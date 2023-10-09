日月潭SUP立槳體驗人氣全攻略！五種主題玩法 絕美空靈秘境

近年來超夯的SUP，已經成為不少人夏日水上活動的最愛。尤其台灣人外國人都超愛的景點日月潭，也是超高人氣的SUP體驗地點！平靜的日月潭水域非常適合初次SUP體驗的遊客，從以往的在岸邊，換成在水上乘著SUP欣賞日月潭風光，從日月潭的日出，到日月潭隱藏的水上秘境，都是新穎的體驗。不論你是新手還是老手，甚至旱鴨子，日月潭SUP體驗都非常適合你！讓教練手把手帶著你，一起漫遊水上，幫你留下最美的倩影。









日月潭SUP立槳體驗推薦目錄

日月潭SUP立槳體驗地點

日月潭SUP立槳體驗怎麼穿

日月潭SUP立槳體驗費用

2023日月潭SUP立槳推薦玩法

- 『新手系』SUP立槳體驗-初體驗輕鬆玩

- 『家庭系』SUP立槳體驗-親子寵物一起玩

- 『網美系』SUP立槳體驗-秘境空拍場

- 『熱血系』SUP立槳體驗-日出晨曦場

- 『老鳥系』SUP立槳體驗-老手2H自由划

- 其他日月潭水上活動推薦

更多SUP立槳體驗景點推薦

更多水上活動玩法攻略













日月潭SUP立槳體驗地點

▲日月潭SUP體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日月潭SUP立槳體驗，分別有月牙灣、近水社碼頭、近日月潭纜車，以上這三個地點。

日月潭本身水域就相當平靜，因此一年四季，不分地點都相當適合SUP體驗。

要在哪一個地點體驗，可以依照住宿地點、想看的風景、行程路線來決定。





1）日月潭SUP立槳體驗-月牙灣：

位於日月潭南邊水域，沒有飯店和遊艇遮蔽，可以無死角欣賞日月潭的景色，

許多日月潭SUP體驗的秘境美照也多位於此拍攝。





2）日月潭SUP立槳體驗-水社碼頭：

鄰近日月潭潭區交通轉運樞紐、中興停車場與飯店聚集的水社商圈，交通便利。

一旁連結水社親水步道，以及涵碧步道，在水上能眺望老街及山水風光。





3）日月潭SUP立槳體驗-日月潭纜車：

鄰近伊達邵碼頭和伊達邵親水步道，也有IG網美照熱門地點-彩虹步道。

船家附設有安全碼頭跟熱水盥洗室，是最適合親子一起體驗的下水地點。









日月潭SUP立槳體驗怎麼穿

1.夏日陽光毒辣，建議穿著輕薄長袖衣褲(有防曬效果更好)，

裡面穿泳裝或比基尼，到定點後再拍美照。

2.千萬不要穿牛仔褲和棉質衣褲，吸到水保證重死你！

3.划玩SUP絕對會濕身，建議帶一套換洗衣物(含內衣褲)和塑膠袋，

上岸後可於盥洗室沖洗，濕衣物則用塑膠袋收納。

4.可以準備太陽眼鏡，以免陽光照射造成眼睛不適

5.請不要隨身攜帶貴重物品，手機建議利用背帶繫繩保護









日月潭SUP立槳體驗費用

日月潭SUP立槳單次體驗價格，都約落在1200-2000元新台幣之間，

若選擇不需要教練的自由划行方案，則不到1000元就能體驗。

若是想體驗獨木舟，水上腳踏車或遊艇等其他水上活動，

也都能在日月潭一起體驗到，價格帶也和SUP差不多範圍。

都是能輕鬆負擔的價格，很適合在周邊旅遊時安排一段時間體驗。









2023日月潭SUP立槳推薦玩法

『新手系』SUP立槳體驗#1 初體驗輕鬆玩

▲日月潭SUP新手體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想要輕鬆體驗無負擔的新手，

又不想在行程上花太多時間的話，

現在也有1小時的輕鬆體驗團。

有教練帶隊教學，相當適合三五好友出遊參加，

這個夏天就與親朋好友連成一線，一起划向日月潭！

搜尋【趣吧】日月潭SUP報名：日月潭SUP｜一小時輕鬆體驗





『家庭系』SUP立槳體驗#2 親子寵物一起玩

▲日月潭SUP親子&寵物體驗團 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SUP體驗有專業教練的帶領，

