趣遊海洋！台中媽祖文化小旅行 甲安埔海線微笑新發現
【旅奇傳媒/編輯部報導】以媽祖文化、海洋生態、沙雕藝術、地方文史等在地特色為主的2023台中海線觀光推廣活動，即日起到8/27在大安媽祖文化園區舉辦，今年活動以「趣遊海洋．微笑甲安埔」為主題，規劃四大主題展區及一系列觀光藝文活動，邀請遊客共襄盛舉，以創意展示、五感體驗的主題展現，開啟海線觀光行銷的另一新境，邀請全台遊客相約一同揭開甲安埔（大甲、大安、外埔）觀光華麗轉型的新魅力，盡在台中。
因氣候變遷導致海岸線不斷退縮，連帶大安沙灘面積銳減，今年無法舉辦大安沙雕音樂季，而為了延續台中海線特有藍帶海岸線的觀光能量，今年特地規劃一系列觀光藝文活動，邀請在地文史學者、生態專家、地方創生團隊及資深沙雕藝術名家參與，4大展覽分別為：以在地媽祖文化為主軸，延伸遶境文化的「大甲媽傳奇」；以海洋生態為教材，細說海洋環境教育議題的「來安海看蟹」；以甲安埔產業觀光資源為主題的「道卡斯、大甲53庄」；以展示過去10年來沙雕精彩紀錄，讓遊客回顧大安沙雕藝術發展軌跡的「涼夏戲沙 藝遊海洋」。
活動期間的週末8/26(六)、8/27(日)更有主題講座、劇場音樂饗宴、躍動大安熱音季、草地音樂會、嗨海！海洋文創市集、我愛大安小旅行、大安單車導覽及幸福時光親子手作，晚上還有「夜賞星光 AR鯨豚」活動，邀請國立自然科學博物館天文專家，運用天文望遠鏡帶領大家在欣賞星光美景，並透過AR科技沉浸於鯨豚漫遊景觀，探索寶島台灣豐富珍貴的生物等自然生態的奧秘。
本次「趣遊海洋．微笑甲安埔」展覽的海廢科技藝術作品，未來將與虎尾科技大學多媒體設計系帶領海墘社區民眾一起共同創作完成。相關交通與活動報名資訊，可上網查詢：https://reurl.cc/2LR18E。
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