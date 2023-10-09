終於有店面！「摩托車壽司女孩」花壽司、握壽司、生魚片、丼飯統統有 食材新鮮、用料實在又好吃

從一台小摩托車載送現作盒裝壽司在梧棲童綜合急診後門那邊販售，到後來的海線各大夜市擺攤，辛苦奮鬥了好幾年的"摩托車壽司女孩"終於開了正式的店面。店面雖然小小一間，但是賣的東西卻是相當豐富，不只有招牌的盒裝花壽司，還多了握壽司、生魚片、丼飯、烏龍麵...等，完全就是一間日式料理店來著。老闆本身以前就是日式料理師傅，手藝還不錯，東西都挺好吃的，而且食材也都很新鮮，實在非常值得推薦，店內座位不多，如果有要來吃的建議一定要先電話預訂座位喔。

店家位置在東晉一街，就在"想窩11餐旅館"的下方約200公尺處，地點稍微有點偏僻，但相對停車也較方便。

透天厝式店面，外觀不是很顯眼，一不小心可能就直接錯過了。

店內空間蠻小的，座位除了吧檯區還有兩桌看起來和日式料理店很不搭的雙人沙發座。

賣的東西相當豐富多樣，有卷壽司、握壽司、赤身、手捲、丼飯、烏龍麵⋯⋯等，其中除了手捲之外，其他都可以外帶。

炙燒比目魚握壽司 $160

炙燒過的比目魚油脂整個都被逼了出來，吃進口中可以感受到油脂在嘴裡散發開來，真是好吃到要死啊。

綜合花壽司 $95

店家招牌人氣壽司，包含了蝦卵花壽司、紫蘇花壽司⋯⋯等多種花壽司的組合，不同的花壽司裡面餡料也稍有不同，用料給人感覺還蠻實在的。

豆皮壽司 $55

想說怎豆皮隱隱發綠，發霉了嗎，原來是裡頭醋飯上面的青海苔粉啊，相較一般豆皮壽司就只有黑芝麻，這樣做法算是還蠻少見的，有創意之餘也是挺好吃的，別有一番風味。

鮭魚親子丼 $380

碗的形狀很特別，就像是一個大型的碟子。

擺盤還蠻浮誇的，一片片的鮭魚肉加上大量的鮭魚卵，整個丼飯幾乎都看不到白飯了。

剛挾起第一片魚肉我就嚇到了，不只是大塊而已還非常的厚耶，實在是太扯了，吃起來真的是有夠爽，好久沒吃鮭魚吃得這麼滿足了。

另一主角鮭魚卵表現也不遑多讓，咬下去滿口爆漿的快感，搭配淋上哇沙米醬油的微酸醋飯一起吃進嘴裡，多重滋味的衝擊令人大呼過癮，真是太好吃了。

炒海鮮烏龍麵$130

配料豐富，海鮮有蝦子和蛤蠣，再加上魚板、蔬菜⋯⋯等，上面有灑了很多柴魚片，剛端上桌時柴魚片跳動的樣子彷彿在跳舞，相當誘人。

烏龍麵麵條滑溜帶勁，調味不鹹不淡很剛好，還不錯吃，口味吃比較重的也可以灑一些七味粉上去。

店家從一個小摩托車四處擺攤到開設店面，一路走來真的是很不容易，東西整體來說還不錯吃，用料很實在，食材新鮮度也不錯，唯獨內用環境真的是小了一點，人多的話可能會感覺很擁擠。

地址：台中市沙鹿區東晉一街66號

電話：（04）2631-1500

營業時間：11:00-14:00、17:30-22:30（星期四公休）

消費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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