這篇必收藏！精選10個越夜越美麗的好去處，原來彰化夜生活這麼浪漫又迷人

說到彰化夜生活，除了逛夜市、吃美食，還有其他更浪漫的選擇，像是美得使人瘋狂拍照的景觀餐廳、讓小朋友開心玩樂的七彩公園、溫暖放鬆的草藥足湯等，都能一睹彰化璀璨的夜景；若是喜好微醺感覺的朋友，這裡的特色酒吧很值得體驗一下，讓我們一起去見識夜晚的彰化之美～

彰化景點推薦：夜生活篇

八卦山天空步道

穿梭於樹冠間的八卦山天空步道，是全台最長的天空步道，也是彰化熱門的夜景地標，最佳賞景角度在大佛前的平台，夜晚吹著微風俯瞰彰化市夜景真的很浪漫。每年都會配合特殊節日舉辦璀璨的燈會，將長長的步道妝扮成美麗燈海，搭配上裝置藝術，將天空步道打造的充滿夢幻氛圍，是情侶很愛的約會地點。

圖片來源 / IG@double.leo.tw

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圖片來源 / IG@mm0201._

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

連絡電話：04-753-2755

營業時間：全天候開放

貓頭鷹廣場

貓頭鷹廣場的不同之處在於，這裡有一整排的戶外「泡腳區」，雖然只有簡單的裝潢佈置，但可以一邊欣賞八卦山的夜景，一邊泡養生藥草的足浴，不僅可以欣賞夕陽晚霞的黃昏美景，還能仰望璀璨的星光點點，徐徐晚風吹來，喝著清涼的茶飲，足湯放鬆全身的疲憊，有誰能不沉醉呀！

圖片來源 / IG@ccleez

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地址：彰化市大彰路65號

連絡電話：04-732-7755

營業時間：週一～週五17:00-24:00 假日 14:00-24:00

雲河星空景觀餐廳

雲河星空景觀餐廳佔地廣、設施豐富，除了咖啡廳和兒童遊戲區外，到處都是絕美打卡點，有夢幻風的鳥巢、叢林空中鞦韆、星空教堂玻璃步道、高空漂浮咖啡座等，還提供各式服裝可以變換風格拍下美照，簡直是為網美打造的專屬樂園，漫步玻璃天空步道上，可以無死角的欣賞百萬夜景，真是拍照的手一刻都不能停。

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地址：彰化縣員林市山腳路一段坡姜巷465號

連絡電話：04-839-2927

營業時間：週一～週五14:00-22:00 假日 10:00-23:00(週二公休)

極光森林 Aurora Forest

主打森林系風格的極光森林，因為夢幻星空帳篷而在IG上爆紅。唯美的白色建築、戶外廣場的花圈拱門、精心佈置的網美造景，搭配白色的小帳篷，讓人有種置身戶外婚禮的錯覺。觀景台視野遼闊，一整排白色唯美的帳篷座位區擁有極佳視野，欣賞夕陽餘暉、俯瞰城市風光、仰望滿天星斗，浪漫指數直接加滿。

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地址：彰化縣員林市山腳路一段坡姜巷445號

連絡電話：04-836-9939

營業時間：週三～週日 16:00-23:30

社頭銀河の鐵道望景餐廳

中部唯一百萬夜景跟高鐵合而為一的銀河の鐵道望景餐廳，推薦大家可以在黃昏前就先來訪，二樓的戶外花園賞景座位，在望向遼闊彰化平原的同時，還能看見高鐵呼嘯而過的樣貌，搭配日落餘韻非常適合拍照，坐在月亮燈飾上和後方高鐵列車一同入鏡，是最美的打卡拍法，晚上用平原夜景當背景也很吸睛。

圖片來源 / IG@yuqiiiiing

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圖片來源 / IG@claire.tsai.16121

地址：彰化縣社頭鄉協和村後路巷27-1號

連絡電話：04-872-1022

營業時間：週一～週四17:00-22:50 週五17:00-22:50 假日 11:00-23:50(週三公休)

二林舊社 代安宮

舊社代安宮把廢棄的漁塭，改造成夢幻的七彩景觀公園，一下蛻變成為二林新地標。這裡設置了兒童遊樂設施、繽紛的水管屋、500公尺的環湖步道，跨越湖中的凌波廊橋，晚上固定18:00點燈，瞬間變身成彩虹廊道，配合噴水水柱，加上湖中滾動的水車造景，看起來就像是美麗的水舞表演，真是處處都好拍！

圖片來源 / IG@shmily_khj

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地址：彰化縣二林鎮中西里舊二路2號

連絡電話：04-896-3312

台74甲線東外環快速道路

台74甲線往北處，隱藏版的壯觀夜景美得令人屏息，可以眺望台中市區的點點燈火，加上剛好前面不遠就是公路轉彎處，拍起來很有玩命關頭電影場景的感覺。許多攝影迷都非常推薦可以去4C冰釀文化咖啡館對面這個位置，就能拍攝出夢幻車軌照，路兩旁都設有人行道，可以停車稍作停留拍照，但是一定記得注意安全。

圖片來源 / IG@youwei_1118

圖片來源 / IG@syoutou1021

地 址：彰化縣彰化市彰南路三段二巷320號對面

琥珀川kohakugawa

隱身在巷弄內的琥珀川，進入店內後濃濃日式喫茶氛圍，復古的吧台、榻榻米座位、各種老物件擺設，搭配溫暖微醺燈光，真是太有質感的復古風。下午營業提供飲品及點心，主餐的部分需要提前預訂。推薦香料紅酒燉牛肉，紅酒香氣配上嫩口的牛肉，濃稠醬汁非常夠味。晚上7點後開始提供調酒，整體風格讓人放鬆舒服。

圖片來源 / IG@c.maruko33

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地址：彰化市吉祥街8巷11號

連絡電話：0976-467-680

營業時間：週二～週五14:00-01:00 假日 14:00-02:00

Guts Cocktail Bar 蓋茲酒吧

蓋茲靠近彰化火車站，是一間以傳統台式老宅注入創新靈魂的特色酒吧。店內不大但裝潢風格融合懷舊與現代，有趣卻又不衝突。調酒部分以TWG茶品、蔬果、香料、花材等多樣性材料作為基底調製很有特色，酒味偏清淡想來點猛烈的，可以找非常風趣又健談的老闆試試特調酒，店內氣氛輕鬆，就算一個人來也不會孤單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源 / IG@tinakang0128

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源 / IG@yunfangli1031

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源 / IG@ bar_x_hopper

地 址：彰化市吉祥街3號

連絡電話：0928-962-999

營業時間：週日～週四18:30-01:00 週五、周六 18:30-02:00

彰化餐酒館Enjoy Bistro

彰化第一家法式餐酒館Enjoy Bistro，裝潢明亮時尚，由法式米其林餐廳主廚掌廚，對食材品質及料理擺盤的呈現，都有非常嚴格的追求，以親民的價格，提供高品質的料理。推薦主廚特製套餐,從前菜、主餐到甜點，每一道都讓人讚不絕口，酒類特調也是必嚐，酒品豐富還時常會舉辦特調暢飲會，喜愛微醺滋味的人可不能錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖片來源 / IG@foodie_hsu

圖片來源 / IG@foodie_hsu

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地址：彰化市中正路二段777號

連絡電話：04-762-6268

營業時間：17:30-24:00 (公休日見臉書公告)

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