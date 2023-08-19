快訊

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

21歲AV女優考上台大爆紅「帳號突被ban掉」　千字文吐入行真相

「假上尉」訂7千元320個麵包棄單！老闆無奈全捐做愛心

香客大樓變身最美飯店！ 「承億文旅 潭日月」坐擁270度絕美日月潭景色

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

「潭日月」為承億文旅2021年9月開幕的飯店，由文武廟香客大樓改建，以「文武廟」為發想核心，融合東方文化與文武雙聖信仰，注入人文底蘊，打造一座山中書院。

▲承億文旅「潭日月」由文武廟香客大樓改建，環境清幽磁場清新。
▲承億文旅「潭日月」由文武廟香客大樓改建，環境清幽磁場清新。

▲飯店融合東方文化打造出一座山中書院。
▲飯店融合東方文化打造出一座山中書院。

潭日月1樓為雲間餐廳、2∼3樓及5∼6樓為客房、4樓為大廳及先得月咖啡廳（亦為早餐空間）、7樓為頂樓酒吧。飯店共有48間客房、7種房型，以大片落地窗引入湖光山色，懶臥沙發、床榻或泡澡，皆能盡攬入懷。摘下「台灣飯店最美房間」的「方山水獨賣套房」僅有4間，5、6樓各2間，一青龍、一貓囒，270度無敵視野飽覽湖景及貓囒山景。

▲飯店大廳以東方書院意象規劃藏經書齋、文人雅士下棋區及接待櫃檯。
▲飯店大廳以東方書院意象規劃藏經書齋、文人雅士下棋區及接待櫃檯。

▲僅有4間的「方山水獨賣套房」青龍、貓囒，入選全台最美房間。
▲僅有4間的「方山水獨賣套房」青龍、貓囒，入選全台最美房間。

搶不著全台最美房間也別遺憾！在日月潭最美最Chill的茶空間「先得月」可靜賞潭景第一排億萬美景，品味最時尚的調茶，由專業調茶師chester精選的日月潭冠軍茶葉精心調製而成，經典必喝：日月潭在地紅茶「紅寶石」紅玉明亮典雅，「黃玉」紅韻晶瑩細緻，「血鑽」尚恩自然樸實，「黑鑽」阿薩姆強烈沉穩，「茶晶」山茶活潑斑斕，可做成單品原味、珐珮（手作芝士奶蓋）、歐蕾(鮮奶茶)，而獨家繽紛吸睛的「月老」、「日月潭」則是人氣網美茶飲特調，搭配原味、阿薩姆乳酪蛋糕和Ｑ萌夢獸雞蛋糕、可頌和蛋燒三明治等甜點和鹹點，身心靈大滿足！

▲位於4樓的大廳咖啡「先得月」奢侈坐擁日月潭景第一排、270度湖景。
▲位於4樓的大廳咖啡「先得月」奢侈坐擁日月潭景第一排、270度湖景。

▲高人氣的絕讚湖景咖啡廳「先得月」可品味日月潭茶點和精緻早餐。
▲高人氣的絕讚湖景咖啡廳「先得月」可品味日月潭茶點和精緻早餐。

　

旅宿資訊

承億文旅 潭日月

地址：南投縣魚池鄉水社村中正路58號

電話：049-2855-366

時間：15:00後入住，11:00前退房；先得月咖啡廳12:00-17:00

網址：hotelday.com.tw/hoteldaysunmoonlake

費用：雙人房9,000元起，家庭房13,600元起；先得月咖啡廳每人需消費飲品或甜點

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 日月潭 雞蛋糕

延伸閱讀

2023美利達盃單車嘉年華再訪日月潭 首推貼心女性車友多項好康

大陸仍未開放來台... 南投縣府：日月潭陸客必訪 國旅只能撐假日

力麒斥資40億打造日月潭國際酒店 土洋大戰開打！

日月潭首家國際溫泉酒店 力麗溫德姆試營、萬元開賣

相關新聞

香客大樓變身最美飯店！ 「承億文旅 潭日月」坐擁270度絕美日月潭景色

「潭日月」為承億文旅2021年9月開幕的飯店，由文武廟香客大樓改建，以「文武廟」為發想核心，融合東方文化與文武雙聖信仰，注入人文底蘊，打造一座山中書院。

只賣2樣卻天天爆滿！ 彰化「和美生炒花枝」每日限量 網友說：全台最強生炒花枝

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間彰化美食是一個非常經典的一間。這間彰化美食只有賣2樣，一個生炒花枝，一個花枝羹，然而這間彰化美食真的不是來吃主食的，竟然每一個在地人都是

台中深夜食堂新選擇！生魚片、丼飯、居酒屋美食一次擁有

位於台中西區的居酒屋，伴隨忙裡偷閒的人們度過許多愜意悠然的夜晚，除了各國人氣酒品外，還提供各式創意料理等你來嘗鮮，像是「皮蛋豬肉捲」、「蝦爆你的蟹」等，還多種壽司、丼飯供饕客挑選，適合三五好友相約或下班小酌用餐。

台中就有！曼谷爆紅「冰淇淋可頌」台灣吃得到，「霜淇淋＋可頌」完美組合要吃爆

不用飛曼谷！近期紅遍泰國的街頭甜點「冰淇淋可頌」被廣大網友稱為可頌界天花板，也是許多人去到曼谷必打卡的甜點。而現在在台灣就能吃到囉！而且不光有冰涼順口的「冰淇淋可頌」，店家的各式可頌、麵包、甜點都值得

繽紛造型超吸睛！ 「雪莉貝爾彩繪冰品」五花八門手繪DIY 連獲台中10大伴手禮

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】5～6年級生對於外型酷似日本國旗的菖樺台灣日本冰一定不陌生，扁圓形雙色冰棍，揉合大甲芋頭、屏東萬丹紅豆以及北港花生，加上新鮮的季節水果，在各大觀光景點都能買得到，全台佈有超過

驚喜連連！ 台中無菜單日料「椿彩割烹壽司」 老饕大讚一套20道美味獨家料理

udn走跳美食／商妮吃喝遊樂　 台中無菜單套餐/台中無菜單日本料理/台中日本料理推薦！精明商圈超低調的日本料理~椿彩割烹壽司。主廚阿寶師超過30年日料經驗把稀有食材透過獨特料理手法，板前料理每一

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