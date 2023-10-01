台中人氣蔬食國度！義大利麵、披薩多款創意素食料理 非素食者也愛

【野菜共合国】位於台中博館路上，剛好就在科博館旁，也鄰近綠園道商圈，創意十足的餐點與迷人的風味，是許多在地人逛街、看展之餘的用餐首選。

品牌在台中已有20年歷史，近期更是推出全新裝潢與菜色，精心設計多種創意異國蔬食料理，不只能滿足許多素食者的味蕾，連許多不吃素的饕客也不禁被著迷人的風味吸引。

老闆從店外到店內都使用了許多不同層次的綠色，打造出舒適悠閒的氛圍，並且設計了大片的玻璃窗增加通透感，使店鋪即使小巧也不顯侷促，也讓顧客能有輕鬆愉快的用餐體驗。

店內主打各種蔬食風味的義式料理，焗烤、燉飯、披薩、義大利麵等應有盡有，點主餐的話還可以加價升級搭配香草麵包、自製烏龍茶香醬、飲品的套餐A，搭配柚香沙拉、飲品的套餐B，以及搭配柚香沙拉、香草麵包、今日濃湯、飲料的套餐C，豐富的品項搭配讓大食量的饕客也能超滿足。

▲也有販售各種不同口味的麻花捲。

│元氣滿滿芝士披薩（蛋奶素）

以番茄披薩醬為基底，放上水煮蛋、玉米、植物培根及乳酪絲，迷人的奶香、蛋香，與餅皮迷人的麵粉香氣相互交織，搭配酸甜的番茄披薩醬，吃起來清爽又有飽足感，整片吃完也不罪惡！

▲享用完依然意猶未盡的朋友，店裡也有提供冷凍宅配披薩，讓你在家也能享有絕妙的素食美味！

│鹹蛋超人義大利麵（蛋素）

使用南瓜醬汁調製，搭配鹹蛋、西洋芹，最後再放上增添口感風味的植物蝦圈和玉米筍，可以吃到南瓜淡淡的清甜香氣，偶爾還能嚐到潛藏在其中的蛋黃鹹香，最後咬上一口酥脆的蝦圈更是銷魂。

│香草清香義大利麵（純素）

以簡單的橄欖油清炒，再加入西洋芹、花椰菜、蘆筍、甜椒點綴，橄欖油搭配義大利麵的麵粉香，可謂最經典的義式美味，加上一旁的豐富蔬菜，令人感嘆原來純素料理也能這麼迷人！

│野菇松露油燉飯（奶素）

以經典的奶油醬汁做為基底，搭配香味四溢的松露油，以及大量的當季蔬菜與野菇增添清爽口感，風味平衡層次豐富，濃郁滋味讓人欲罷不能！

【野菜共合国】主打許多素食者也能輕鬆享用的義式料理，迷人的風味讓店內即使有平日200元、假日一個套餐的低消，仍舊吸引了許多饕客前往嚐鮮，還沒吃過如此美味的你，還不趕緊來嚐嚐！





【野菜共合国】

店家地址：台中市西區博館路111號

店家電話：0423280558

營業時間：11:00–15:30（供餐至15:00），17:00–20:00（供餐至19:00）

粉絲專頁：https://bit.ly/3OA9X6K





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