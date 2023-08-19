香客大樓變身最美飯店！ 「承億文旅 潭日月」坐擁270度絕美日月潭景色
【圖／文：行遍天下】
「潭日月」為承億文旅2021年9月開幕的飯店，由文武廟香客大樓改建，以「文武廟」為發想核心，融合東方文化與文武雙聖信仰，注入人文底蘊，打造一座山中書院。
潭日月1樓為雲間餐廳、2∼3樓及5∼6樓為客房、4樓為大廳及先得月咖啡廳（亦為早餐空間）、7樓為頂樓酒吧。飯店共有48間客房、7種房型，以大片落地窗引入湖光山色，懶臥沙發、床榻或泡澡，皆能盡攬入懷。摘下「台灣飯店最美房間」的「方山水獨賣套房」僅有4間，5、6樓各2間，一青龍、一貓囒，270度無敵視野飽覽湖景及貓囒山景。
搶不著全台最美房間也別遺憾！在日月潭最美最Chill的茶空間「先得月」可靜賞潭景第一排億萬美景，品味最時尚的調茶，由專業調茶師chester精選的日月潭冠軍茶葉精心調製而成，經典必喝：日月潭在地紅茶「紅寶石」紅玉明亮典雅，「黃玉」紅韻晶瑩細緻，「血鑽」尚恩自然樸實，「黑鑽」阿薩姆強烈沉穩，「茶晶」山茶活潑斑斕，可做成單品原味、珐珮（手作芝士奶蓋）、歐蕾(鮮奶茶)，而獨家繽紛吸睛的「月老」、「日月潭」則是人氣網美茶飲特調，搭配原味、阿薩姆乳酪蛋糕和Ｑ萌夢獸雞蛋糕、可頌和蛋燒三明治等甜點和鹹點，身心靈大滿足！
旅宿資訊
承億文旅 潭日月
地址：南投縣魚池鄉水社村中正路58號
電話：049-2855-366
時間：15:00後入住，11:00前退房；先得月咖啡廳12:00-17:00
網址：hotelday.com.tw/hoteldaysunmoonlake
費用：雙人房9,000元起，家庭房13,600元起；先得月咖啡廳每人需消費飲品或甜點
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言