趣遊海洋！台中媽祖文化小旅行 甲安埔海線微笑新發現

說到彰化夜生活，除了逛夜市、吃美食，還有其他更浪漫的選擇，像是美得使人瘋狂拍照的景觀餐廳、讓小朋友開心玩樂的七彩公園、溫暖放鬆的草藥足湯等，都能一睹彰化璀璨的夜景；若是喜好微醺感覺的朋友，這裡的特色酒吧很值得體驗一下，讓我們一起去見識夜晚的彰化之美～

2023-08-25 15:31