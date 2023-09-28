全台灣最美麗校園！三育迦拿庭園　50公頃遼闊森林祕境

橘貓重重「出差」啦！原本只在雙北出沒的橘貓重重，這次中秋連假和國慶連假，將在台中大魯閣新時代購物中心現身，現場還有多達30攤的文創市集等著大家來逛，中秋連假第一天更有「重重」的起床秀，剛好要到台中玩或是台中貓奴們，別忘了去捕獲這隻厭世胖橘唷～

2023-09-28 12:00