小小孩、寵物也都能安全地一同體驗SUP喔！

場地也有提供熱水盥洗室，特約停車場、安全下水碼頭，

交通也相當便利，就在日月潭纜車站旁。

攜帶寵物一起參加不用額外費用，僅須先登記數量即可。

暑假不妨跟小小孩和毛小孩一起來玩，留下難得的回憶吧！

搜尋【趣吧】日月潭SUP報名：日月潭SUP｜2小時教練團





網美系』SUP立槳體驗#3 秘境空拍場

▲日月潭SUP空拍體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日月潭SUP安排一人一板，可於水面上自在划行，

享受被日月潭絕美湖光山色360度環繞的獨特景致！

全程活動教練幫忙拍照，還會前往潭面上的絕美蕨類秘境網美牆。

天氣好還會出動空拍機！讓你們留下難忘的日月潭SUP立槳體驗回憶。

搜尋【趣吧】日月潭SUP報名：日月潭SUP體驗｜空拍&秘境照





『熱血系』SUP立槳體驗#4 日出晨曦場

▲日月潭SUP日出團 (圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日出晨曦時分透過水氣折射，使整個日月潭洋溢著浪漫氤氳氛圍！

想跟日月潭留下最美的SUP合影，選晨曦時段就對了。

2人以上即可成團，由一位教練專屬服務，不用尷尬和其他人一起活動。

一人一板SUP划向潭央，欣賞晨曦灑落的湖光瀲灩，

還有機會拍到傳說中「天空之鏡」的難得美景。

搜尋【趣吧】日月潭SUP報名：日月潭SUP立槳體驗｜日出晨曦場





『老鳥系』SUP立槳體驗#5 老手2H自由划

▲日月潭SUP自由體驗2H （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

已經體驗過多次SUP，想靜靜的自由划行日月潭嗎？

現在也有2小時的無教練自由團，

日月潭水域平靜，是相當安全的好選擇，

喜歡享受一人寧靜，欣賞夕陽跟水光山色的朋友，

這個方案絕對相當適合你參加喔！

搜尋【趣吧】日月潭SUP報名：日月潭SUP｜自由體驗無教練









其他日月潭水上活動推薦

日月潭遊艇

▲日月潭遊艇體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如果想要悠閒欣賞日月潭風光，又不喜歡需要自己操控移動的朋友，

當地船家也都有提供遊艇服務，搭配自行車，時間地點隨你安排

在豪華遊艇上，用輕鬆愜意的方式飽覽日月潭的湖光山色。

搜尋【趣吧】行程推薦：日月潭遊湖一日套票｜遊艇船票+自行車租借

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日月潭獨木舟

▲日月潭獨木舟體驗 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

獨木舟體驗和SUP一樣，都已經是這幾年日月潭遊潭玩法必備項目之一。

相較SUP，因為僅能坐著滑行，獨木舟會更好上手，兩人一起划會更輕鬆。

通常日月潭兩種項目體驗都會準備，可以依照個人喜好需求做選擇。

搜尋【趣吧】行程推薦：南投日月潭獨木舟1HR自由划｜彈性體驗

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日月潭水上自行車

▲日月潭水上自行車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

玩膩天鵝船，想要來點不一樣的玩法嗎？不妨考慮水上自行車吧！

不用輕功、不會濕身，輕鬆踏著雙腳就能騎行於水面上，

駕駛操作也相當簡單，是非常適合各年齡層大人小孩的遊潭玩法。

搜尋【趣吧】行程推薦：南投日月潭水上自行車輕鬆騎｜免濕身新玩法

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