新飯店開幕！旅遊南投又多了住宿新選擇 全家入住都沒問題

福容徠旅水里距離著名的觀光景點「車埕」，開車僅需7分鐘。 圖：福容徠旅水里／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】南投是中部的觀光重鎮，近日開幕兩處新飯店，分別是小而美的福容徠旅水里、客房擁有「冷熱雙泉美人湯池」的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，讓遊客前往車程、日月潭有新的住宿選擇。

│福容徠旅水里│

▲福容徠旅水里白色仿歐式城堡的建築外觀，成為當地明顯的地標。 圖：福容徠旅水里／提供

「福容大飯店」旗下的新品牌「福容徠旅」，繼高雄店7月初開幕後，第二家「福容徠旅水里」宣布試營運，以山林裡的藝術旅店為發想，白色仿歐式城堡的建築外觀，成為當地明顯的地標。飯店共67個房間，走小而美的精緻路線，每層梯廳不定期舉辦藝術策展，開幕後也成為水里小鎮的熱門話題。

福容徠旅水里距離著名的觀光景點車埕，開車僅需7分鐘。嶄新的車埕鐵道觀光小學堂，有新車埕遊客中心、知名連鎖咖啡車埕店；早年車埕車站旁的貯木池，也興建了環湖步道，沿著湖畔種植滿滿的落羽松，在秋天格外美麗；湖畔旁需預約的日式小木屋「隱茶 Steam」，更是網美打卡熱點，沒預約，吃完之後不僅能把木桶帶回家，還能到體驗工廠免費烙印LOGO，為這趟旅程留下個好的回憶。

而另外一個知名景點「水里蛇窯」，距離飯店只有7分鐘車程。當家的第三代窯主是國內知名的陶藝家林國隆，他趁著疫情期間改造水里蛇窯，目前已經成為最夯的IG打卡聖地。來這裡不只體驗DIY，還可以變裝打扮，不管是漢服，還是和服，精緻的服飾與髪飾，都能讓遊客穿越時空，結合環境營造，氛圍感十足。房客可以直接在飯店購買水里蛇窯門票，原價150元，特惠120元，每張可折抵80元館內消費。

▲飯店共有67間客房，走小而美的精緻路線。 圖：福容徠旅水里／提供

「福容徠旅」主打年輕、創新、時尚、環保，所以不主動提供牙刷拖鞋等一次性備品，而洗沐用品，則是使用台灣在地品牌「一日茶道」。在客房內還能品嚐日月潭著名茶廠「喝喝茶的紅玉茶包」、以及得過咖啡評鑑三冠王的日月潭「山豬衝吧咖啡包」。試營運期間，飯店特別推出「徠.睡飽」(不含早餐)特別優惠價，原價6,600元的房型，含稅價只要1,499元，每日限量提供；福容大飯店的會員，用享福卡再享會員折扣，最多可享88折，等於最便宜的一間一大床的雙人房，只需要1,319元，優惠價只到11/30。

│日月潭力麗溫德姆溫泉酒店│

▲酒店擁有有游泳池、酒吧、健身房、親子樂園等多項設施。 圖：日月潭力麗溫德姆溫泉酒店／提供

由力麗集團打造的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」展開試營運，主打客房擁有專屬「冷熱雙泉美人湯池」，旅客可一邊泡湯，一邊盡賞日月潭優美的湖光山色；館內還有網美游泳池、酒吧、健身房、兒童遊戲室及可容納近400人的宴會廳空間。

▲客房擁有專屬「冷熱雙泉美人湯池」。 圖：日月潭力麗溫德姆溫泉酒店／提供

溫德姆酒店集團（Wyndham Hotels & Resorts, Inc.）是美國連鎖酒店集團，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店共規劃203間客房，餐廳包括「邵」中餐廳、「饗沐」全日餐廳以及「RURUZAZA魯魯札札咖啡親子館」，結合日月潭區周邊美景及原民文化。目前規劃7種房型，主打可以全家入住的家庭房為主，其中官網價格最高的為2中床可4人入住的「升等湖景家庭」房，每晚15,362元起，精緻雙人房、升等湖景標準雙人房價格則為11,204元起。

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