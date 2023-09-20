登完山吃美食超過癮！個人也能享用宴席料理 獨創菜色美味不單調

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【禾作食堂】位於軍功路一段，臨近大坑風景區，是來大坑登山遊玩必嚐美食口袋名單之一！餐點主打「中式個人套餐」，中式宴席料理不用再揪團才能吃，個人前往也能輕鬆品嘗，像是口水雞、水煮牛肉、酥炸東坡肉等料理做成單人份，精簡之餘毫不浪費，店內還不定期推出限定料理，滿足客人品嘗美食的慾望。

店內空間分為兩層樓，二樓寧靜中帶點優雅氛圍，吃著中式餐點享受著日式氣質，內用時感受店家的用心，餐點美味更加分。

川味口水雞

鮮嫩多汁的雞肉不額外做調味，主要味道來自店家自製的椒麻川味醬，不僅增添辣度與鮮度，使得整體風味更上層樓，又辣又麻的滋味讓人一吃就著迷！

▲每道套餐都會附上三樣開胃手作小菜，酸甜鹹香口味一氣呵成超級爽口。
▲每道套餐都會附上三樣開胃手作小菜，酸甜鹹香口味一氣呵成超級爽口。

川醬水煮牛肉

店家的白米香Q分明，淋上川味辣醬後更是無敵，一不小心就能趴完整碗飯，滑嫩牛肉片充分吸收醬汁的風味，香辣過癮！

▲店家將經典的中式宴席料理精縮成單人份，美味不減分外，享受美食隨時出發單人即可開桌超輕鬆。
▲店家將經典的中式宴席料理精縮成單人份，美味不減分外，享受美食隨時出發單人即可開桌超輕鬆。

川醬脆皮椒麻雞

限定使用每日現宰雞隻，讓雞肉的甜味及嫩度保持在水準之上，使得皮脆肉嫩的炸雞輕輕咬下即刻分離，品嚐這外酥內嫩的口感絲毫不用費力，微酸微辣的椒麻醬勾起雞肉本身鮮甜，下飯指數五顆星，推薦給喜愛重口味的朋友！

招牌酥炸東坡肉

店家做的不僅是制式中式美味，憑藉多年經驗值發展出獨家自創料理，酥炸東坡肉一推出就成為來店必嚐餐點之一，別處享受不到的美味，盡在禾作食堂！

老闆及大廚皆是做中式宴席料理出師的廚師，近年感受到宴席餐的市場逐漸萎縮，擔心美味失傳於是一起並肩創立【禾作食堂】，希望民眾用更簡單的方式品嘗到功夫菜的魅力。店家也不定期在臉書分享店內故事，歡迎一起追蹤更加了解店家的直率性格。


禾作食堂

店家地址：台中市北屯區軍功路一段541號

店家電話：0900 284 769

營業時間：11:00~14:00 17:00~20:30

臉書專頁：https://bit.ly/3OsYtBT

停車資訊：路邊停車


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東坡肉 牛肉 拉麵

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