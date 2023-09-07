水社碼頭新亮點！日月潭全新開幕旅店 一泊二食星空吧驚喜滿點

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於日月潭熱鬧的水社商圈旁，緊鄰日月潭客運總站，從水社遊客中心步行到歸璞泊旅Hotel Beore僅3分鐘路程。榮獲國外兩大設計金獎的飯店，可不是浪得虛名，從建築體外觀、室內公共區域設計，走出電梯，沿著走廊步行至房間，每個角落都會讓你忍不住停留拍照！

歸璞泊旅前身為在地經營15年的愛之屋旅店，飯店老闆抱持著對餐旅業的憧憬與想一圓年輕時的夢想，3年前毅然決然將舊旅店整棟拆除，於原址重新打造煥然一新的潭區新地標。

飯店與張嘉勳建築事務所攜手合作，並找來國內知名設計團隊Next Design ─呈境設計來操刀，將日月潭雲、霧、水、山化為設計元素，使空間呼應回歸到與生俱來的自然狀態，昇華環遊日月潭的心境與深度。

低調奢華的風格在走進歸璞泊旅之前就能淺見，建築外觀選用日本窯變磚、疊磚、馬賽克與特殊塗料組合而成，獨特的建築體在日月潭顯得十分耀眼，尤其在夜裡點起絢爛燈光，吸引不少過路客頻頻回頭。

「Be ore. Be yourself，回歸原始，做你自己。」希望來訪的旅客能夠拋開一切煩憂，在旅程中放慢步調，享受飯店為旅人們精心打造的環境，並在這個熱門的度假勝地品嘗在地少見的精緻創意料理。

飯店一樓為接待大廳及餐廳，頂樓則是休閒俱樂部，擁有露天游泳池、KTV娛樂室、星空吧Lounge。從頂樓露天泳池望出去，映入眼簾的是療癒的群山風景，旅人可以恣意擁抱綠意，並在此處泡泡水、打卡曬日光浴！Check in後，直奔這裡玩水、發呆、拍美照可是再愜意不過！

▲接待大廳與餐廳用餐區
▲接待大廳與餐廳用餐區

▲抵達時先辦理Check in，此時管家會送上迎賓茶點。
▲抵達時先辦理Check in，此時管家會送上迎賓茶點。

▲露天游泳池
▲露天游泳池

▲房客專屬的星空吧Lounge，晚上還有提供Happy hour時段讓房客免費暢飲精釀啤酒，現場也有提供紅白酒供客人加購。(未滿18歲請勿飲酒，開車不喝酒、喝酒不開車）
▲房客專屬的星空吧Lounge，晚上還有提供Happy hour時段讓房客免費暢飲精釀啤酒，現場也有提供紅白酒供客人加購。(未滿18歲請勿飲酒，開車不喝酒、喝酒不開車）

針對不同的旅遊族群，房型提供雙人房、四人房選擇，喜歡泡澡的旅人，可以直接參考有浴缸的房型入住。

▲璞境雙人房，受到時下年輕族群熱愛的新潮房型，浴缸就放在床旁邊！邊泡澡邊看電視實在是太幸福！
▲璞境雙人房，受到時下年輕族群熱愛的新潮房型，浴缸就放在床旁邊！邊泡澡邊看電視實在是太幸福！

▲歸隱四人房，全館唯一擁有雙陽台的房型，坐在後陽台享受群山美景，實在是太chill！
▲歸隱四人房，全館唯一擁有雙陽台的房型，坐在後陽台享受群山美景，實在是太chill！

為打造舒適的場域、帶給顧客更多驚喜體驗，飯店刻意將房間數壓低，不惜成本精心規劃公共空間，並選用頂級設備、備品，致力於讓旅人「住好、用好、吃好」，在度假風景區走出獨樹一格的飯店風格。

歸璞泊旅提供住客一泊二食的訂房專案，旅店其一特色亮點便是由米其林餐飲團隊獨立經營的餐廳品牌──Proq196，嚴選高品質與在地特色食材，以Casual Fine Dining型態供應餐點，讓日月潭地區的美食增添一色，這也讓追求精緻料理的饕客來到日月潭有新了選擇。餐廳有販售紅白酒，在氣氛優美的環境下享用美食與美酒，實為一大享受，現在也成為中彰投地區慶生、約會的新去處！

