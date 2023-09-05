走進童話裡！2023「彰化韭菜花季」9月9日夢幻開園，整片雪白小花帶來感官饗宴，浪漫開拍一個月
韭菜花季報到！9月正值雪白韭菜花盛開，滿滿一大片白色小花，配上整片青草地，放眼望去不光是美麗動人，還聞得到韭菜香氣，可謂是視嗅覺的雙重饗宴。歷經海葵颱風的考驗，非常幸運地，彰化這片韭菜花田順利熬過，韭菜花季也預計於9/9起至10/10正式展開，準備賞花拍美照囉！
位於彰化埤頭的「幸福韭韭」韭菜花田每年都會私人舉辦韭菜花季活動，雪白的小花朵朵綻放，形狀宛如一把撐開的傘，束成一把花束就像小捧花，將小花別在頭髮上也別有一番風味，怎麼拍都好看。值得一提的好消息是，這片美麗的韭菜花田撐過海葵颱風的考驗，今年的開園時間也依照原定計畫，將於9/9起正式開放至10/10，整整一個月讓大家來賞好花、散散心。
此外，「幸福韭韭」花田也有提供求婚、拍婚紗及包場攝影的服務，有需要可私訊幸福韭韭粉絲專頁，在這片有故事的韭菜花田裡留下浪漫又美好的記憶。
2023年彰化埤頭韭菜花季活動資訊
開園日期：9/9-10/10
地址：彰化縣埤頭鄉152鄉道680號（埤頭鄉木棉道旁）
延伸閱讀：
．為最高峰而來！玉山主北峰登山健行趣 順利登頂直呼：台灣很美
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言