台中甜點控聖地！頂級流心巴斯克奶香誘人 細緻綿軟一吃愛上

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

甜點是許多人生活中的必需品，那香甜的味道不僅能滿足味蕾，更能撫慰心靈。位於台中西屯路上的【查壹茶Charlie Tea & Coffee】，更是以巴斯克流心蛋糕、可頌鬆餅，以及咖啡、果汁等飲品，填滿了每位饕客的內心。

店裡的裝潢以清雅的藝術風為主，但卻不會有美術館般的疏離感，經過團隊的巧手搭配之後，讓藝術空間與用餐空間合而為一，以豐富的巧思營造出家一般的溫馨感，雅俗共賞的風格讓每位顧客能有獨特的放鬆體驗。

除了裝潢令人眼睛為之一亮外，店內的甜點也絲毫不含糊，嚴選法國空運的奶油起司、鮮奶油、可頌等原料，製作出一道道美味的甜點，同時老闆更親手一步步改良烤製過程與食材配比，打造出充滿店家特色的獨家口味。

▲店內可不只有巴斯克，可頌鬆餅也是店內的人氣甜點之一。
▲店內可不只有巴斯克，可頌鬆餅也是店內的人氣甜點之一。

店裡的巴斯克有原味、巧克力、抹茶三種常駐口味，也會依照季節做調整推出限定口味；蛋糕的尺寸固定為6吋，同時也有單片蛋糕可以選擇，除了可以到店內購買，在粉專與官網也都可以網路下單。

▲對於許多甜點控來說，獨享整顆6吋蛋糕也不成問題。
▲對於許多甜點控來說，獨享整顆6吋蛋糕也不成問題。

│原味流心 巴斯克起司蛋糕

來店必吃的經典口味，特選有乳酪界愛馬仕之稱的法國KIRI奶油乳酪製作，流心的內餡光看就讓人食指大動，表面焦香、內部濕潤，一入口便能感受到濃郁的香醇奶香，迷人的香氣更是讓許多乳酪控為之瘋狂。

│比利時巧克力流心 巴斯克起司蛋糕

使用比利時進口72%黑巧克力與100%可可粉調和而成，融入KIRI奶油乳酪中後，再用少量的糖點綴，剛入口會是香甜的乳酪與巧克力香氣，隨後便會感受到巧克力迷人的甘苦口感，入喉許久依然回味無窮，層次十足不死甜，是專屬於大人的美味。

│小山園抹茶流心 巴斯克起司蛋糕（含蘭姆酒）

在奶油乳酪中加入京都丸久小山園抹茶粉，口感緻密絲滑，當抹茶的苦澀漸濃時，奶油的香甜便會從舌尖竄出平衡，一來一往彷彿一場精心排練的舞蹈一般，最後以尾韻的淡淡酒香收尾，讓人意猶未盡不禁想再點一塊！

店家以獨特的裝潢與匠心獨具的甜點擄獲了一眾粉絲，店內除了主打的巴斯克之外，鬆餅、咖啡、果汁等也都不可小覷，不論你是甜點控、乳酪控，還是只是心血來潮想吃個下午茶，來【查壹茶】就對了！


查壹茶Charlie Tea & Coffee

店家地址：臺中市西屯路三段166之59號1樓

店家電話：0424614980

營業時間：週一至週五 14:00–19:00(週二公休)

週六至週日 13:00–19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3sjCgO8


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