(未滿18歲請勿飲酒，開車不喝酒、喝酒不開車）

▲Elvis主廚擁有超過20年的廚藝生涯，曾在米其林三星餐廳Le Jardin des Sens的海外分店Sens & Bund擔任副主廚 ，其後升任至執行主廚一職。2011年Elvis返台分別擔任台北香格里拉遠東國際飯店及2018年台北萬豪酒店行政主廚，亦創下了香格里拉國際飯店集團首位台籍廚師擔任行政主廚的紀錄。
▲Elvis主廚擁有超過20年的廚藝生涯，曾在米其林三星餐廳Le Jardin des Sens的海外分店Sens & Bund擔任副主廚 ，其後升任至執行主廚一職。2011年Elvis返台分別擔任台北香格里拉遠東國際飯店及2018年台北萬豪酒店行政主廚，亦創下了香格里拉國際飯店集團首位台籍廚師擔任行政主廚的紀錄。

▲深耕台中的John主廚擁有20年豐富的餐飲經驗，專精法式創式料理，並善於使用在地食材，設計出別具特色的餐點擺盤，料理一上桌總是讓饕客們忍不住拿出手機！開啟用餐SOP──手機先吃、鼻子湊近，緊接著大快朵頤！
▲深耕台中的John主廚擁有20年豐富的餐飲經驗，專精法式創式料理，並善於使用在地食材，設計出別具特色的餐點擺盤，料理一上桌總是讓饕客們忍不住拿出手機！開啟用餐SOP──手機先吃、鼻子湊近，緊接著大快朵頤！

▲主餐──香煎美國肋眼佐紅酒醬汁。選用美國冷藏肋眼淋上主廚使用大量新鮮蔬菜、牛骨熬煮的自然醬汁，搭配時蔬以創意手法呈現精緻擺盤，色香味俱全！牛排熟度為五分熟，口感軟嫩帶勁，讓人意猶未盡。
▲主餐──香煎美國肋眼佐紅酒醬汁。選用美國冷藏肋眼淋上主廚使用大量新鮮蔬菜、牛骨熬煮的自然醬汁，搭配時蔬以創意手法呈現精緻擺盤，色香味俱全！牛排熟度為五分熟，口感軟嫩帶勁，讓人意猶未盡。

歸璞泊旅目前已在8月份開始試營運，準備迎接2023下半年中秋連假、國慶連假與日月潭泳渡、日月潭花火節等接二連三的大活動，苦思住宿地點的旅人們，可得把握時間趕緊訂房了。而餐廳Proq196也有單純接訂餐(精緻午餐與法式創意晚宴)，用餐採預約制，來到日月潭旅行想來點精緻料理，一定要來這裡嘗鮮，也提醒大家訪店前，記得先打電話詢問訂位！

▲餐廳有包廂區，如有包廂需求可以洽電預定。
▲餐廳有包廂區，如有包廂需求可以洽電預定。

▲歸璞泊旅Hotel Beore有附設停車場且設有電動車充電樁，車位有限，房客如需保留車位要提前告知。
▲歸璞泊旅Hotel Beore有附設停車場且設有電動車充電樁，車位有限，房客如需保留車位要提前告知。

此外飯店也有提供房客1.5小時Be Bike網美車騎乘體驗，車輛有電輔車、電動車、一般自行車與越野自行車可選擇(越野自行車須加價)。

▲回頭率100%的BE BIKE網美電輔車，陪你暢遊日月潭。
▲回頭率100%的BE BIKE網美電輔車，陪你暢遊日月潭。


歸璞泊旅Hotel Beore

商家地址：南投縣魚池鄉中山路196號

訂房專線：049-2856528

粉絲專頁：https://bit.ly/3QZkES8

Proq196餐廳

營業時間：

週一～週五：18:00~21:00

週六、週日：12:00~14:00、18:00~21:00

※餐廳周二公休

※飯店、餐廳僅接待8歲以上貴賓


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