台中深夜食堂新選擇！生魚片、丼飯、居酒屋美食一次擁有

座落於台中西屯路住宅區裡的葵知酒居，是個靜謐夜晚的避風港，從日落降臨至深夜三時，始終與疲憊的城市人共度時光，也難怪是開業僅短短兩個月就榮獲Google滿分好評的超人氣居酒屋。

▲戶外的櫻花樹與鞦韆是店內人氣的打卡景點。

踏入店內，室內裝潢走暗黑工業風，搭配金色反光亮片點綴再映上和煦暖光，創造出放鬆舒適的用餐氛圍，座位的安排更是貼心，除了「四人桌」、「六人桌」供家庭聚餐或朋友聚會外，也提供吧台座位區，讓獨自前來的顧客也能安靜地享用美食。

有別於仿間居酒屋常見的菜色外，店家還融入生魚片、壽司、丼飯等特色料理，提供顧客更多元選擇，而除了常見的明太子雞蛋捲、干貝鮭魚丼，還研發出「皮蛋豬肉捲」、「蝦爆你的蟹」等特色創意料理，堪稱是場五感的動人饗宴。

除了令人驚艷的創意美食與居酒屋料理外，店家的酒品也是一大亮點，他們提供來自世界各地的人氣美酒，還有北海道頂級生啤，讓你可以邊品嚐美食，邊欣賞Bartender精湛的調酒技巧，宛如一場視覺與味覺的精彩演出。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

▲各式清酒、梅酒。

▲各式清酒、梅酒。

｜十三香豬肋眼、皮蛋豬肉捲、鮮嫩雞肉串

少見的皮蛋豬肉捲是由豬肉片包裹皮蛋再加入秘製配料炙烤而成，口感軟嫩Q彈，相互矛盾的風味意外交融出鹹香氣息，喜歡體驗新口味的顧客千萬別錯過了！

▲由左至右分別是「十三香豬肋眼」、「皮蛋豬肉捲」及「鮮嫩雞肉串」。

｜玉米筍豬肉捲、明太子櫛瓜

玉米筍豬肉捲是由豬肉片捲玉米筍下去炙烤，甜脆玉米筍風味搭配軟嫩焦香氣息的豬肉片，彷彿人間天堂；而明太子櫛瓜則是於櫛瓜上佈滿明太子醬後灑上海苔，可說是來店必點下酒好菜。

▲由左至右分別是「玉米筍豬肉捲」、「明太子櫛瓜」。

｜泡菜炒豬肉餅

一盤炒至香噴噴的泡菜豬肉周圍擺飾著一片片墨西哥餅皮，不論單吃炒豬肉或夾入餅皮，一口咬下，都有不同的風味口感，酥脆外皮搭配酸、鹹、辣三重風味小菜，彷彿瞬間來到美式街頭小吃。

｜蔥鹽牛舌

以美國厚切牛舌為主角，搭配自製鹽蔥醬，牛舌經精細的烹煮，保留其天然的鮮嫩口感，表面煎至微焦，增添獨特口感風味，一口咬下，鹽香、蔥香與牛舌的鮮味絲絲入扣，相得益彰。

｜十三香戰斧豬

烤製至完美的戰斧豬排，搭配嚴選的十三種特調香料製作的調味粉，每口都層次豐富、口感鮮美，金黃香脆的表皮和鮮嫩的肉質在調味的烘托下更加動人，食材與香料的融合更是完美展現東西方美食的交融。

｜明太子雞蛋捲

堅持現點現做的雞蛋捲，採用比日式玉子燒更為簡約的調味，突顯食材原味，蛋香濃郁，蛋捲絲滑細膩，搭配切碎的青龍椒，展現豐富、獨特的口感，是每組客人桌上必備的單品。

｜酥脆玉米唐揚雞

雞肉以獨家醃料醃制，裹上玉米脆片後油炸，比起仿間炸雞更加酥脆，一口咬下，可以嚐到玉米脆片的口感與香氣，以及滋味十足的雞肉肉汁，每口都充滿幸福。

｜蝦爆你的蟹

一道瀰漫濃厚海鮮風味的丼飯，搭配天使紅蝦、小甜蝦、松葉蟹肉、蟹膏及蝦卵，層層鮮味的堆疊，每口都宛如海洋的獻禮，搭配哇沙米層次更加豐富，鮮甜美味令人無法忘懷。

｜干貝鮭魚丼

一道經典必嚐丼飯，干貝和鮭魚的鮮嫩搭配米飯的甘香，一勺入口，滋味豐富，猶如海島上的春風，令人一口接一口停不下來。

｜謝謝你的愛

鰻魚又稱穴子魚，餐點名稱取自「穴子」的諧音謝謝你，炙燒的鰻魚肉質鮮嫩，風味無比，搭配上店家特調的炙燒醬和醋飯，堪稱五星級饗宴，是熟客來店必點之一。

｜葵知盛和生魚片15點

嚴選當日四至五種時令魚種，搭配花枝、干貝、鮮蝦的生魚片組合，每樣都鮮甜無比、刀工精細，讓生魚片愛好者在市區就能品嚐到新鮮漁貨的美味，彷彿身處海邊的鮮魚市場。

店家還與ChargeSTOP合作設立行動電源租借站，無論是急於充電的行動族群，或是等待的朋友的同時，都能於店裡找到溫暖的歸屬感，總總貼心在顧客心中留下深刻印象，成為他們下回再訪的口袋名單之一。

結束一日的忙碌，來到台中新開幕的葵知酒居享受一場五感的多重盛宴，為美好的一日畫下完美句點，不論是三五好友談心聚會，或獨自享受美好的夜晚時光都是不錯的選擇。





葵知酒居

店家地址：台中市西區和龍里西屯路一段105號

店家電話：04-22053567

營業時間：18:00 – 03:00

粉絲專頁：https://pse.is/54ve32





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