼠故事屋舉辦的說故事時間，深受家長和孩子們的喜愛。

波浪造型主題書牆。

興安分館結合了豐富的遊樂設施和閱讀資源，是一個適合家庭和孩子們共度時光的地方。

圓頂中庭從天窗引入自然光。

外縣市的朋友可以從臺中高鐵站搭乘捷運到四維國小站，步行五分鐘即可抵達位於北屯兒童公園內的興安分館。這裡是北屯區最大的公園，擁有豐富的兒童遊樂設施，如人工湖、涼亭步道、大草皮、盪鞦韆、溜滑梯和攀爬架等，更有籃球場、網球場和棒球場，孩子們玩累或感到炎熱時，能到圖書館內透過冷氣冷靜下來，並靜心享受閱讀。公園內有許多巨大的老樹，能觀察到松鼠、鴿子等小動物，非常適合家長帶著孩子來體驗。

附近還有積善樓和一德洋樓等市定古蹟，來這裡走走，既能感受到歷史氛圍，又適合拍照打卡。再往南走十分鐘就能抵達眷村文物館，可欣賞到許多與眷村相關的復古文物，很推薦大家來趟懷舊之旅。

臺中市立圖書館：興安分館

特色：眷村文化特色館藏、波浪造型書牆、挑高圓頂中庭

友善設施：無障礙廁所、親子廁所、哺集乳室、討論室、輪椅借用

附近景點：北屯兒童公園、積善樓、一德洋樓、眷村文物館

地址：臺中市北屯區興安路一段162號

停車便利性：★★★

電話：04-22328546

開館時間：週二至週六8:30-21:00、週日8:30-17:30，週一及國定假日休館

跟著精武圖書館去旅行

精武圖書館位於臺中公園，經過大規模改建後，成為一座時髦亮麗的現代化建築。日據時代興建的臺中公園一直是臺中經典地標，優雅的人工湖、湖心亭、日式風格的橋梁等，讓愈來愈新潮的臺中仍散發著一股古典氣息。

精武圖書館台中學館藏特色區。

如果想深入瞭解臺中，不妨在1樓「臺中學」館藏特色區挑選幾本書籍，在窗邊閱讀有關臺中的文化歷史，同時欣賞窗外的臺中公園景色。這樣的體驗不僅延續了建築所承載的臺中豐厚歷史，也呈現民眾在臺中生活中的重要記憶。

2樓文學區有隨時變換主題的微型展，看書看累了可以抬頭看窗景也看展，或到戶外閱讀輕食區吃個簡易輕食。

3樓開架閱覽區典藏超過3000冊東南亞語文圖書和刊物，提供新住民及移工閱讀選擇。

精武圖書館多元文化展覽。

4樓的臺中作家典藏館是臺中文學館的延伸，收藏了許多臺中出生、生活、寫作的作家們的經典文物、作品和照片。透過常態展示，讓你穿越時空，與臺中作家們的創作和故事相遇，同時感受美學和文學並存的空間。

除了圖書館的傳統功能外，精武圖書館的5至7樓還設有社會創新實驗基地，透過永續市集、社創基地小旅行等活動，可以認識不同從事公益的社會企業，也提供各種類型的社會創新講座，將閱讀與創新結合在一起，提供讀者跨領域交流、深入瞭解臺中創業與趨勢的機會。

精武圖書館座落在一中街附近，推薦先到一中街享受美食和逛街的樂趣。接著，可前往帝國製糖廠臺中營業所，這裡保留了古色古香的日式建築，與湧泉公園相互輝映。沿著湖邊步道散步，環湖一周，欣賞風景。周邊還有三井百貨和秀泰商場，也是散步購物的好去處。

精武圖書館

特色：臺中學特色館藏、東南亞多元文化圖書、社會創新實驗基地

友善設施：輕食區、親子廁所、哺集乳室、討論室

附近景點：臺中公園、湖心亭、一中街、國立臺灣體育運動大學、日曜天地OUTLET、帝國製糖廠臺中營業所、秀泰影城

地址：臺中市北區精武路291-3號

停車便利性：★★★

電話：04-22293875

開館時間：週二至週六8:30-21:00、週日8:30-17:30，週一及國定假日休館

作者：洪敦明

本文內容出自：《跟著圖書館去旅行：全台23個特色圖書館x玩出閱讀素養 x 成就自主學習》，由商周出版授權轉載，並同意修訂標題。

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編輯／廖苡安

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