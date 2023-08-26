耳目一新！台中濱海自行車道新亮點 「琴動濱海橋」繽紛登場

松柏漁港景觀橋－漁網造型地景。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為持續提供市民安全可靠的濱海自行車道使用遊憩環境，台中市政府觀光旅遊局持續編列預算進行松柏漁港自行車道串連工程，近日順利完工開放，包括長度達85公尺的自行車景觀橋、鋼琴造型休憩點、漁網造型地景、安全護欄等新建設施，藉由打造景觀特色和安全兼具的騎乘環境，帶動海線整體觀光及產業發展。

▲松柏漁港景觀橋－鋼琴休憩點。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

▲象徵豐收的漁網造型空間雕塑，由海鳥拖曳而起，編織幸福網。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，市府推展「低碳生活城市」政策，以優化舒適的自行車騎乘環境為重要目標，此次設計以海洋元素為主題，依現地環境於入口處設計鋼琴及海鳥意象的休憩節點，在陽光照射下，光線透過玻璃在地面呈現出色彩繽紛如夢似幻的視覺饗宴，波浪狀的桁架投影在船型座椅，如同倘佯在海上，另一端與自行車道串接處，則設置象徵著豐收的漁網造型空間雕塑，由海鳥拖曳而起，共同建構起這一片幸福的織網，迎接來往的遊客。

▲台中濱海自行車專用道串連多個海線知名景點，可感受農田、漁港風光。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，此案建置完成後，串接既有斷鏈點，是台中濱海自行車專用道往北串接苗栗縣的最後一哩路，完工後不僅連結台中海線的知名景點，包含松柏漁港、大安濱海樂園、高美濕地、梧棲漁港、麗水漁港、磺溪書院等，更可讓民眾穿梭於鄉間小道，探索海岸線的古樸農村生活，感受農田、漁港等鄉村風情，盼為海線創造新亮點，並提升整體觀光效益。

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