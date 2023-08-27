台中人氣甜點之家！天然手工千層來店必吃 花園生乳酪超吸睛

【豹啾點心工作室】就藏身在台中沙鹿光華路的小巷之中，店面外頭使用了大量的植物裝飾，讓躲藏其後的工作室更顯神秘，彷若桃花源般，穿過門口的綠植之後，便能來到舒適的店內空間。

店內使用了昏黃色調的燈光搭配大量的木質系裝潢，營造出溫暖放鬆的氛圍，加上各種可愛的牆飾、擺飾，讓饕客來到店內享受甜點的同時，也能隨手拍出風格十足的美照。

▲牆上使用了大量的空氣鳳梨作為裝飾。

從小就以甜點店為夢想的老闆娘，如今在沙鹿也已經營8年多，始終堅持提供無添加、天然的手作蛋糕，店裡包括飲料所使用的糖漿與果醬，也都是經由闆娘親手製成，只為讓顧客能夠放心享受店內的甜美滋味。

店家主打多種自創風味的千層蛋糕，除了招牌的水果千層、生乳脆糖燒千層之外，常見的巧克力千層、抹茶千層等都有提供，而種滿了朵朵小花的小花園生乳酪，更是來店必嚐！

│水果千層

店內人氣NO.1的千層蛋糕，使用了輕薄細緻的手作餅皮，搭配鮮奶油與當季水果，清爽的果香與濃郁的奶香在口中結合，宛如一場迷人的甜點華爾滋，不論大人小孩都十分喜歡。

│生乳脆糖燒千層

將經典的千層蛋糕搭配炙燒焦糖的創意組合，不僅可以嚐到薄蛋餅皮與鮮奶油的香甜，咀嚼間焦糖的香氣更是會逐漸充滿口腔，脆軟結合的口感讓人一吃就愛上。

│純情巧克力千層

嚴選頂級70%巧克力製作，為甜美的千層蛋糕增添了一股迷人的甘苦韻味，適中的苦味與甜味相互交織，再來上一杯咖啡簡直完美！

│小山園抹茶千層

使用了苦味較重的特製抹茶醬，入口讓人彷彿置身於日本京都茶室之中，吃到一半還可咬一口草莓風味的花朵生乳酪慕斯，層次十足的美味抹茶控可千萬不要錯過了。

│小花園生乳酪

超吸睛的創意生乳酪蛋糕，在基底的生乳酪之上，加上酒紅色的黑醋栗、粉色的草莓，與紫色的藍莓生乳酪慕斯，打造出小花園一般的美景，不僅美味也相當好拍。

▲也有核桃肉桂捲可以選擇。

▲熱拿鐵與莓果泡泡，搭配甜點一起享用相當合適。

老闆娘將兒時舊家改建成自己的夢想甜點店，使用各種創意千層、蛋糕與溫馨的裝潢，打造出一個溫暖的甜點天堂，店裡除了切片蛋糕之外，也有6、8吋蛋糕可以選擇，讓三五好友可以一同分享。

喜歡甜點的朋友們，趕緊來【豹啾甜點工作室】嚐嚐美妙的千層蛋糕吧！





【豹啾甜點工作室】

店家地址：台中市沙鹿區光華路372巷17號

店家電話：0974165986

營業時間：週五到週日13:00–19:00

粉絲專頁：https://bit.ly/47CN4qY





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