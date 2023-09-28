全台灣最美麗校園！三育迦拿庭園 50公頃遼闊森林祕境
【圖／文：行遍天下】
成立於1951年的三育基督教學院為基督復臨安息日會成立的教育機構，學院一半的教授和講師來自美國、新加坡、馬來西亞、香港等地。擁有「全台灣最美麗校園」美譽，隱身於南投魚池鄉的遼闊森林，總占地約50公頃，海拔約500公尺，環境清幽，空氣清新宜人，距離日月潭約15分鐘車程，從台中開車約1小時即可抵達。
校園內的「三育迦拿庭園」提供外來遊客參觀，車子可停在校門外馬路或校內收費停車場。在大門警衛室可索取校區地圖，按圖索驥，走訪優美的哲儒大道綠色隧道、紅磚屋教堂、榕樹隧道，以及夢幻歐風小木屋的行政中心和階梯狀木製長椅廣場。散步於靜謐的祕境森林庭園，高大蓊鬱的綠色隧道，精心養護的庭園造型植栽和翠綠到閃閃發亮的草皮，空靈清新，美景處處，吸引不少新人來此拍攝婚紗照。
景點資訊
三育基督學院
地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39號
電話：049-2897047＃1703、1708
時間：週日至四07:00-17:00，週五07:00-16:00（週六不開放）
費用：清潔費30元，停車費50元。
注意事項：為維護校園景觀美麗請勿踐踏草皮、攀折花草樹木。校園參觀僅限校景部分，學校課室、教堂、圖書館、辦公室等非開放參觀區域。攜帶寵物入校內參觀以小型犬為主。
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