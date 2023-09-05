走進童話裡！2023「彰化韭菜花季」9月9日夢幻開園，整片雪白小花帶來感官饗宴，浪漫開拍一個月

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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韭菜花季報到！9月正值雪白韭菜花盛開，滿滿一大片白色小花，配上整片青草地，放眼望去不光是美麗動人，還聞得到韭菜香氣，可謂是視嗅覺的雙重饗宴。歷經海葵颱風的考驗，非常幸運地，彰化這片韭菜花田順利熬過，韭菜花季也預計於9/9起至10/10正式展開，準備賞花拍美照囉！

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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位於彰化埤頭的「幸福韭韭」韭菜花田每年都會私人舉辦韭菜花季活動，雪白的小花朵朵綻放，形狀宛如一把撐開的傘，束成一把花束就像小捧花，將小花別在頭髮上也別有一番風味，怎麼拍都好看。值得一提的好消息是，這片美麗的韭菜花田撐過海葵颱風的考驗，今年的開園時間也依照原定計畫，將於9/9起正式開放至10/10，整整一個月讓大家來賞好花、散散心。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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此外，「幸福韭韭」花田也有提供求婚、拍婚紗及包場攝影的服務，有需要可私訊幸福韭韭粉絲專頁，在這片有故事的韭菜花田裡留下浪漫又美好的記憶。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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2023年彰化埤頭韭菜花季活動資訊

開園日期：9/9-10/10

地址：彰化縣埤頭鄉152鄉道680號（埤頭鄉木棉道旁）

幸福韭韭 love求婚花田（彰化）粉絲專頁

圖／幸福韭韭 love求婚花田（彰化）粉絲專頁
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